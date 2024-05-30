15+ девушек, которые так устали от мнения окружающих, что аж эмоции через край

Истории
1 минута назад

Ежедневно мы сталкиваемся со множеством стереотипов и буквально пытаемся выживать в потоке чужих оценок. Ведь резкие слова и острые языки кому угодно способны испортить настроение. Героини нашей статьи настолько устали от предрассудков и чужого мнения, что готовы кричать на весь мир: «Не говорите, как мне жить, и я не скажу, куда вам идти».

  • С детьми в магазине, заходит девушка вся в тату и с зелеными волосами, одета в соответствии с образом очень прикольно. Мои дети стоят с открытым ртом, а она как-то не очень на это реагирует, готовится защищаться. Дети: «Мама, смотри, как классно! Можно мы тоже себе так сделаем?» Я: «Да пожалуйста, прикольно же, че». Тут она резко меняется в лице и к нам подходит: «Извините, но я первый раз за неделю слышу такую реакцию мамы, вы супер! Вчера даже одна мамаша кидала в меня обувь. Вы класс!» © Подслушано / Ideer
  • На дeнь poждения одного из родственников я пpишла в кpaсивом плaтье, благо фигyра позвoляет. Отдыxaла, тaнцевала, а муж злoбно пыхтел «так не yлыбайся, так не виляй» и прочее. Потом пoсыпались yпреки, что на paботе в юбке xoжу, что гyбы, бpoви, нoгти делаю, а его poдственники так не поступают, что кyпила себе босoножки на кaблуках... Ведь нaдо быть спокoйной, непpиметной жeнщиной. А я просто сказала, чтоб отвалил, и уexала. Я всeгда была яpкая. И бyду. © Подслушано Анонимные Откровения / VK
  • Был у меня один кадр из приложения для знакомств. На свидание я пришла в джинсах с подкатами, а дело было зимой. Как встретились, он оценивающе меня осмотрел и спрашивает: «У тебя что, ноги небритые?!» А я, смеясь, ему сказала, что у меня небритые не только ноги. Он взглянул ошалелыми глазами, сплюнул и выдал, что я ненормальная, развернулся и ушел. Когда некоторые товарищи поймут, что женское тело — это не их дело? © Карамель / VK
  • Я очень хорошо вожу машину. Без лишней скромности, вожу отлично, за рулем 15 лет, ни одной аварии, закончила курсы экстремального вождения. Но как же меня бесят индивидуумы мужского пола, которые видят машины со значком «ученик» или «восклицательный знак», а сами начинают сигналить и подрезать. Так мне жалко девчонок, которые только сели за руль, а на дороге такое быдло! © Подслушано / Ideer
Тревожное Пирожное
6 часов назад

Я не поняла, что хотела дама с волосатыми ногами. Чтоб мужик на первом свидании пищал от восторга от ее шерстки на ногах?

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  • У меня проблемная кожа и акне, и как я устала от вечных двойных стандартов! «Хватит питаться дрянью, полюби себя! На новые сапоги деньги есть, а на косметолога не нашла!» И в этом роде. Люди, неужели у вас настолько большие проблемы с чувством такта, что чужие прыщи вас волнуют больше, чем своя жизнь? Моя лучшая подруга, кстати, девушка в теле, с прекрасными формами, с отличным здоровьем и жизнелюбием. И она тоже частенько слышит: «Займись здоровьем! Полюби себя!» Хотелось бы, чтобы люди перестали ставить диагнозы по внешнему виду, судить о том, чего не знают по-настоящему, и просто дали друг другу спокойно жить без унижений. © Карамель / VK
  • Стою на учете по беременности. Каждый прием у гинеколога мы делаем УЗИ и слушаем сердцебиение ребенка. А для этого наносим на живот специальный гель, который потом вытираем бумажными салфетками. И вот на одном приеме врач мне говорит, что нужно принести салфетки, потому что каждая беременная у них так делает. Ну ладно. На следующий прием я купила три пачки по 100 штук, принесла, отдала врачу. Потом прихожу снова, делаем УЗИ, врач тянется за салфеткой, а в лоточке для них почти пусто. Она просит медсестру подать новую пачку, на что та с выпученными глазами предъявляет мне: «Девушка, вас же предупреждали: салфетки принести нужно!» И тут меня прорвало. Я сказала, что принесла три пачки три недели назад и их стопроцентно хватит мне до самых родов. А еще добавила, что меня не волнует, кто и сколько салфеток этих прихватил себе домой и в случае чего, знаю, где находится кабинет главврача. И знаете что? Салфетки чудом нашлись! Правда, не мои, а другого цвета. Но к счастью они вообще нашлись, а то я думала, что просто разнесу эту богадельню. © qwazar2805 / Pikabu
  • Я девушка и я ненавижу маникюр. Вообще любые манипуляции с ногтями, кроме подрезания и придания формы пилочкой. Просто физически не нравится ощущение чего-то на ногтях, очень неприятно. Но почему за это ко мне столько осуждения?! Я понимаю, если бы это были грязная одежда или запах изо рта, но ногти! Руки у меня аккуратные, грязи под ногтями нет. Ну да, кутикула видна, а не спилена под корень, пластины розовенькие, гладенькие. Но все коллеги-женщины презрительно рассматривают мои руки. Даже те, кто свои ногти убил уже этими гель-лаками. Красота же требует жертв. Подруги вздыхают, мол, некрасиво. Говорят, что как бабка. Но почему?! Не понимаю. Неужели цветные ногти так меняют образ женщины, что оно всем надо?! © Аноним / Pikabu
  • Мои родители бесятся, что я игнорирую их «авторитетное» мнение о том, как мне жить. Долго сама не понимала, почему же я так остро реагирую и делаю все наоборот. А потом дошло. Не хочу я по совету матери пахать, как три лошади, не видеть детей, ненавидеть все вокруг и в 40 лет устать от жизни. Не хочу слушать отца, который к 50 годам ни черта не добился: квартиру подарили, машину купила моя бабушка, вторую квартиру взяли в ипотеку, которую платит моя мать. Я не хочу так жить. Слушаю тех, чья жизнь мне нравится. © Подслушано / Ideer
  • Седые волосы у меня стали появляться лет в 19. Какое-то время я красилась, потом мне это надоело. Сейчас мне 34, и как же достали эти стереотипы, что седина — старость. Наследственность, стресс, заболевания? Зачем думать головой?! Проще даже незнакомому человеку говорить, что у него седые волосы. Я работаю продавцом и многие покупатели мне сообщают, что у меня седина. По мнению таких людей я об этом не знаю, в зеркало не смотрюсь. Когда уже люди поймут, что не все боятся седины и ничего ужасного в ней нет? © Подслушано / Ideer
  • Как же меня достала мать. Живем в разных городах. Приезжает ко мне раз в 3-6 месяцев на несколько дней. Постоянно поучает, как мне жить, как лук правильно резать, трогает мои вещи, перерывает мои шкафчики. Поставить замки на шкафы не могу — квартиру снимаю. Каждый раз скандал, потому что она по-своему переделывает мое жилье, и каждый раз я слышу ее слова: «Не приеду больше!» А не пускать не могу. © Подслушано / Ideer
  • Я достаточно плотная по телосложению. И я обожаю носить свободные платья. Так вот каждому почему-то очень интересно, не беременна ли я. Сегодня не выдержала. Подошла к сотруднице, которая снова задала этот вопрос, взяла ее за плечи и прямо ей в лицо заорала: «Да фигура просто у меня такая, фи-гу-ра!» Может, хоть теперь отстанут, ибо достали. © Подслушано / Ideer
  • Когда свекор узнал, что я вожу машину мужа, он попытался пошутить на этот счет. Но, видимо, как-то не вовремя, и я сказала, что для управления автомобилем человеку нужны лишь голова, 2 руки и 2 ноги. И никакие дополнительные вещи, которые есть только у мужчин, не помогают. Что он немного заблуждается, или его по-другому учили машину водить. Муж ржал. © Divadlo / ADME
  • Как же бесят мастера, которые не могут упустить шанс засунуть свой длинный и невоспитанный нос в чужие дела. Делаю ремонт в новой квартире. Очень помогает лучший друг. Практически все делаем сами. Материалы покупаю по возможности кошелька и из личных предпочтений. И как же раздражают те, кто обязательно сделает замечание. Например, пришел сантехник от управляшки:
    — А чего вы на стену керамогранит сделали? Это же лишняя трата денег.
    — Не было плитки, которая мне нравится.
    — Надо не только на свои хотелки внимание обращать. У меня есть знакомый, я сейчас дам вам номер телефона, он вам плиточку красиво уложит.
    Я тогда не выдержала, сказала:
    — А чего вы так подстриглись стремно? Так уже никто не ходит. Это же лишняя трата денег. Я сейчас дам номер подруги, которая стрижет, она сделает вам красоту.
    И что-то обиделся дяденька.
    Это некрасиво, невоспитанно и грубо — лезть со своими замечаниями к чужим людям. Может у меня денег нет на что то другое, а может я всегда мечтала именно так. Вкусы и возможности у всех разные. © Pitohka / Pikabu
  • Достали запреты мужа. В отпуск одна с ребенком — нет, бери с собой маму. Его маму. С друзьями на турбазу — нет. Не хочет, чтобы я перед другими в купальнике ходила, когда его рядом нет. Уехала с ребенком к маме, дочь затемпературила. Ночевать у мамы остаться нельзя, ночевать нужно с мужем. А я просто хочу на массаж ходить, спортом заниматься в шортах, в бассейн ходить. Хочу нормально отдохнуть, а не подстраиваясь под других. © Подслушано / Ideer
  • Мою сестру так достали вопросами о том, когда она выйдет замуж, что в 35 она все-таки сделала это. Но исключительно для того, чтобы от нее отстали. Родня хихикала «никуда не денешься». А она после свадебного путешествия сразу развелась. И «муж» был не против. Теперь говорит, что вся родня наконец-то отмахалась, если кто из новых знакомых и спрашивает, она отвечает, что замужем уже была и ей хватило. А на вопрос «Когда рожать?» она отвечает, что когда замуж выйдет. Большая часть тех, кому я рассказываю эту историю, в ответ произносит: «А что, так можно было?» Сестра сделала шикарную карьеру, купила квартиру, полностью себя обеспечивает, живет в свое удовольствие. © Подслушано / Ideer
  • Год назад поменяла фамилию. И прям бесит, когда очередной сотрудник почты, спортклуба или магазина начинает поздравлять с замужеством. Ребята, я развелась! И ничего нет странного в том, что захотелось вернуть фамилию даже после десяти лет. Зато все резко начинают извиняться, как только сообщаешь, что это был развод. С чего? Я довольна, а вот предрассудки достали. © Подслушано / Ideer

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