15+ девушек, которые так устали от мнения окружающих, что аж эмоции через край

Ежедневно мы сталкиваемся со множеством стереотипов и буквально пытаемся выживать в потоке чужих оценок. Ведь резкие слова и острые языки кому угодно способны испортить настроение. Героини нашей статьи настолько устали от предрассудков и чужого мнения, что готовы кричать на весь мир: «Не говорите, как мне жить, и я не скажу, куда вам идти».