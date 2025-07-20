18 человек поделились снимками своих вторых половинок, мимо которых не пройти без улыбки
Ностальгия
3 часа назад
Эти фото — не про идеальную картинку. Одни из них очаровательные, другие несуразные, но от всех веет теплом и очарованием юности. А еще все они про то, как греют душу близких наши милые несовершенства.
«Мой парень и его мама в 1992 году»
- Заржала в голос, спасибо! © BriecauseIcan / Reddit
«Любимая фотография моего мужа из 80-х. Тут он в третьем или четвертом классе»
«Спустя 27 лет мой муж все еще любит фланелевые рубашки. А вот стрижку „под горшок“ и соломенные шляпы — не очень»
«Жена разрешила мне поделиться ее лучшим фото!»
- Ты женат на Эмме Уотсон? © wordtwoyamum / Reddit
«Видимо, в конце 90-х мы с женой разделяли общую любовь к лесенкам, джинсам и челкам»
«Рад, что моя жена с тех пор сменила прическу»
«Наконец-то жена разрешила поделиться этой ее фоткой!»
- Как ты мог опубликовать такое, даже с ее согласия? © Unknown author / Reddit
«Мой муж в 7 классе»
- Он что, просидел в 7 классе до 33 лет? © _Risings / Reddit
«Муж в 1987 году. Шортики, галстук-бабочка, поза — ну что за прелесть!»
«Мой муж в свои 14 лет»
«Нашел школьную фотографию моей жены из первого класса. Ей удалили сразу много зубов, потому что они росли скученно»
«Моя жена была воплощением типичной рекламы 90-х»
«На этом фото моя жена — в четвертом классе, но выглядит как 40-летняя работница регистратуры»
«Моя жена с отцом в начале 90-х»
«Мой муж и его брат на выпускном»
- Можно я возьму это фото для обложки музыкального альбома? © Zufallsgeneriert / Reddit
«Жена в 8 классе и сейчас»
- Как ей удалось обмануть время? © RedsVikingsFan / Reddit
«Выпускная фотография моего парня»
«Парень моей мамы в то время, когда он учился в 8 классе»
Фото на превью Commercial_Fig_6366 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Ну было и было.
Ждём, когда народ будет ухахатываться на тему текущих модных мород и ввбритвх висков
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Посмотришь нна такое и поймешь, что свое фото с африканской "химией" для паспорта - еще не самая странная вещь)
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