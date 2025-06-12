14 историй про ослышки, которые перевернули смысл сказанного с ног на голову

В детстве часто ездили к родне наа автобусе. По пути была остановка в городке Бегомль, короткая, наа 5 минут. И я маленький, слышал объявление водителя "Бегомль, стоим 5 минут", как "Бегом, стоим 5 минут" и сильно удивлялся заботливости водителя, мне казалось, что он беспокоится, чтобы после короткой остановки никто не опоздал😁