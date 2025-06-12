10+ случаев, когда мужская логика пошла неожиданным маршрутом
Истории
3 часа назад
Иной раз мужчины говорят, что женскую логику трудно понять. Но если посмотреть на некоторые поступки мужчин, становится ясно, что и там тоже все не так просто. Иногда мужская логика работает по своим правилам — и истории в этой статье как раз про такие случаи.
- Поссорились с мужем. Лежу с закрытыми глазами, он наклонился ко мне и начал гладить по голове и целовать в щеки. Я сделала вид, что сплю. Утром говорю: «Хоть бы разочек меня поцеловал на ночь!» А он вдруг выдает: «Больно надо! Вывела ты меня сильно, целовать тебя еще!» Так и не признался. © Подслушано / VK
- Делаю прическу в ванной, кричу мужу: «Принеси мне цветные невидимки!» Пришел спустя 5 минут озадаченный, в одной руке держит красные носки, а в другой — капроновые носочки. И вдруг выдает: «Вот эти вроде цветные, а эти невидимки». © Lida1978 / X
- Недавно знакомая нанимала сборщиков кухни. Один из них целый день намекал на то, чтобы накормила. Прощаясь, сказал прямо:
— Вот даже борщом не угостили!..
— А ничего, что у меня ни кухни нет, ни оборудования? Я вам где борщи варить-то буду?!
А ведь реально. И что в голове у таких мужичков? © Pravidnik / Pikabu
- Знакомая вышла замуж. До свадьбы у каждого была своя машина, но потом они их продали и купили один новый красивый внедорожник. И теперь муж не пускает ее за руль! Мол, ты обязательно ее грохнешь! В итоге, чтобы мотаться по делам и дите возить, знакомая на декретные деньги купила развалюху, которая ни один перекресток не может проехать, не заглохнув, а муж возит свою пятую точку на новом комфортном внедорожнике! Когда ее машину надо помыть или починить, муж презрительно отвечает: «Ты этот хлам купила — ты им и занимайся!» Знакомая решила на все лето поехать к маме с двумя детьми. Говорит мужу: «Ты нас отвези на моей тачке, вернешься на поезде». А муж отвечает, что за руль этого автохлама не сядет. Отвез на своей, оставил на 3 месяца без машины в деревне. © Piyavka2023 / Pikabu
- У нас с мужем есть домик у озера, в котором мы проводим большую часть свободного времени, когда тепло. Зимой там жить невозможно, но летом у нас часто бывают гости — друзья и родственники, для их проживания даже есть отдельная пристройка или можно поставить палатку. В прошлые выходные мы отправились готовить дом к сезону. Заказали водовоз, чтобы наполнить наш бак, сделали промывку труб. И тут на горизонте появляются родители мужа с семьей его брата. А на улице прям холодно — палатку не поставишь. Спрашиваю у мужа, откуда тут его родня. А он такой: «Ну я обмолвился, что мы поедем, и они сказали, что тоже хотят приехать». Классно, конечно, но у нас тут даже туалетной бумаги на 8 человек не хватит, не говоря уж о еде. И сразу же от гостей начались претензии: «У вас что, не готовы водные игрушки?» Блин, на озере еще лед! Я попросила мужа объяснить родным, что мы не готовы к гостям, и им нужно или уехать, или помочь. Он сказал, что не будет обижать близких. Ну окей. Тогда я взяла машину и свалила сама. Пусть готовит дом к сезону и разбирается со своими гостями своими силами. Супруг обиделся — не хочется ему одному все разруливать. Ну, кто приглашал гостей, пусть тот и расхлебывает. © Master-Parsley-7127 / Reddit
- Решила в первый раз сделать суши. Колдовала на кухне, старалась. Зову мужа. Он садится, выковыривает молча рыбу, вместо нее кладет мясо, поливает кетчупом и ест. Я в шоке. А он с радостным лицом выдает: «Ну вот теперь нормальные суши получились! Ты молодец, но я их еще улучшил!» © Мамдаринка / VK
- Какая-то барышня добавила меня в соцсетях и сообщила, что она — девушка моего парня, они встречаются уже полгода при каждой возможности. Рассказала благоверному, а он такой сначала: «Не знаю, о чем ты говоришь». Но в глаза не смотрит и медленно пытается слинять. Когда понял, что избежать разговора не получится, выдал: «Ну да, это правда. У меня, кроме тебя и ее, есть еще пара девушек. Я просто влюбчивый!» Ну уж нет, дальше без меня. © kibben / Reddit
- У моих друзей сломался кран на кухне. Семья большая, посуды много, мыть ее в ванной неудобно. В то время у них гостила бабуля из села. Она предложила вызвать сантехника. «Нет, — сказал глава семьи, — я сам все починю на досуге». Через полгода бабуля приехала снова и увидела ту же картину. Еще через полгода — то же самое. На четвертый визит она сама позвонила сантехнику, и тот все сделал за 20 минут и какие-то копейки. На что глава семьи обиделся и сказал бабуле: «Этим вы унизили во мне мужчину! Я хотел сам починить!» © Подслушано / VK
- Знакомая рассказывала: муж собирался на рыбалку, за ним заехал его друг. Друг этот попросился в туалет. Пока сидел в туалете, решил кроссворд главы семейства. Через несколько дней муж приехал с рыбалки, увидел этот решенный кроссворд и тут же стал собирать чемодан. Со слов знакомой, муж решил, что она привела в дом любовника. И больше всего супруга возмутила наглость ухажера: мало того, что с женой его шуры-муры крутит, так он еще и кроссворд решил! © Vl73 / Pikabu
- У меня бывший муж за 3 года брака на машину накопил. Сам. Такой молодец! На суде потом доказывал, что он же со своей зарплаты откладывал, значит, это его машинка, кровная. А то, что с моей зарплаты покупались продукты, одежда, всякие штуки для дома — это ерунда. Вот же удивительно, но суд с ним не согласился. И он всем плакался, что я его обобрала, бедного, так как все нажитое поделили по решению суда пополам. © Stories / VK
- Когда стало понятно, что у нас будет мальчик, муж несколько дней сокрушался, что имя, которое мы придумали, и отчество вместе не звучат. Да почему, говорю, не звучат-то? И муж такой: «Ну а что, Арсений Сергеевич — красиво, что ли?» Я ему: «Сань, ты дурак иль с роду так? Если ты Александр, то почему он Сергеевич-то?» И муж на голубом глазу: «Ну я же Сергеевич, значит, и он тоже Сергеевич!» 34 годика мальчику, главным инженером работает, соображает что-то вроде, но иногда такое выдает... © SokolovaAnnA / Pikabu
- Бывший часто называл меня «моя птичка». Мне казалось, что это невероятно мило! Но вскоре мы поскандалили и расстались. И вот в последнюю встречу он выдает: «Знаешь, почему я называл тебя птичкой? Потому что ты, как птица, трескала каждый день половину своего веса!» © Карамель / VK
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Комментарии
Уведомления
Надеюсь что Арсений Александрович умом и сообразительностью превзойдет главного инженера)
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Прекрасная подборка, навсегда отобьет желание замуж выходить. И правильно!
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