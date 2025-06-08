14 свиданий, после которых понимаешь, что и с котом неплохо

Истории
39 минут назад

Придя на свидание, многие из нас надеются встретить ту самую вторую половинку. Однако иногда такие встречи превращаются в сплошной анекдот и вспоминать о них то ли смешно, то ли немножечко грустно.

  • Познакомились с пареньком в интернете, решили встретиться в кафе. Я нарядилась, выехала, и тут сообщение: «Я твою фотку маме показал, ты ей не понравилась. Я не приеду».
  • Пошли с парнем в кафешку. А я голодная, заказала себе салат, горячее, десерт и кофе. Кавалер краснеет, бледнеет и вдруг выпаливает: «Я столько денег с собой не взял». Да подумаешь, сама заплатила. Так он сказал, что у нас ничего не получится, ведь я даже на свидание пришла со своими деньгами, сама за себя плачу, а это неправильно для девушки, которая хочет нормальных отношений. На том и расстались. © Anastomus / ADME
  • Пошла на свидание с мужчиной с сайта знакомств. Он оказался лет на 15 старше, чем на фото. Пришел в белых брюках, в белых ботинках, а на улице зима −20 °C. Погуляли в парке, замерзли, предложил погреться. Повел в чайную комнату в парке, где наливают бесплатный чай и выдают 1 баранку. Там же он вытащил фотоальбом и начал показывать мне свое жилище! Это была однокомнатная квартирка с коврами на стене и совмещенным санузлом. Видимо хотел показать, что он мужчина с приданным! Потом подругам рассказала, ржем с ними до сих пор. © Майя Виктория / Dzen
  • Встретились в первый раз с парнем за ужином. Он неожиданно схватил мою ногу, снял с меня ботинок и убежал. Больше я ни его, ни своего ботинка не видела. Не самое плохое свидание, но точно входит в пятерку. © Top-Cheesecake5025 / Reddit
  • Встретилась с парнем с сайта знакомств. Предложил зайти в кафе и начал настойчиво предлагать мне еду. Я отнекивалась и взяла только зеленый чаи и десерт. Но он не унимался, мол, я хочу тебя угостить, снова отказалась. Сидим, общаемся, вроде бы все хорошо. И вдруг он сообщает, что после кафе мы едем к нему, но не домой, а в офис, где он работает. Говорит, что у него есть ключ, но на входе сидит охрана, так что нам придется лезть через забор. Но обмолвился, что в офисе есть диван, все нормально. Я офигела и сказала, что никуда не поеду. Он помрачнел, подозвал официанта и попросил раздельный счет. Надо было видеть как на него смотрел официант. Рассчитались, я ушла по-английски, пока кавалер разбирался с тем, почему ему не додали сдачу. © Вероника / ADME
ИньЯна
21 час назад

А почему зимой нельзя в белых брюках и ботинках? Чтобы не слиться со снегом?

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  • Решили меня свести с мужичком. Встретились в кафешке, он сухо поздоровался и сел. Молчит и даже не моргает. Потом минут пять что-то печатает в телефоне. И вдруг выдает: «Вы меня обманули. Вы — шаромыжница». Встал и ушел. Оказалось, что его смутила длина волос. На фото они были значительно короче. © The***girlfrien / Pikabu
  • На втором свидании пошли в аквапарк. Там парень увидел мою тату и ошалел. Заявил про «чистоту девушек» и свалил. Ну и еж с тобой. Но парень не угомонился, начал написывать. «Сведи тату и дам тебе шанс!» Нет, спасибо. А дальше вдруг предложил свести тату за его счет. Сказала прямо, что свою татуировку люблю и раз у нас такие разные взгляды, то нам не по пути. © Подслушано / Ideer
  • Ехала на дачу, стояла в пробке. В соседней машине парень открыл окошко и заявил: «Вы такая прекрасная, дайте телефончик». Почему бы и нет. Договорились, что он приедет ко мне на работу, погуляем. А он приехал и с порога спрашивает: «Почему ты согласилась встретиться? Я ведь женат. Негоже с такими водиться!» Я знатно прифигела! Спрашивается, а чего тогда приперся. В общем, я развернулась и пошла дальше работать. © Olga L. / Dzen
Богиня фонтана ВДНХ
14 минут назад

Понятно, что у всех свои тараканы. Но вот когда эти тараканы заставляют его (или ее) думать, что они сразу всем видны - вот это уже звоночек. Набат! Это я про последнюю историю с женатым мужиком.

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  • Познакомилась с пареньком, гуляем. И тут замечаю, что за нами ходит мужик. Он и в кафе рядом сидел! Говорю об этом приятелю, а он нервно смеется и выкладывает правду-матку, после которой я удалила все приложения для знакомств. Оказывается это его младший брат за нами ходил, и именно с ним я переписывалась в приложении. Они создали аккаунт на двоих, на фото красавчик спортсмен, а за переписку его младший брат отвечает. Вот я брату так понравилась, что он решил хоть издалека на меня посмотреть. Чудики.
  • Была как-то на свидании с парнем, который повел меня в парк, потому что так продавался его самый любимый напиток по низкой цене. С первой же минуты мне стало ясно, что из этого ничего не выйдет. Поэтому решила прогуляться с ним часик, а потом тактично его слить. Он постоянно рассказывал о своей работе, вспоминал бывшую, проклинал мировой порядок, а потом увидел двух лебедей в пруду и сказал: «Ты в курсе, что они выбирают пару на всю жизнь? Ну ненормальные же!» Он подошел ближе к пруду и в тот же момент с его ноги слетел тапок и упал к лебедям. Я наблюдала часовую комедию о том, как парень пытался выловить свой тапок, а лебедь его защищал. Он был белого цвета, видимо птица приняла его за своего детеныша. Ничего не вышло, парень побрел домой, прыгая на одной ноге. Больше мы с ним не виделись. © Карамель / VK
  • Парень позвал пить кофе и заявил, что сейчас оплатит напитки и едем к нему. Он же потратил на меня бешеные деньжищи! Быстренько оплатила за нас обоих, пока он в туалете был и сообщила, что теперь он обязан самосвал свежекупленного чернозема раскидать, иначе торжественно его объявлю тарелочником. Сообщил мне, что я странная и ушел, один. © TenshiMos / Pikabu
  • Парень на свидании просто без остановки щебетал о себе. Ладно, может, перенервничал. И вот ему нужно было что-то забрать из квартиры, зашли. Пока он искал, я заглянула в комнату, а там — мамочки мои! — по всем стенам расклеены его фотки. Я прыснула от смеха, не думала, что такие люди существуют. В театр мы все-таки пошли, большую часть спектакля он рассказывал о себе под злые взгляды наших соседей. А после свидания написал, что я — не та, которую он ищет и нам нужно расстаться. Но мы и не встречались как бы. © Палата № 6 / VK
  • Гуляем с парнем, и вдруг он резко: «Там Наташа! Пригнись!» Мы перебежками прятались за припаркованными машинами. Когда сидели на корточках за очередным авто, я потребовала объяснений. Оказалось это его бывшая. Правда она еще об этом не знает, ведь он еще не придумал как ей сказать о том, что влюбился в другую. Так что нам пока придется прятаться, а вообще лучше гулять в других районах, подытожил мой кавалер. Я сказала, что в такие игры играть не буду. Вылезла из-за машины и ушла в закат. © anycanfly / Dzen
  • На первое свидание парень пригласил меня в ресторан на ужин. В салате, который я заказала, были помидоры-черри. Я откусила кусочек помидорки и его внутренности взлетели в воздух и приземлились прямо в глаз парню. Я подумала, что это фиаско, а он посмеялся. В общем, через три месяца мы с ним обручились. © Leslie Hammer / Quora

Иногда интересные истории могут поджидать нас прямо на рабочем месте, ведь начальники иногда могут отчебучить такое, что хоть стой, хоть падай.

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