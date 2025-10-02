А при чём тут супруг? Не нравится тебе? Выброси и купи ему новые на день рождения. А он экономный парень. Главное чтобы не воняло от "этого всего".
20+ человек, чья логика живет отдельной жизнью
Порой встречаются люди, чья внутренняя логика напоминает лабиринт с закрытыми выходами. Попытки понять их тщетны, как бы мы ни старались. Герои наших сегодняшних историй из сети — живое тому подтверждение.
- Я в последнее время стригся только у одноклассника. И всегда ему платил по таксе. А на прошлых выходных он мне звонит и говорит, что к нему родственник приезжает и надо встретить его в аэропорту и доставить в отель. Когда я сказал, что хочу отдохнуть, он попросил мою машину. После того как он во второй раз получил отказ, сказал, что вообще-то он меня стрижет. Когда я сказал, что плачу за все, он просто положил трубку. © Подслушано / Ideer
- Моя девушка попросила меня купить ей кое-что, что я и сделал. Она предложила вернуть мне деньги, но я сказал, что не нужно. Она посмотрела на чек и сказала, что я переплатил, поэтому она вернет мне только ту сумму, которую считает справедливой. © cybergrin / Reddit
«Мой супруг. В этом он весь!»
- «А че не так? Еще носить и носить!» © a**hul / Reddit
- Переписывался со своей девушкой. И в один момент заметил, что как-то стиль написания поменялся. Начала писать с ошибками, не ставила запятые и точки. А потом все вернулось обратно. Будто два разных человека писали. Я ей об этом говорю, а она мне отвечает, что это ее подруга со мной два часа переписывалась. Оказалось, что они часто дают друг другу телефоны, чтобы переписываться с парнями друг друга. © Подслушано / Ideer
- Моя приятельница считает себя королевой эпатажа. На работу в офис может прийти в костюме клоуна и рыжем парике. Или в школьной форме и с бантом. Говорит: «Я прирожденный фрик». А по-моему, она просто с кукухой не дружит. © Подслушано / Ideer
«Защитная система ’анти-голубь’»
Если птички сидят на ветках дерева над машиной, то эти штучки не помогут.
- Работаю тренером-инструктором в фитнес-клубе, клуб с бассейном. И как же меня бесят люди, которые приходят в бассейн, зная, куда они идут, и жалуются на брызги от воды. На брызги, Карл! Там у тренера идет тренировка, там плавают скоростные клиенты, там люди учатся сами, а тут вы, которые пришли в бассейн, думая, что вода абсолютно статичная и ваш макияж в сто слоев и свежая укладка останутся нетронутыми. Бесите! © Подслушано / Ideer
- Был в гостях, очень удивился тому, что одновременно на газовой плите включена только одна конфорка. Стоит кастрюля с водой — чайник ждет свою очередь. На мой вопрос, почему не поставить на другую (вдруг остальные 3 нерабочие), девушка ответила вполне логично: 2 конфорки потребляют больше газа. © EvgDor / Pikabu
«Увидел вот этого товарища на парковке»
- Вчера в 2 часа ночи позвонил друган и кричал в трубку: «Это невозможно! Я больше не выдержу, заберите меня кто-нибудь!» Я в шоке, начал расспрашивать, что случилось. Рассказывает: «Понимаешь, вчера моя девушка пошла и нарастила себе в салоне волосы. Процедура недешевая, но результат того стоил. Она просто визжала от счастья! Но сегодня вечером ей просто захотелось их состричь». Долго еще ржал. © Палата № 6 / VK
- Отец повесил новый телевизор в своей комнате, но немного косо, и я ему об этом сказал. А он ответил, что сделал это специально, чтобы, когда он будет спать на боку, телевизор был перед глазами в ровном положении. Я подумал, что он шутит, посмеялся и ушел. На следующий день мама рассказала мне, что отец все время говорил о том, как удобно висит телевизор. Мы никогда так сильно не смеялись. © Unknown author / Reddit
«Пошел сделать ключи и увидел это»
- Один мой коллега по работе сказал, что, когда часы переводят на летнее время, можно поспать на час дольше. «Ты добавляешь час к часам, значит, добавляешь время сна». Как бы я ни объяснял ему, что он не прав, он никак не мог понять. © behindthesights / Reddit
- Мужчина на улице считает деньги, и у него падает купюра. Это видит девушка и говорит:
— Вы деньги уронили.
— Я с земли ничего не поднимаю.
Девушка подходит и поднимает купюру, засовывает в карман... Мужчина:
— Верните купюру, а то не хорошо как-то поступаете. © ANTONIOKARTONIO / Pikabu
Да, так удобнее...
- Знакомый заявляет: «Я не могу вернуть тебе долг, я на мели». Когда я спрашиваю, почему он «на мели», он ответил, что потратил все свои деньги на путешествия. А ведь это даже не его деньги, а родительские. © dreamsleepfly / Reddit
- Утром меня встретила бабуля-соседка, схватила за руку, глянула прямо в глаза и такая: «У тебя часы на кухне слишком громко тикают, я спать не могу». Ну что ж, вечером я те часы сняла. А через пару дней та же соседка додумалась пожаловаться, что теперь ей скучно без того звука, к которому она так привыкла. © Мамдаринка / VK
«Эта женщина живет своей лучшей жизнью. Не смог сдержать улыбку»
- Знакомая работает продавщицей на рынке. За свой огромный стаж работы она успела многих клиентов повидать: и просто чудных, и больных на голову, и просто приколистов. Но больше всего запомнился ей один «экземпляр» — мужчина купил копченую курицу. Через два дня принес кости и попросил вернуть деньги по весу, так как кости он не ест. © Мамдаринка / VK
- Ехал сегодня в маршрутке, сел рядом с водителем, заходит девушка:
— До центра доеду?
— Перейдите на другую сторону дороги.
Знаете что сделала эта мадам? Она не нашла ничего лучше, чем обойти вокруг маршрутки, подойти к водителю и сказать: «До центра доеду?» Маршрутка легла, водитель минут 15 отойти не мог от смеха. Занавес. © waikziir / Pikabu
«Бабушке подарили Apple watch, но она по-прежнему предпочитает носить Rolex»
- У меня были шикарные длинные волосы, но мой парень умолял побриться налысо. Очень сильно люблю его, поэтому и пошла на это. На следующий день он бросил меня, сказав: «Тебе не идет!» Потом пришел с букетом роз и париком, и протянул его со словами: «Выход можно найти из любой ситуации, а я люблю тебя такой, какая ты есть», — и предложил стать его женой. Надеюсь, волосы отрастут до свадьбы, а то лысая невеста — это просто нечто! © Подслушано / Ideer
- С девушкой решили подарить друг другу подарки на праздник. Мне она подарила мощные, ну и дороговатые на первый взгляд наушники, но почему-то розовые. Говорю:
— Года идут, мода меняется, но розовые?
— Дорогуша, это мне, чтоб я тебе не мешала своей музыкой дома. © Jonrey / Pikabu
«Мои соседи перекрасили подъездную дорожку»
Что ж, поступки некоторых людей — не просто случайные странности, а закономерные проявления особой, «кривой» логики, которая, однако, имеет для них безупречную внутреннюю структуру. Полагаем, каждый встречал подобных особей на своем пути, и не однажды. Интернет не даст соврать: