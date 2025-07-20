18 человек поделились снимками своих вторых половинок, мимо которых не пройти без улыбки

Эти фото — не про идеальную картинку. Одни из них очаровательные, другие несуразные, но от всех веет теплом и очарованием юности. А еще все они про то, как греют душу близких наши милые несовершенства.

«Мой парень и его мама в 1992 году»

«Любимая фотография моего мужа из 80-х. Тут он в третьем или четвертом классе»

«Спустя 27 лет мой муж все еще любит фланелевые рубашки. А вот стрижку „под горшок“ и соломенные шляпы — не очень»

«Жена разрешила мне поделиться ее лучшим фото!»

Ты женат на Эмме Уотсон? © wordtwoyamum / Reddit

«Видимо, в конце 90-х мы с женой разделяли общую любовь к лесенкам, джинсам и челкам»

«Рад, что моя жена с тех пор сменила прическу»

«Наконец-то жена разрешила поделиться этой ее фоткой!»

Как ты мог опубликовать такое, даже с ее согласия? © Unknown author / Reddit

«Мой муж в 7 классе»

Он что, просидел в 7 классе до 33 лет? © _Risings / Reddit

«Муж в 1987 году. Шортики, галстук-бабочка, поза — ну что за прелесть!»

«Мой муж в свои 14 лет»

«Нашел школьную фотографию моей жены из первого класса. Ей удалили сразу много зубов, потому что они росли скученно»

«Моя жена была воплощением типичной рекламы 90-х»

«На этом фото моя жена — в четвертом классе, но выглядит как 40-летняя работница регистратуры»

«Моя жена с отцом в начале 90-х»

«Мой муж и его брат на выпускном»

Можно я возьму это фото для обложки музыкального альбома? © Zufallsgeneriert / Reddit

«Жена в 8 классе и сейчас»

Как ей удалось обмануть время? © RedsVikingsFan / Reddit

«Выпускная фотография моего парня»