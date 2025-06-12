10+ случаев, когда мужская логика пошла неожиданным маршрутом

Иной раз мужчины говорят, что женскую логику трудно понять. Но если посмотреть на некоторые поступки мужчин, становится ясно, что и там тоже все не так просто. Иногда мужская логика работает по своим правилам — и истории в этой статье как раз про такие случаи.