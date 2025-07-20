14 человек рассказали о своих увольнениях, и это просто эпичные истории

Иногда увольнение — банальное «прощай и удачи», а иногда — настоящее испытание не для слабонервных. Но правда в том, что почти всегда оно оставляет эмоциональный след. Вот так и в этих 14 историях, где люди рассказали о своем эпичном увольнении, эмоции били через край, а финал оказался совсем не таким, как ожидалось.