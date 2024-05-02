20+ человек, которые твердо уверены: их жизнь — их правила

"я обычно ношу спортивные шорты и футболку со смешным принтом"
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И что? Возьми с полки пирожок, бунтарь, людям вообще пофиг на твой принт 😉
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Героям этой подборки наверняка придется по душе фраза «Правила существуют для того, чтобы их нарушать». Они живут в свое удовольствие, потому что когда-то сказали решительное «нет» навязчивым стереотипам. Ведь новая избранница бывшего мужа вполне может стать доброй подругой, а отсутствие кольца на пальце никак не говорит о том, что отношениям двух людей не хватает серьезности.
"я обычно ношу спортивные шорты и футболку со смешным принтом"
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И что? Возьми с полки пирожок, бунтарь, людям вообще пофиг на твой принт 😉
А кушать за какие шиши, дорогуша? Не у всех сестры есть , чтобы "жить как хочешь".