16 историй о том, что от неловкой ситуации никто не застрахован

Как-то в школьный кружок танцев пришла в точно такой же футболке, как у одноклассницы. Не специально)) Та немедленно расстроилась и затребовала с меня обещание не носить эту футболку в школу 🤣 Я нашла это странным, но у меня футболок был вагон, мне не было сложно. Другой раз одноклассницы меня спрашивали, почему я продолжаю общаться с другой одноклассницей - "Она наверняка специально купила такие же туфли, как у тебя!" Моё "и чё?" их очень удивило, а я, ей-богу, даже не смотрела, у кого там какие туфли, и не заметила бы, если бы мне не сказали 😁 Так что у школьниц (или вчерашних школьниц) могут быть разные заморочки. Сама отношусь к этому спокойно - блин, масс-маркет на то и масс-маркет, что у кого-то стопроцентно есть такое же, его ж не в единственном экземпляре делают. Если б я хотела уникальности - шила бы на заказ.