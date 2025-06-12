14 историй про ослышки, которые перевернули смысл сказанного с ног на голову
Истории
2 часа назад
У каждого из нас найдется парочка примеров, когда мы ослышались и разговор повернул совсем не в то русло. Об этом не понаслышке знают и другие пользователи сети.
- Знакомая пришла на прием к маммологу. Она разделась, врач собрался ее осматривать и говорит: «Руки за голову». Подруга непонимающе огляделась и спросила: «А где она у вас?» У врача глаза по 5 копеек, он выдал: «Девушка, у вас что, головы нет?» Подруга посмеялась, ведь ей послышалось «руки за колбу», так что она начала искать какую-то колбу. © Инесса Федоровна / ADME
- Шла как-то мама из магазина и встретила бабу Нину. Та начала спрашивать, как дочка, мне тогда было лет 15. Мама ответила: «Машка в деревне». Бабуля изменилась в лице, ее глаза наполнились ужасом. Она схватилась за голову и закричала: «Маша беременна?!» Мама посмеялась и ответила: «Нет! Она в деревне, в деревне! Вам послышалось. С отцом уехала, тетку навестить». Я сказала маме, мол, не расслышала бабуся, подумаешь. Мама ответила: «Ага, а теперь представь, если бы она не переспросила». © Masyane4kaM
/ Pikabu
- Едем с мамой в маршрутке домой. Ближе к дому спрашивает меня: «Мы будем куда-нибудь заходить?» Она спрашивала про магазин. Я ответила: «Ну давай заскочим». Далее состоялся такой диалог:
— Зачем?
— Ну не знаю, посмотрим, что-нибудь.
— Заскочим зачем?
— Ну ты же сама спросила: «Будем заходить?», я тебе ответила: «Да, давай что-нибудь посмотрим».
И тут от мамы последовал вопрос:
— А скотч-то зачем?
— Какой скотч? Заскочим! От слова заскочить! © Фея С Луны / Dzen
- Диалог из кофейни:
— Сколько стоит печенье?
— 1200.
— Ого, это что же за печенье такое дорогое?? Эх, ну ладно!
— Можете расплакаться.
— Что?
— Можете располагаться. © zarina.fr
- Пошла с дочкой к врачу. Доктор спросила: «Вы отцовские получать-то будете?» Я переспросила. Снова слышу: «Ну отцовские». Спрашиваю, что это такое. Врач в шоке смотрит на меня, а я ничего не понимаю. Она сняла маску и членораздельно сказала: «Вы от соски отучать будете ребенка или нет?» Родня до сих подкалывает про эти отцовские и когда я их пойду получать. © yuliann / Pikabu
- Сдавала кровь. Несколько медсестер берут кровь в одном кабинете. Рядом со мной сидит женщина. Медсестра ее спрашивает: «Вы рожали?» Мы с женщиной изумленно переглянулись, мол, какое это дело имеет при сдаче анализов. Она нерешительно промолвила, что да. Медсестра уже с раздражением: «Вы кулак разжали?» © Eugenia / Dzen
- К нам в магазин пришла бабуля с маленьким внуком. Мы дали ребенку карандаши, бумагу, посадили за столик. Бабушка подошла к нему и сказала: «Посиди, порисуй покойника». Я уже три раза у сотрудников переспросила, что там бабулька шепчет, они все как один говорят то же самое. Хорошо, что другая догадалась и мне прям в ухо сказала: «Посиди, порисуй спокойненько». Отлегло, а то я уже начала переживать за эту семейку. © Инкогнито 4216 / Dzen
- Сижу, работаю. Звонит телефон, беру трубку:
— Вы мозги в выходные не теряли?
Я зависла, потом переспросила. Оказалось, у меня спрашивали про носки. В субботу ездили с ребенком на такси, водитель из нашей фирмы, так что мы более-менее знакомы друг с другом. Он нашел в машине детские носки после выходных. В общем, вогнал он меня в знатный ступор. © Оксана Лим / Dzen
я стесняюсь спросить, где она держала тот кулак, что не было видно разжат он или нет
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- Приехала в ателье. Сдала швее кучу вещей, решила узнать ее имя. Спросила, как зовут, а она: «Я забыла». Ну, думаю, дела. Уже подумывала забрать свои вещи обратно. Переспросила, а она непонимающе посмотрела на меня и вымолвила: «Изабелла». Мой смех слышали все. © assel_zencirkiran
- Диалог новой соседки с моей дочкой Верочкой:
— Как тебя зовут?
— Евочка.
— Я знаю, что ты девочка, а зовут-то тебя как?
— Евочка.
— Ева?
— Нет, Евочка!
— Я знаю, что ты девочка! А имя-то какое?
— Евочка....
Пришлось вмешаться. © Galina Dolgikh / ADME
- Когда мне было года 4, нас с мамой пригласили на свадьбу. Ресторан, песни, танцы, веселье, крики: «Горько!» через каждые 5 минут. И тут я повернулась к маме и спрашиваю: «Мама, а какого Борьку они все зовут и почему он так долго не приходит?» Все кричали «горько», а мне «Борька» слышался. © nadinka246 / Pikabu
- Когда-то у родителей была дача, куда надо было добираться на трамвае. Я, 5-летний пацан, все никак не мог понять, что же означает фраза «Останоребони», которую говорил отец водителю грохачащего по рельсам трамвая, после которой он останавливался. Как оказалось, это была фраза «остановите по требованию». © Tioplai / Pikabu
- Пошел на встречу с девушкой в сторону ее универа. Набрал ей. Она ответила: «Мы тут с однокашниками в ванне сидим, релаксируем. Приходи присоединяйся». Я выпал в осадок. В голове нарисовалась ванна с кучей народу внутри. Оказалось, в универе было кафе с незамысловатым названием «Анна». Поэтому фраза звучала так: «Мы тут с однокашниками в „Анне“ сидим, релаксируем. Приходи присоединяйся». © nonelogical / Pikabu
- Села в такси, за рулем девушка. В салоне — убийственный запах духов, а я терпеть такое не могу, приоткрыла окно. Она что-то говорит, а я не расслышала. Повторяет громче: «Девушка, ты оглохла?» Я аж стушевалась, подалась вперед. А она мне: «Девушка, вам плохо? Вы окно открыли?» И тут меня просто порвало, начала ржать в голос. Она не поняла, что произошло, я объяснила. В итоге всю дорогу ржали. © rosemary_772
Иногда мы можем попасть впросак во время свиданий. После чего некоторые из нас поймут, что и с котом, пожалуй, неплохо.
Комментарии
Уведомления
В детстве часто ездили к родне наа автобусе. По пути была остановка в городке Бегомль, короткая, наа 5 минут. И я маленький, слышал объявление водителя "Бегомль, стоим 5 минут", как "Бегом, стоим 5 минут" и сильно удивлялся заботливости водителя, мне казалось, что он беспокоится, чтобы после короткой остановки никто не опоздал😁
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