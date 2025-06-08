14 свиданий, после которых понимаешь, что и с котом неплохо
Придя на свидание, многие из нас надеются встретить ту самую вторую половинку. Однако иногда такие встречи превращаются в сплошной анекдот и вспоминать о них то ли смешно, то ли немножечко грустно.
- Познакомились с пареньком в интернете, решили встретиться в кафе. Я нарядилась, выехала, и тут сообщение: «Я твою фотку маме показал, ты ей не понравилась. Я не приеду».
- Пошли с парнем в кафешку. А я голодная, заказала себе салат, горячее, десерт и кофе. Кавалер краснеет, бледнеет и вдруг выпаливает: «Я столько денег с собой не взял». Да подумаешь, сама заплатила. Так он сказал, что у нас ничего не получится, ведь я даже на свидание пришла со своими деньгами, сама за себя плачу, а это неправильно для девушки, которая хочет нормальных отношений. На том и расстались. © Anastomus / ADME
- Пошла на свидание с мужчиной с сайта знакомств. Он оказался лет на 15 старше, чем на фото. Пришел в белых брюках, в белых ботинках, а на улице зима −20 °C. Погуляли в парке, замерзли, предложил погреться. Повел в чайную комнату в парке, где наливают бесплатный чай и выдают 1 баранку. Там же он вытащил фотоальбом и начал показывать мне свое жилище! Это была однокомнатная квартирка с коврами на стене и совмещенным санузлом. Видимо хотел показать, что он мужчина с приданным! Потом подругам рассказала, ржем с ними до сих пор. © Майя Виктория / Dzen
- Встретились в первый раз с парнем за ужином. Он неожиданно схватил мою ногу, снял с меня ботинок и убежал. Больше я ни его, ни своего ботинка не видела. Не самое плохое свидание, но точно входит в пятерку. © Top-Cheesecake5025 / Reddit
- Встретилась с парнем с сайта знакомств. Предложил зайти в кафе и начал настойчиво предлагать мне еду. Я отнекивалась и взяла только зеленый чаи и десерт. Но он не унимался, мол, я хочу тебя угостить, снова отказалась. Сидим, общаемся, вроде бы все хорошо. И вдруг он сообщает, что после кафе мы едем к нему, но не домой, а в офис, где он работает. Говорит, что у него есть ключ, но на входе сидит охрана, так что нам придется лезть через забор. Но обмолвился, что в офисе есть диван, все нормально. Я офигела и сказала, что никуда не поеду. Он помрачнел, подозвал официанта и попросил раздельный счет. Надо было видеть как на него смотрел официант. Рассчитались, я ушла по-английски, пока кавалер разбирался с тем, почему ему не додали сдачу. © Вероника / ADME
А почему зимой нельзя в белых брюках и ботинках? Чтобы не слиться со снегом?
- Решили меня свести с мужичком. Встретились в кафешке, он сухо поздоровался и сел. Молчит и даже не моргает. Потом минут пять что-то печатает в телефоне. И вдруг выдает: «Вы меня обманули. Вы — шаромыжница». Встал и ушел. Оказалось, что его смутила длина волос. На фото они были значительно короче. © The***girlfrien / Pikabu
- На втором свидании пошли в аквапарк. Там парень увидел мою тату и ошалел. Заявил про «чистоту девушек» и свалил. Ну и еж с тобой. Но парень не угомонился, начал написывать. «Сведи тату и дам тебе шанс!» Нет, спасибо. А дальше вдруг предложил свести тату за его счет. Сказала прямо, что свою татуировку люблю и раз у нас такие разные взгляды, то нам не по пути. © Подслушано / Ideer
- Ехала на дачу, стояла в пробке. В соседней машине парень открыл окошко и заявил: «Вы такая прекрасная, дайте телефончик». Почему бы и нет. Договорились, что он приедет ко мне на работу, погуляем. А он приехал и с порога спрашивает: «Почему ты согласилась встретиться? Я ведь женат. Негоже с такими водиться!» Я знатно прифигела! Спрашивается, а чего тогда приперся. В общем, я развернулась и пошла дальше работать. © Olga L. / Dzen
Понятно, что у всех свои тараканы. Но вот когда эти тараканы заставляют его (или ее) думать, что они сразу всем видны - вот это уже звоночек. Набат! Это я про последнюю историю с женатым мужиком.
- Познакомилась с пареньком, гуляем. И тут замечаю, что за нами ходит мужик. Он и в кафе рядом сидел! Говорю об этом приятелю, а он нервно смеется и выкладывает правду-матку, после которой я удалила все приложения для знакомств. Оказывается это его младший брат за нами ходил, и именно с ним я переписывалась в приложении. Они создали аккаунт на двоих, на фото красавчик спортсмен, а за переписку его младший брат отвечает. Вот я брату так понравилась, что он решил хоть издалека на меня посмотреть. Чудики.
- Была как-то на свидании с парнем, который повел меня в парк, потому что так продавался его самый любимый напиток по низкой цене. С первой же минуты мне стало ясно, что из этого ничего не выйдет. Поэтому решила прогуляться с ним часик, а потом тактично его слить. Он постоянно рассказывал о своей работе, вспоминал бывшую, проклинал мировой порядок, а потом увидел двух лебедей в пруду и сказал: «Ты в курсе, что они выбирают пару на всю жизнь? Ну ненормальные же!» Он подошел ближе к пруду и в тот же момент с его ноги слетел тапок и упал к лебедям. Я наблюдала часовую комедию о том, как парень пытался выловить свой тапок, а лебедь его защищал. Он был белого цвета, видимо птица приняла его за своего детеныша. Ничего не вышло, парень побрел домой, прыгая на одной ноге. Больше мы с ним не виделись. © Карамель / VK
- Парень позвал пить кофе и заявил, что сейчас оплатит напитки и едем к нему. Он же потратил на меня бешеные деньжищи! Быстренько оплатила за нас обоих, пока он в туалете был и сообщила, что теперь он обязан самосвал свежекупленного чернозема раскидать, иначе торжественно его объявлю тарелочником. Сообщил мне, что я странная и ушел, один. © TenshiMos / Pikabu
Хм... а паренек прав! Она и точно странная, раз за него заплатила.
- Парень на свидании просто без остановки щебетал о себе. Ладно, может, перенервничал. И вот ему нужно было что-то забрать из квартиры, зашли. Пока он искал, я заглянула в комнату, а там — мамочки мои! — по всем стенам расклеены его фотки. Я прыснула от смеха, не думала, что такие люди существуют. В театр мы все-таки пошли, большую часть спектакля он рассказывал о себе под злые взгляды наших соседей. А после свидания написал, что я — не та, которую он ищет и нам нужно расстаться. Но мы и не встречались как бы. © Палата № 6 / VK
- Гуляем с парнем, и вдруг он резко: «Там Наташа! Пригнись!» Мы перебежками прятались за припаркованными машинами. Когда сидели на корточках за очередным авто, я потребовала объяснений. Оказалось это его бывшая. Правда она еще об этом не знает, ведь он еще не придумал как ей сказать о том, что влюбился в другую. Так что нам пока придется прятаться, а вообще лучше гулять в других районах, подытожил мой кавалер. Я сказала, что в такие игры играть не буду. Вылезла из-за машины и ушла в закат. © anycanfly / Dzen
- На первое свидание парень пригласил меня в ресторан на ужин. В салате, который я заказала, были помидоры-черри. Я откусила кусочек помидорки и его внутренности взлетели в воздух и приземлились прямо в глаз парню. Я подумала, что это фиаско, а он посмеялся. В общем, через три месяца мы с ним обручились. © Leslie Hammer / Quora
Иногда интересные истории могут поджидать нас прямо на рабочем месте, ведь начальники иногда могут отчебучить такое, что хоть стой, хоть падай.
Комментарии
Про последнюю историю, если она резко выбивается из остальных, обычно пишут, что это бонус. Но тут, видимо, пропустили.