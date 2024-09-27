При покупке техники надо учитывать тот факт что если дорого, то не значит лучше. А вообще каждый волен покупать то что может и хочет себе позволить.
14 человек, в чью жизнь почему-то регулярно суют нос посторонние
Чужая жизнь на то и чужая, что в нее не нужно вмешиваться. Но некоторые люди уж очень любят всем отсыпать своих ценных советов, хотя их никто об этом не просил. Согласитесь, ужасно бесит, когда кто-то считает ваши деньги или указывает, как вам воспитывать детей. Герои сегодняшней статьи устали терпеть и честно рассказали в сети, как их все это достало.
- У нас недавно родилась чудесная малышка. Муж, когда узнал, что будет девочка, был очень рад. Сейчас говорит, что и вторую дочку хочет. Но как же достали знакомые, которые шуткуют, что он бракодел, или желают нам второго пацана! Что за бред-то? Мы давно уже не в Средневековье живем, слово «наследник» смешно звучит, когда ты менеджер среднего звена в ипотечной двушке на окраине. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга меня уже бесит. У меня самый обычный доход, но я люблю качественные вещи. Я говорю не только про одежду, но и про технику, бижутерию, часы, очки. А моя подруга смотрит, что покупаю я, потом покупает похожее на левом сайте и говорит мне: «Смотри, я купила такой же, но за 5 сотен, а ты несколько тысяч потратила, дура». Да ну тебя с твоим ширпотребом, и хватит меня попрекать моими же деньгами! © Подслушано / Ideer
- После родов я быстро похудела и даже влезла в «добеременные» джинсы. И вот стою в очереди в кофейне с новорожденной дочкой на руках, и тут какие-то дамочки давай ее нахваливать и умиляться, мол, какая хорошенькая. А потом одна так оценивающе снизу доверху меня оглядела и с усмешкой выдала: «Твоя, что ли?» © Allison Michael / Quora
- Гуляли с сыном в парке, он в ларьке увидел чебурек и попросил его. Сидит на скамейке, ест, довольный. Мимо идет женщина и такая мне: «И как вы только можете собственного ребенка травить этой гадостью?» Да иди ты в пень со своим мнением! Он у меня до этого три дня ничего практически не ел — зубы лезли, да еще ангина началась. Плевать, кто и что считает нужным давать ребенку, главное, что он сыт. А ларьки у нас регулярно проверяют, за пять лет случаев отравления не было. © Мамдаринка / VK
- Сидел на первом свидании с дамой, болтали, ели-пили. Часа 2-3 просидели, и вдруг она спрашивает: «А твоя дочка не может жить с ее матерью? Зачем тебе опека над ребенком?» Да, вы не ослышались — женщина, даже не знакомая с моей дочкой, спросила, правда ли мне так необходимо, чтобы ребенок жил у меня. Блин, да я все круги ада прошел, чтобы дочка осталась со мной, и тут такое. © James Warren / Quora
- Нервирует, когда иду выгуливать собаку (немецкая овчарка), всегда в наморднике, а рядом проходящий народ с детьми поясняет вполголоса: «Это чтобы тебя не укусил», «Раз перекусит, два раза проглотит». Да япона мама, зачем вы ему нужны? Ни одному в голову не приходит, что собака, находясь в общественном месте, должна быть в наморднике, это же элементарные вещи. Зачем вы неадекватной своей логикой такой бред вкладываете своему чаду? А потом они вырастают и не могут избавиться от страхов, навязанных в детстве. © Подслушано / Ideer
Да конечно, страх собак абсолютно не обоснованный, ога. Ни разу ни одна собачка человека не загрызла, ога. Н меня и моих родных собаки бросались неоднократно. Н моего ребёнка тоже одна шавка покусилась. Разумеется, я буду внушать детям, чтоб не лезли к незнакомым псинам. И мне плевать, нервирует ли это их хозяев. Меня, может, крупная собака тоже нервирует, это владельцев собаки колышет?
- У мужа брат не работал полгода, его жена была в декрете + ребенок 1,5 года. Питались они за счет родителей и даже телефоны у них заряжали. Работу брат искал такую, чтобы сразу в директорское кресло. А мы с мужем работали, я и с ребенком на полдня на работу ездила, и из дома подрабатывала. И вот за один месяц мы решили купить телевизор, робот-пылесос и монитор новый мужу. И позвали друзей на креветки, чтобы «обмыть это дело». Так брат при гостях устроил истерику, что мы зажрались и деньги тратим не туда, а должны были ему отдать, ведь они впроголодь живут. © Milluyalina / Pikabu
- Позвонила мама, сказала, что приедет. Мы живем в одном городе, но в разных его концах. Мамуля терпеть не может грязь, поэтому пришлось быстро вставать и делать генеральную уборку и готовить еду, чтобы ее угостить чем-то вкусным. Через несколько часов перезвонила и сказала, что пошутила, но рада, что теперь у меня чистота и есть, что поесть. Пообещала так делать чаще. Мама, блин... © Палата № 6 / VK
- Я за 10 лет родила пятерых детей, и, когда они были маленькими, наши с ними походы в магазин или прогулки в парке всегда привлекали внимание. Люди постоянно спрашивали: «Это что, все ваши, что ли?» Ну да ладно, такие вопросы меня не обижают, я спокойно отвечала, что да. Кто-то спрашивал, усыновила ли я их — тоже ничего страшного, я всем говорила, что дети мои, биологические. Но дальше иногда спрашивали: «А папа у них один и тот же?» Вы серьезно? Нет, хорошо, я понимаю, дети у меня не все одинаковые, но вот такие вопросы задавать — уже перебор. Но у меня всегда наготове такой же ответ. Я говорю: «На самом деле у них семь отцов. От кого младшие дети, я не знаю, а вот остальные помогают мне с воспитанием». Надо видеть выражения их лиц! © Amy Babineaux / Quora
Хорошо, что с юмором )) но и в этом вопросе нет ничего страшного. У меня дети абсолютно разные: высокий темноволосый сын с ореховыми глазами и маленькая кругленькая голубоглазая блондинка-дочь. Муж жгучий брюнет восточных кровей, а я нынче медно-рыжая ))) Тоже иногда спрашивают, когда видят меня с детьми вместе
- Мне 22, у меня двое детей, я замужем. И дико раздражает, что окружающие думают, что я неудачница: мол, вон девки еще все учатся, ездят отдыхать, а ты дома сидишь, каши варишь. Да отстаньте все! Я со школы мечтала о своей семье, я обожаю играть с детьми, наблюдать за ними каждый день и радуюсь каждому их выражению. И мне плевать на стереотипы нынешнего общества, мол, сначала карьера, а потом уже семья. © Подслушано / ideer
- Всегда к избавлению от мусора относился ответственно. Дома сортирую отходы, пластик и стекло отдельно, на улице — только в урну или бак. Однажды иду выбрасывать, и прямо перед баком рвется пакет с пластиком. Только я наклоняюсь, чтобы его поднять, как слышу приказной голос какого-то деда: «Поднимай, поднимай!» Поднял, выбросил. И тут этот персонаж заявляет: «А если бы не я, то так бы и оставил!» Да что он про меня знает? Засунул бы свои выводы куда подальше. Бесит. © Подслушано / Ideer
- У меня дома живут 4 кота, все спасены с улицы или взяты из приютов после сложных ситуаций. В этом году взяла еще собаку, и с самого начала у нас жил еще пес. У меня с мужем частный дом, у собак есть теплый закрытый вольер, где они и тусуются. В морозы забираем в дом, а коты все и так в доме. Дома чисто, животные стерилизованы, за здоровьем следим. Так вот, по классике, находятся люди, которые узнают о наших питомцах и называют нас сумасшедшими. И беспородные они у нас, «могли бы нормальных взять». И их слишком много, лучше бы мы детей родили. Дети у нас, может, и будут, но какая вам разница вообще? Я спасла и дала шанс на жизнь шести животным. Они счастливы, окружены заботой, вниманием и любовью. Надо будет, возьму еще животных и буду выхаживать. Финансы позволяют, силы душевные тоже есть. Задолбали совать нос не в свои дела. © Подслушано / Ideer
Ну, девушке из первой истории все же не мешало бы получить образование и профессию. Потому что муж может внезапно закончиться, и остаться с двумя детьми без средств к существованию - такое себе.
- В наследство от свекрови досталась моей дочери квартира. Какая-то птичка на хвосте донесла всей родне, что у меня теперь две квартиры, что не совсем верно. И объявились дальние родственнички: звонят и жалуются, что их дочке в общаге не нравится, она там учиться не может, а траты на комнату они не потянут. Я говорю: «Ну пусть купит беруши, чтобы шум не слышать, и спокойно к сессии готовится. Или пусть до меня доедет, я ей их подарю». И тут из трубки доносится: «Мы слышали, что у тебя уже две квартиры! Зачем тебе вторая? Может, там дочка поживет, пока учится?» Я отвечаю, что, может, и поживет, но не бесплатно. «Конечно же, не бесплатно. Мы за свет и воду будем платить. А ты за остальное, это все-таки не наша квартира», предложил отец семейства. На мой отказ от столь щедрого предложения меня поблагодарили за мою «отзывчивость и помощь», и пообещали позвонить моей маме — рассказать, какая я у нее плохая выросла. Вроде взрослые люди, а чуть что, бегут маме жаловаться. И ладно бы своей, но нет же. © Lila.S / Pikabu
- Сидела я в очереди к врачу. В очереди в том числе был ребенок — воспитанный и милый, тихонько играл с мамой, никому не мешал. А потом он встал рядом с какой-то бабуськой, а та давай жаловаться, мол, какие нынче избалованные дети пошли, бубнит и бубнит. Смотрю, у мамы ребенка уже глаза на мокром месте, и тут я этой тетке как выдам: «А ну-ка прекратила!» Она на меня уставилась, но в ответ ничего не сказала. А я продолжаю: «Хватит уже, надоело! Нормальный спокойный ребенок, сколько можно бухтеть?» Она замолчала. Мать на меня с такой благодарностью посмотрела! © Kare / Quora
Девушки из этой статьи тоже устали от ценного мнения окружающих.