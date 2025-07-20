Так не должно надо идти туда, где есть строений дресс код. Тебе все сказали, ты согласился и начал ломать правила и обижаться на резонное замечание.
14 человек рассказали о своих увольнениях, и это просто эпичные истории
Иногда увольнение — банальное «прощай и удачи», а иногда — настоящее испытание не для слабонервных. Но правда в том, что почти всегда оно оставляет эмоциональный след. Вот так и в этих 14 историях, где люди рассказали о своем эпичном увольнении, эмоции били через край, а финал оказался совсем не таким, как ожидалось.
- Уволили с работы, потому что я не придерживался дресс-кода. Еще на собеседовании мне объяснили, что у них по этому поводу строгая политика, мол, компания солидная и все должны ходить в костюмах. Солидная компания — это контора на 20 человек, которая торгует всяким хламом, но мне нужны были деньги, и я особо не спорил. Забыл про этот пункт на следующий же день, пришел, в чем мне было удобно. Если бы со мной просто поговорили, я бы еще понял, вместо этого начальник на меня наорал, я извинился, а на следующий день пришел в костюме сосиски с прошлой работы. Тут у него сил орать уже не было, просто попросил меня уйти и больше не приходить. Никогда не пойму эту политику, по-моему, полный бред. © Не все поймут / VK
- Я работаю в популярном в нашем городе современном кафе. У нас коллектив небольшой и дружный, но с владельцами отношения ни у кого не сложились. Из-за того, что кафе известное, каждый день очень много клиентов, соответственно и работы достаточно. Поэтому постоянно на общих собраниях мы затрагиваем тему зарплаты, потому что она очень низкая и по этой причине никто надолго тут не задерживается. Владельцы постоянно находили отмазки, почему не получится так сделать, а на прошлый раз превзошли сами себя. Владелица была не в настроении и на вопрос о зарплате сказала: «Я так заметила, вы все не с кнопочными телефонами ходите, значит уровень зарплаты у вас достаточный. Никаких изменений в этом плане не ждите». На следующий день весь коллектив пришел с заявлениями об увольнении, потому что ну его нафиг... © Карамель / VK
- Я закрыла магазин за 2 минуты до конца рабочего дня. Торговый центр был пуст, и мне хотелось домой. Я и не подозревала, что менеджер следил за мной из других магазинов, чтобы узнать об этом. © Big_Orchid3924 / Reddit
Полюбить,так королеву, воровать - так миллион. Две минуты ничего не решали
- На работе я всегда была тихой и незаметной. Не спорила, ни с кем не ссорилась, начальству не перечила, старалась просто делать свое дело и не высовываться. И вот однажды он при всех заявляет, что увольняет меня якобы за отсутствие инициативы. В тот момент меня прорвало. Я сказала все, что накопилось, не подбирая слов, назвала его таким, каким действительно его считала. Он постоял, похлопал глазами, а потом вдруг рассмеялся и сказал, что в таком виде я ему нравлюсь куда больше. Пообещал, что если и дальше не буду бояться говорить прямо, то стану ценным сотрудником, отменил увольнение и спокойно ушёл. © Карамель / VK
- Меня уволили за то, что я играл в игру на личном ноутбуке во время перерыва в своем офисе с закрытой дверью. © Lemonbear63 / Reddit
- В 21 стала директором частного отеля. Случайно. Дело было так: директор — бывшая жена владельца отеля. Я, волей случая, оказалась свидетелем их очередной ссоры. В очередной раз он грозился ей увольнением, ну она и говорит, мол: «Замену мне тяжеловато найти будет, я-то здесь вон сколько лет, в курсе всего». А он такой: «А вот и фиг угадала, вот она (я) пускай и будет директором, а ты к чертям проваливай!» Принципиальный. © Карамель / VK
- В компании, где я работала до декрета, директором была женщина. Сразу поясню, у нас холдинг и над всеми компаниями есть гендиректор. В коллективе была строгая дисциплина, вся работа под строжайшим контролем. За маленькую ошибку могла наказать по зарплате. Если было плохое настроение, надо было испоганить его всем. Тех, кто ей не нравился, доводила своими придирками до добровольного увольнения. Меня редко трогала, т.к. я работала в компании еще до ее назначения на должность и хорошо знала подводные камни в своей работе. Но даже перед моим уходом в отпуск, перед декретом, она чуть не довела меня до нервного срыва, свалив на меня всю вину за неправильный отчет. Хотя изначально неверные данные для отчета предоставила именно она. Через полгода от коллеги я узнаю, что она увольняется. А началось все так: у нее начался бзик, что ее не ценят в холдинге, написала заявление на увольнение. Гендиректор даже причины не стал спрашивать, а просто подписал его и все. И вот тут для нее был шок, она и не планировала уходить, просто хотела, чтобы ее поуговаривали остаться. Видимо она всем надоела и не знали, как избавиться от нее, а тут сама, добровольно. Как же жаль, что я не видела этого триумфального момента. © Карамель / VK
Ну вообще в РФ, вроде в течении 10 дней, заявление об добровольном уходе с должности можно отзывать. Так что брошенное в горячке заявление еще не значит что начальницу действительно уволят. Тут скорее было "по соглашению сторон". Что не так празднично для сотрудников, бонус уволившейся с премии сотрудников вычтут.
- Я устроился на работу, куда хотел попасть последние лет так 5. Счастья было хоть отбирай! Первый рабочий день прошел хорошо, без казусов, и я понял, что нашел именно то, что искал. На следующий день с самого утра предупредил начальника, что уйду на полчаса быстрее, потому что сыну 10 лет исполняется и я не могу пропустить празднование. Там можно было иметь гибкий график, уходить и приходить, когда хочешь, главное — отрабатывать нужное количество часов в день, поэтому я подумал, что никаких проблем не будет. Но вот тут я ошибся. Начальник строго-настрого отказал, аргументируя это тем, что вечером будет важное собрание-знакомство с новыми работниками. Я объяснял-объяснял, пытался что-то доказать, а потом разозлился, написал заявление об увольнении и пошел поздравлять ребенка с днем рождения. Хорошую работу еще найду, а вот 10 лет сына отпраздновать больше не смогу! © Мамдаринка / VK
- Работал в техно-магазине, продавали мы разного рода гаджеты, в том числе и компы. Все среднего пошиба. Начальство часто оставляло подсказки, кидало к компам и ноутбукам бумажки, в которых краткое содержание и характеристики. Все ради нас, чайников, которые только недавно устроились и ничего не понимают. В таких бумажках обычно писали кратко и ясно: «Материнка слабая, видеокарта не очень, охлаждения нет.» И вот я однажды продал комп с этой бумажкой, забыл вытащить ее... Тогда был скандал, его вернули, деньги пришлось тоже возвращать. Ну а к вечеру меня и уволили... © Не все поймут / VK
Новая работа. Испытательный срок. Важная встреча. Пять лет мечтал.
И ведь речь шла не о том, чтобы не идти на ДР, а придти чуть попозже.
Да и мозгов не хватило ЗАРАНЕЕ отпроситься. А то, что директор подтянул кучу народа, это мелочь.
- Моего брата уволили из-за письма с пометкой «отправить всем». Компанию выкупили и начались массовые сокращения. Чтобы не выплачивать выходное пособие, они прибегали к разным уловкам: «переводили» должности в другие штаты, меняли графики работы и условия и т.д. Однажды новый HR разослал корпоративное письмо с приглашением на пикник-барбекю, чтобы поблагодарить сотрудников за работу. Мой брат ответил на это письмо: «Да, отвлеките нас от того, что вы нас обманываете, предлагая медленно приготовленное мясо». Письмо получили все. © hissyfit64 / Reddit
- Несколько лет назад коллегу уволили так, что я до сих пор вспоминаю это со смехом. Мы работали в компании, где президент фанатично следил за репутацией бренда. Короче говоря, живите своей жизнью, но никогда не делайте ничего, что могло бы навредить имиджу. Коллега, назовем ее Мэй, работала менеджером по работе с клиентами и курировала нашего крупного партнера. То есть, ее нельзя было не узнать. Этот клиент развивался благодаря личным связям президента, и Мэй передали его сразу после приема на работу. Однажды Мэй взяла больничный. Ничего страшного, люди болеют. Однако Мэй вовсе не болела. Она пошла на кастинг популярного шоу. Ей бы сошел с рук этот обман, если бы она не дала интервью с фотографиями местной газете. Угадайте, чья фотография появилась на обложке на следующий день рядом с полустраничной статьей? © Big-pennylaneblack / Reddit
- Где-то с полгода назад на работе поссорился со специалистом по технике безопасности, да еще и так вышло, что не обошлось без зрителей. А так как в споре она проиграла, то все последующие полгода дама воспылала дикой ненавистью ко мне, и всячески искала поводы мне досадить. Вышло, меня уволили за несоблюдение той же техники безопасности. Дамочка просто сияла от счастья в тот день. Только вот забавно — специалист я узкопрофильный и в нашем небольшом городишке таких не так просто отыскать. Спустя буквально неделю мне стал звонить начальник с просьбами вернуться обратно, еще через пару дней уволил ту женщину. А я что? А я быстренько переехал в другой город и нашел более интересное предложение работы. © Не все поймут / VK
- В университете, где я учился, была у меня одна подруга, которая не только ходила на пары, но и работала. Однажды она поссорилась с коллегой и решила уволиться. Спустя некоторое время она позвонила в отдел кадров, выдавая себя за работницу психиатрической больницы. Эта подруга спросила, все ли в порядке с той самой коллегой, которая якобы пропускает у них плановую диспансеризацию. Такая вот изобретательность в «нежные» восемнадцать. © Палата № 6 / VK
- Когда-то уволилась с работы по самой, казалось бы, идиотской причине. Пришла на собеседование в другую компанию, все стандартно: вопросы-ответы, какие-то тестовые задачки, а потом мне просто налили чай. В красивую чашку. Белый фарфор, тонкая ручка, без сколов, без мутного налета, который никак не отмывается. И я вдруг поняла, что у нас на работе всю жизнь пили из дешевых пластиковых стаканчиков, которые с горячим чаем воняют плавленым пластиком. Вот сидела я тогда, смотрела на этот чай, пила его маленькими глотками и осознавала — да почему я вообще там работаю? Ушла оттуда через неделю. Сейчас сижу в своем офисе, у меня свой личный фарфоровый сервиз, пью кофе, который пахнет не расплавленным пластиком, а настоящим кофе, и понимаю, что это было одно из самых правильных решений в жизни. © Палата № 6 / VK
Эти истории еще раз доказывают, что увольнение — часть большого жизненного пути. Но какими бы ни были эпичными и безумными рабочие прощания, неловкие ситуации могут поджидать где угодно. В нашей новой статье:
Комментарии
Комфорт - это уметь пронести свою "фарфоровую чашку" с собой по жизни и пить из нее маленькими глоточками. И кто понял - я совсем не о чашке