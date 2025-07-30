Мы попросили нейросеть нарисовать 13 героев мультиков по их первым описаниям

А вот и сюрприз: Круэлла могла бы быть гламурной иконой! Ранние эскизы изображали ее молодой, дерзкой и модной — но с неизменными контрастными волосами. Почему же создатели отказались от этой версии? Видимо, сочли, что истинный шик злодейки — в ее диковатости, а не в безупречном стиле.