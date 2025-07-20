18 человек поделились снимками своих вторых половинок, мимо которых не пройти без улыбки

Ностальгия
3 часа назад

Эти фото — не про идеальную картинку. Одни из них очаровательные, другие несуразные, но от всех веет теплом и очарованием юности. А еще все они про то, как греют душу близких наши милые несовершенства.

«Мой парень и его мама в 1992 году»

«Любимая фотография моего мужа из 80-х. Тут он в третьем или четвертом классе»

«Спустя 27 лет мой муж все еще любит фланелевые рубашки. А вот стрижку „под горшок“ и соломенные шляпы — не очень»

«Жена разрешила мне поделиться ее лучшим фото!»

«Видимо, в конце 90-х мы с женой разделяли общую любовь к лесенкам, джинсам и челкам»

«Рад, что моя жена с тех пор сменила прическу»

«Наконец-то жена разрешила поделиться этой ее фоткой!»

«Мой муж в 7 классе»

«Муж в 1987 году. Шортики, галстук-бабочка, поза — ну что за прелесть!»

«Мой муж в свои 14 лет»

«Нашел школьную фотографию моей жены из первого класса. Ей удалили сразу много зубов, потому что они росли скученно»

O_о
22 часа назад

Ей надо было вместо платьишка надеть хоккейную форму, было бы огонь!

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«Моя жена была воплощением типичной рекламы 90-х»

«На этом фото моя жена — в четвертом классе, но выглядит как 40-летняя работница регистратуры»

«Моя жена с отцом в начале 90-х»

«Мой муж и его брат на выпускном»

«Жена в 8 классе и сейчас»

«Выпускная фотография моего парня»

«Парень моей мамы в то время, когда он учился в 8 классе»

Фото на превью Commercial_Fig_6366 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Конфуз
2 часа назад

Ну было и было.
Ждём, когда народ будет ухахатываться на тему текущих модных мород и ввбритвх висков

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Руконожка Ай-Ай
2 часа назад

Посмотришь нна такое и поймешь, что свое фото с африканской "химией" для паспорта - еще не самая странная вещь)

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