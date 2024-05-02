20+ человек, которые твердо уверены: их жизнь — их правила

Народное творчество
1 час назад

Героям этой подборки наверняка придется по душе фраза «Правила существуют для того, чтобы их нарушать». Они живут в свое удовольствие, потому что когда-то сказали решительное «нет» навязчивым стереотипам. Ведь новая избранница бывшего мужа вполне может стать доброй подругой, а отсутствие кольца на пальце никак не говорит о том, что отношениям двух людей не хватает серьезности.

  • Выходила замуж, примеряла дома свадебное платье. Прокривлялась у зеркала и не заметила, что пора идти на собеседование. Начинаю снимать платье, а расстегнуть не могу! У меня паника, отрицание, потом принятие: еду на такси на собеседование в свадебном наряде. И там меня как огорошат, что берут на должность! Пояснили: «Мы видим, что вам действительно важна эта должность, раз вы со свадьбы сорвались, чтобы приехать к нам». Не знаю, взяли бы меня без платья или нет, но вот так мой провал обернулся успехом. © Не все поймут / VK
  • Возвращаюсь вчера с работы, передо мной идут мама и сын-детсадовец. И он ей громко и обиженно жалуется, что сегодня воспитатель сказала ему, мол, будешь неправильно лепить из пластилина, станешь двоечником в школе. А мама так спокойно ему отвечает:
    «Не переживай. Какая разница, кто и что говорит? Главное, чтобы ты старался и хорошо кушал!» © Lenkomm / Pikabu
  • Я часто ловлю косые взгляды людей. Происходит это, когда я достаю карточку из своей сумки и оплачиваю счета. Особенно пренебрежительно смотрят женщины за соседними столиками. С сочувствием рассматривают мужа, который сидит рядом, шушукаются. И не понимают, почему я плачу за дорогой стол с устрицами. И как мужчина вообще может такое позволять. А мне нравится, пускай додумывают. Они-то не знают, что муж просто ненавидит носить сумки и бумажники, поэтому все его деньги хранятся у меня. А я, кстати, вообще не работаю. © Палата № 6 / VK
  • Люди, которые живут в моем районе, очень опрятные и реально парятся насчет своего внешнего вида. А вот я обычно ношу спортивные шорты и футболку со смешным принтом. И не заморачиваюсь. © Unknown author / Reddit
Руконожка Ай-Ай
2 часа назад

"я обычно ношу спортивные шорты и футболку со смешным принтом"
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И что? Возьми с полки пирожок, бунтарь, людям вообще пофиг на твой принт 😉

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  • Мой муж — программист, делает крутые вещи и очень погружен в работу. Меня любит и ценит, но вот голова у него так работает, что он или забывает купить мне подарок на праздник, или покупает дичь какую-то. Я вначале ругалась, принимала это за неуважение, потом мне все это надоело. На 8 Марта пошла в цветочный, выбрала себе идеальный роскошный букет, заказала доставку, оплатила картой мужа. То же самое проделала в ювелирном. Вечером все привезли, муж встречал курьеров и поздравлял меня. Я довольная, муж довольный, решили делать так всегда. Немного жаль, что сюрприз я вряд ли получу когда-то, ну и ладно. © Подслушано / Ideer
  • Мы с моим любимым так и не поженились. У нас дети, вместе живем уже 15 лет. Моим родителям он вначале не понравился, потому что они мечтали о другой судьбе для меня. Но теперь они так не думают, хотя иногда и подкалывают меня на этот счет. Но мы с ним более преданы друг другу, чем все наши друзья с кольцом на пальце. © Annual_Rutabaga7435 / Reddit
  • Мой бывший муж женат на женщине по имени Ксюша. Ксюша — золотая женщина: готовит очень вкусные блюда из полезных продуктов, практикует йогу, заставляет моего сына, когда он бывает у них, делать зарядку и читать по вечерам, мудрая не по годам и с чувством юмора. Через некоторое время Ксюша взялась и за меня — стали бегать вместе: я, она и мой бывший муж. Рассказала подруге, она назвала меня сумасшедшей, а мне пофиг. Благодаря Ксюше я похудела, встретила мужчину мечты, начала заниматься своим здоровьем, а тем временем сын доволен как слон, с бывшим хорошие отношения, и в принципе жизнь новыми красками заиграла. © Подслушано / Ideer
  • Я — та самая пожилая дама, которая рушит стереотипы. Прекрасно разбираюсь в новых технологиях, занимаюсь программированием. Как только появлялось что-то новое, всегда бежала изучать это. Короче, я — бабушка, которая на «ты» с интернетом и компьютером. © niceoldgranny / Reddit
  • Развелась с мужем из-за любовных романов. Как начала читать их, все больше злилась на мужа, какие там поступки совершали герои ради своих дам, а мой бытовой инвалид, который и за продуктами ленится сходить. Ссоры одна за другой, в итоге психанула и подала на развод, решила, что дождусь своего принца. Уже как 5 лет жду, но пока не очень получается, но я не грущу, сняла груз с души в виде никчемного мужчины, и даже если не дождусь — ничего страшного. Подслушано / Ideer
  • Когда мне было 22, я отказался от очень классной должности. Денег тогда не было, мне пообещали хорошую зарплату, но я не согласился, потому что мечтал начать собственный бизнес. И вот спустя 11 лет моя компания очень успешна, а я обожаю то, что делаю. © Oliver Emberton / Quora
  • У меня были крашеные волосы до пояса. Они меня последние годы бесили, но жалко было резать, да и муж тащился. А потом у меня кое-что случилось. Из-за стресса я как-то зашла в салон, а вышла со стрижкой пикси и с цветом под натуральный. Муж обиделся, двухлетняя дочурка не узнала и плакала, но больше всех достали коллеги, соседи, знакомые со своим «Как жалко-то! Зачем отрезала?!» И я придумала лайфхак — всем говорю, что были вши, пришлось отрезать. Теперь я не «дура, остригла», а «бедная, еще отрастут». Довольна. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Не нравилась моя фамилия: она неблагозвучная, меня из-за нее в детстве дразнили, да и в целом никаких теплых чувств она у меня не вызывала. В 19 лет поменяла ее на другую, целиком и полностью выдуманную. Я теперь с такой фамилией одна, но в целом по звучанию она не очень экзотическая. И на меня ополчилась родня, мол, я их предала, и фамилия у меня ненастоящая. Спрашиваю: «А вот если бы замуж вышла и поменяла фамилию, нормально бы было?» Отвечают, мол, конечно, ведь это правильно. Точно так же считают мои коллеги, одногруппники, преподаватели и даже подруги, прекрасно знающие, сколько издевательств из-за фамилии мне доставалось. То есть взять фамилию какого-то левого мужика — это ок, а просто так поменять на ту, которая нравится — это не ок. Ясно, так и запишем. © Подслушано / Ideer
  • Пашу на двух работах, пока мой муж уже полгода не работает вообще. Содержу не только нас с ним, но и его больную мать. Так устала, что решила на Новый год ничего не готовить: купить конфеты, мандарины, отметить и лечь спать. В итоге выслушала от мужа, что я ленивая, в отличие от жен его друзей. Проревела всю ночь, а утром купила билет на поезд, уеду отмечать праздник в другой город, одна. Вернусь — подам на развод. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Какой же это глупый стереотип, что парень и девушка не могут быть просто друзьями. Я с этим столкнулась еще в детстве. У меня был лучший друг Егор. Наши мамы дружили, поэтому мы были вместе с пеленок. Когда нам было лет по 6, то наши знакомые и друзья, соседи и бабушки шутили, мол, мы жених и невеста. Мы не понимали, откуда это все идет, и были в шоке, ведь у нас ни малейшей симпатии в этом плане друг к другу не было. Да, мы почти все время проводили вместе, но нам просто было весело и интересно, а на всех, кто спрашивал, когда свадьба, мы смотрели, как на дураков. © Палата № 6 / VK
  • Мама родила меня после 40 лет. Это подорвало сильно ее здоровье, а еще ей пришлось бросить прибыльный бизнес. Многие до сих пор крутят пальцем у виска, мол, бабка уже, ребенка тяжело тянуть, зачем это все? Недавно и я задалась этим вопросом: «Мама, а правда, зачем?» Она посмотрела на меня удивленными глазами и без запинки ответила: «Плевать я хотела на деньги и здоровье. Вот уже 30 лет я самая счастливая женщина на свете, у меня есть дочь. Не хотела бы ничего менять в прошлом».
  • Я вообще неценный кадр, ну вот совсем, таких, как я, миллионы. Чтобы какие-то особые умения или компетенции — тоже нет. Но я молниеносно нахожу работу. Я реально могу спокойно делать передышку месяца 2 и потом найти за 2 недели. Причем я говорю не про «свободная касса», а про работу в офисе с зарплатой выше среднего по городу. Как получается — не знаю. Хорошее резюме делаю в специальных прогах + приветливость. Я даже не всегда подхожу на 100%, а берут. Видимо, обаяние, другого нет объяснения.© Подслушано / Ideer
  • Долгое время пыталась соответствовать норме и быть успешной, продуктивной, все успевать, не стоять на месте. Получалось не очень, внешняя картинка была на уровне, а в душе постоянно хотелось плакать. Начались срывы, испортились отношения со всеми близкими, крыша потихоньку начала протекать. Психанула, уехала в деревню к сестре, там все мои дела — вовремя покушать. Чувствую, как восстанавливаюсь потихоньку, но постоянно сплю и не могу заставить себя ничего делать. К чему это я? Живите, как хочется, а не как кто-то сказал. Меньше проблем, больше удовольствия, да и жалеть ни о чем не придется. © Палата № 6 / VK
Valerie
1 час назад

А кушать за какие шиши, дорогуша? Не у всех сестры есть , чтобы "жить как хочешь".

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  • Жили с мужем в общежитии с другими семейными парами. Работали все одинаково, на одном предприятии. Я уставала, муж брал домашние хлопоты на себя. И как же некоторые мужики истекали желчью, когда видели, что мой супруг делает что-то по дому. Стуча по столу, рассказывали, как надо себя вести с женой, чтобы не расслаблялась. Не быть слишком вежливым, иначе она обнаглеет. А еще женщина обязана готовить и убирать. Их жены кривились, молча смотрели в сторону. Но мой муж плевал на их мнение. Благодарна ему за адекватность. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • До 33 лет меня контролировали родители. С работы забирали, зарплату отбирали, чтоб на «ерунду» не тратила. В один прекрасный день мне это надоело. Я зарегистрировалась на сайте знакомств и нашла себе шикарного итальянского мужчину 52 лет. Общалась с ним полгода, а потом он выслал денег на билет и визу. Я улетела, сбежав в прямом смысле слова, пока все спали. Вот уже 1,5 года на Сицилии живу, вышла замуж, родила недавно. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Вижу сцену в парке: девушка ругается на парня, мол, ты такой-сякой, нехороший, меня не любишь. Парень пытается ответить, но не успевает. А ее все несет: «Да кому ты такой нужен!» И тут к ним подходит симпатичная девчонка, берет его за руку и говорит: «Если он вам не нужен, то я с радостью его заберу себе!» А кричащая взяла и замолчала, покраснела, взяла парня за руку и потащила с собой. А он повернулся и одними губами сказал: «Спасибо». © KAMAZWEICHAI / Pikabu
  • Я стал вдовцом в 40 лет, очень переживал и чувствовал, что зарываюсь в своем горе. Однажды мне посоветовали снова научиться говорить «да». И вот один знакомый позвал меня с собой в поездку, а я согласился. Мне понравилось. Потом была еще одна поездка уже с другим приятелем. Позже я вспомнил, что в молодости увлекался музыкой. Купил виолончель, начал учиться играть. А потом благодаря новому хобби познакомился в интернете с невероятной красоткой. Вот только она была из другой страны. Но мы стали общаться, ездить друг к другу в гости. И поженились. Я снова счастлив. Но был бы я счастлив, если бы зарылся в своем горе и не соглашался попробовать что-то новое? © David Baynes / Quora

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