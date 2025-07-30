Мы попросили нейросеть нарисовать 13 героев мультиков по их первым описаниям
Мало кто задумывается, что даже любимые с детства анимационные персонажи изначально выглядели иначе. На многих набросках у наших любимых мультяшек совершенно другой облик: цвет волос, глаз, черты лица. Иногда кардинально отличается даже характер. Мы решили пошалить и с помощью ИИ воссоздали их по первоначальным эскизам авторов — результат оказался неожиданным.
Фея Тинкербелл, «Питер Пэн»
Эта феечка со вздорным характером на ранних эскизах носила короткое и пышное черное платье с белым подъюбником. Волосы у нее все так же были уложены в пучок, но были огненно-рыжими — под стать характеру.
Джинн, «Аладдин»
Любимый многими Джинни на ранних зарисовках гораздо больше походил на другого зеленого мультяшного здоровяка, чья слава придет намного позже. На эскизах Джинн был печальным, кожа у него была зеленой, а общий вид — довольно потрепанным. Видимо, сказалась нехватка солнечного света от долгого проживания в тесной темной лампе. Пожалуй, мы все очень рады, что создатели мультфильма решили придать персонажу черты актера озвучки — Робина Уильямса.
Аид, «Геркулес»
Владыка подземного мира и главный трудоголик в мире «Геркулеса» на ранних разработках был выполнен в совсем другой гамме. Он носил красную мантию, зеленые носки, красные туфли с пряжками, залихватские тараканьи усы и темные очки. Кожа у него была белоснежной, а волосы — красными. Редизайн явно пошел на пользу его харизме!
Жасмин, «Аладдин»
Восточная принцесса должна была быть вовсе не любопытным подростком, ищущим приключений. На этапе разработки ее планировали сделать старше, с прямыми черными волосами и к тому же наградить девушку высокомерным и жестоким характером. Но, как мы знаем, версия с романтичной героиней победила.
Урсула, «Русалочка»
Урсула могла бы выглядеть совсем иначе. Ранние наброски показывают ее с зелеными волосами и хвостом рыбы-крылатки — изящные плавники, грациозные линии. Но создатели отказались от этой версии: такой дизайн делал морскую ведьму скорее модной дивой, чем пугающей злодейкой. Потребовалось четыре года проб и ошибок, чтобы найти тот самый устрашающе-обаятельный образ, который мы знаем.
Круэлла, «101 далматинец»
А вот и сюрприз: Круэлла могла бы быть гламурной иконой! Ранние эскизы изображали ее молодой, дерзкой и модной — но с неизменными контрастными волосами. Почему же создатели отказались от этой версии? Видимо, сочли, что истинный шик злодейки — в ее диковатости, а не в безупречном стиле.
Ариэль, «Русалочка»
На ранних концептах у Ариэль были длинные светлые волосы. Также создатели примеряли на нее золотисто-рыжие волосы, розовый хвост и даже желтые глаза, но в итоге остановились на ярком образе, который выделяет русалочку из череды принцесс.
Эльза, «Холодное сердце»
Итоговая версия Эльзы безупречна и совершенна! Огромная благодарность тем, чье окончательное решение и сыграло свою решающую роль в этом вопросе. Даже представить не получается, будь у нас какая-нибудь ее предшествующая версия
Эльза изначально задумывалась как главная злодейка истории. Существуют разные эскизы, но в целом героиня выглядела старше, у нее были короткие черные волосы (в другом варианте — высокая прозрачная прическа), а также она попросту выглядела... злее.
Малефисента, «Спящая красавица»
Изначально главная злодейка была менее гламурной. Вместо культовых рогов у нее на голове были антенны, напоминающие те, что есть у насекомых. Кроме того, у нее был крючковатый нос. Из неизменного — зеленая кожа.
Иккинг, «Как приручить дракона»
На самом деле, внешность Иккинга не сильно отличается от образа, описанного в книгах. Он такой же маленький по сравнению с другими, однако в серии книг у него была шикарная рыжая шевелюра.
Аврора, «Спящая красавица»
Мало кто знает, что первый эскиз персонажа изображал совершенно другую принцессу. У нее были длинные черные волосы, а одета она была в розовую блузку и голубую юбку.
Аладдин, «Аладдин»
В первых версиях Аладдин выглядел гораздо моложе, был самым настоящим подростком. На эскизах у него были большие уши и круглые глаза.
Бу, «Корпорация монстров»
На первых эскизах персонаж выглядел гораздо старше, чем в итоговой версии. Девочка носила что-то вроде зеленой туники с капюшоном, а также очки. У нее были рыжие волосы.
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