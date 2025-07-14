16 историй о том, что от неловкой ситуации никто не застрахован
Неловкие ситуации случаются с каждым, причем их масштаб может быть самым разным — от совершеннейших пустяков до ужасной катастрофы, как нам кажется в моменте. Треснувшие брюки, неосторожная фраза курьеру, сомнительные лайфхаки для неотразимого образа — все это кажется ужасным позором, но со временем над такими ситуациями остается только посмеяться.
- Да что вы знаете о протирании штанов?! Учусь в университете, пары порой с утра до ночи, протерла до дыр уже кучу пар джинсов за 3,5 года! Пробовала дорогие и дешевые марки, все протираются с одинаковым интервалом. Верхом проблемы стал прорыв с громким характерным звуком прямо во время лабораторной работы. От позора спас только лабораторный халат. © Подслушано / Ideer
- Моя самая неловкая ситуация произошла, когда я работала в развлекательном комплексе. Шла свадьба. Соответственно, половину торта растащил персонал. И вот я сижу, с удовольствием поглощаю торт, заходит жених и спрашивает: «Надеюсь, вам вкусно?» Мои щеки пылали как кратер вулкана. © Подслушано / Ideer
- Я давно качаюсь в зале, нарастил себе шикарные мышцы, сейчас больше похож на какую-то гору, чем на мужчину. Недавно пришел в школу к младшему брату, нужно было забрать его и отвезти на занятия по карате. Жду в коридоре, сижу в телефоне, как вдруг ко мне подходит какой-то мальчик, первоклассник вроде. Просит помочь ему открыть бутылку с водой. Честное слово, я так в зале не потел, как в школьном коридоре, пытаясь открыть эту бутылку! Так и не смог, как сильно ни старался. Затем подошла маленькая девочка и открыла бутылку одним движением. Я опозорился так, как еще не позорился ни разу в своей жизни. © Палата № 6 / VK
- Моя девушка просила меня не опозориться перед ее родителями, но у меня не получилось сдержать обещание. Я достойно держался, пока не подавился куском рыбы. Ее отцу пришлось применить на мне прием Геймлиха. Кусок рыбы свалился мне на колени, а потом на пол, где его доела собака. Спустя несколько постыдных секунд сама собака подавилась тем же куском, и отцу моей девушки пришлось снова применить тот же прием... Через две недели мы с этой девушкой расстались. © Палата № 6 / VK
- У меня с детства привычка разговаривать во сне. Недавно ужасно опозорилась. Ехала поездом и, как мне рассказали, всю ночь орала на мужика с нижней полки, чтобы он не хомячил втихаря конфеты и не шуршал фантиками. А утром он попросил меня извиниться, так как я его на весь вагон прославила своим: «Харе конфеты жрать!» © Подслушано / Ideer
- Как я вчера опозорился! Сижу в парикмахерском кресле, парикмахер меня стрижет и все окей, все как всегда. В какой-то момент он говорит: «Тебе весело?» — и тут я прям напрягся. Но что мне было еще ответить, кроме как, да. И тогда я в зеркале заметил удивленный взгляд парикмахера и ухмылку. Думаю, ну ладно, а потом поворачиваю голову немного левее и вижу дочь того самого мужчины, что стрижет меня, которая сидит и рисует. Кажется, не у меня спрашивали, весело ли мне. © Палата № 6 / VK
- На днях я жуть как опозорилась, по моему мнению. Короче, приехал курьер с доставкой продуктов. И когда я у него забирала пакет с заказом, то по не объяснимым наукой причинам вслух сказала: «Эть, взяла!» В тот момент я ментально состарилась лет на 30. Потом ходила по дому и думала: зачем я вообще это сказала. А еще позже случилось принятие и теперь я ржу над этой историей. © umka_texts
- Сегодня на собеседовании в международную компанию я опозорилась так, что хотела провалиться сквозь землю. Уверенно зашла, села напротив HR-менеджера и услышала первый вопрос на английском. А в голове... пустота. Все мои 10 лет изучения языка испарились за секунду. И вот я сижу, краснею и выдаю какую-то дикую смесь школьного английского с онлайн-переводчиком в голове. Сижу и чувствую, как упускаю работу мечты. © byastroalice
- Никогда больше не надену кожаные штаны! Все начиналось хорошо. Отыскала их на распродаже, влюбилась с первого взгляда. Примерила, влезла, хотя были узковаты. Но все равно купила. И пришла в них на день рождения к подруге. Там было много симпатичных парней, надеялась познакомиться с кем-то. В разгар праздника я села за стойку, услышала треск и с ужасом поняла, что это треснули по шву мои новенькие штаны. Быстро выкрутилась из ситуации, попросила у одного знакомого толстовку, повязала на пояс. Ходила так до конца вечера, выглядела глупо, но хотя бы не опозорилась перед большим количеством незнакомцев. © Палата № 6 / VK
" А в голове... пустота. "
У меня так было наа одном собеседовании нна тему моих проектов. Вот даже названия ни одного не могла вспомнить. Еду домой, удивляюсь с себя. А ночью заболела так, что с утра встать с кровати не могла.
- Я была на свадьбе у подруги. Сидела рядом с ее тетей. Вдруг вижу: в зал входит пара, одеты в мятые одежды, все какие-то нечесаные. Тетя говорит: «Заявились-таки!» Я автоматом, не думая, отвечаю: «Да, бродяги какие-то, жуть». А она мне: «Это мой муж с сестрой, опоздали». © chirlerona
- Я шла рядом со своей школьной любовью. Я шла с внутренней стороны тротуара, рядом со зданием. И тут дверь распахнулась и врезалась прямо в меня. От неловкости я чуть не разрыдалась. Ох уж эти прелести средней школы. © mysticbasist / Reddit
- В прошлом году был выпускной, наверно, самый ужасный в моей жизни день. Перед выпускным за неделю купили платье, которое мне очень понравилось. Так вот, прихожу я в ресторан, вся такая расфуфыренная и в платье, и вижу — человек 6 в точно таких же. В тот день было так неловко еще и по той причине, что нас вечно путали друг с другом. © Подслушано / Ideer
Как-то в школьный кружок танцев пришла в точно такой же футболке, как у одноклассницы. Не специально)) Та немедленно расстроилась и затребовала с меня обещание не носить эту футболку в школу 🤣 Я нашла это странным, но у меня футболок был вагон, мне не было сложно. Другой раз одноклассницы меня спрашивали, почему я продолжаю общаться с другой одноклассницей - "Она наверняка специально купила такие же туфли, как у тебя!" Моё "и чё?" их очень удивило, а я, ей-богу, даже не смотрела, у кого там какие туфли, и не заметила бы, если бы мне не сказали 😁 Так что у школьниц (или вчерашних школьниц) могут быть разные заморочки. Сама отношусь к этому спокойно - блин, масс-маркет на то и масс-маркет, что у кого-то стопроцентно есть такое же, его ж не в единственном экземпляре делают. Если б я хотела уникальности - шила бы на заказ.
- Я боялась сходить в общественный туалет в Японии. У меня телефон тупее, чем их унитазы. Кнопка слива неочевидна, приходилось догадываться. И вот пошла в туалет в музее. Тыкнула кнопку — начался какой-то вой, и прямо ко мне в кабинку ворвались сотрудники музея. Оказалась, то была кнопка экстренного вызова. © ena_m03
- В детстве у меня была книжка для девочек. Там всякие советы про мальчиков, красоту, гадания и прочая чушь. Помню, как опозорилась из-за одного совета из этой книжки. В школе тогда в честь какого-то праздника была дискотека, а я жутко опаздывала и не успевала вымыть голову. Так вот в этой книжке в таких случаях советовали присыпать голову мукой... надо мной еще долго потом ржали. И кто только пишет эту чушь... © Подслушано / Ideer
- Стукнуло мне в голову связать шарф. Иду в магазин пряжи и вспоминаю как раньше была в таком, и это был ужас. Продавцы очень высокомерные, смотрят как на глупейшее существо в мире. А может, так и есть, я в этой теме не разбираюсь вообще. Думаю, сейчас зайду, быстро возьму рандомный моток, чтобы не позориться. Подхожу к стойке, и прямо на ней лежит один моток. Говорю продавцу: «Мне вот это, пожалуйста». И только потом замечаю, что от мотка идет нитка и продавец из нее вяжет. Молодец, не опозорилась. © alesyacyrkunova
Я как-то какао спасалась, когда голову помыть не было возможности😁
По мне так незаметно было, может, пахла приятно только) По крайней мере, никто ничего не сказал. На́ одежду не сыпалось, т.к. очень долго вычёсывала. Кстати, позже узнала, что в средние века так и делали - чем-то там голову посыпали и час расчёсывались - самое смешное, помогало не только внешне, натурально чистота поддерживалась.
- Однажды в начальной школе я заболел и попросил учителя разрешения зайти в кабинет, чтобы позвонить отцу. Мне разрешили, я захожу и вижу два телефона: один для внутренней связи, а другой для звонков из других школ. Я не спросил и просто позвонил по первому попавшемуся. Набираю отца и говорю: «У меня болит живот», а он ответил, мол, не волнуйся, скоро приду и заберу тебя. Но оказалось, что я выбрал телефон для внутренней связи. И мой разговор с отцом транслировался по всей школе. До сих пор ужасно неловко вспоминать об этом. © Quivex / Reddit
А как вы относитесь к своим неловким ситуациям? Краснеете от одного воспоминания или уже можете посмеяться над этим? Делитесь в комментариях.
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Комментарии
От страданий такого рода спасает ироничное отношение к себе и готовность посмеяться над собой. Тут же вместо страданий наа года появляется прикольная "охотничья история".
Если, воспоминания о неловкой ситуации , в которую я попадала, вызывают улыбку, то она становится смешной, а если прямо ужас-ужас, то делаю вывод и прощаю себя любимую.
У меня самая неловкая ситуация была связана с защитными свойствами психики. Моя хорошая знакомая серьёзно пострадала во время размытия асфальта, провалилась в кипяток и получила обширные ожоги. Но, к счастью, обошлось. Через пару лет встретила в одной компании её сестру с мужем, спросила, как у той девушки дела, придёт ли она. Сестра смотрит на меня как на долбанутую, и тихо сообщает, что она умерла ещё тогда. Я в шоке, начинаю извиняться и говорить, что не знала. Она смотрит на меня как на ещё более долбанутую и сообщает, что я вообще-то была на прощании.
Видимо, меня тогда настолько шокировала эта история, что память заботливо заменила смерть на хэппи-энд.