15+ случаев, когда реальность оказалась круче любого сценария

Иногда за новыми впечатлениями мы едем на край света, но «история на миллион» может случиться где угодно: в очереди в магазине, в лифте или в обычном отпуске. Герои нашей статьи были просто открыты новому, и теперь им точно есть что рассказать.

  • Перевозили на лифте документы. На одном этаже нагружали, коллега заходила в лифт, я на другом этаже ждала с бригадой грузчиков. Решили над ней пошутить. Приезжает лифт, открывается дверь, мы втроем выдали мощное «гав!» Внутри лифта — обалдевший директор. Сказал, что впервые его вот так облаяли в собственном институте. © Светлана С. / Dzen
  • В копилку «зверушечных прозвищ» типа зайчик, поросеночек и медвежка недавно добавилось новое. У женщины на столе телефон зазвонил и высветил «Лысeнок». Спросил, не постеснялся, кто это. Оказалось, любимый муж. 20 лет вместе. Первое время был лисенком, с потерей волос переименовала.
  • Выхожу однажды из трамвая и понимаю, что забыла сумочку, а в ней всё: паспорт, кошелёк, документы! Тут возле меня останавливается иномарка, я умоляю водителя догнать трамвай на следующей остановке. Он глянул в зеркало и кивнул, мол, садись. Запрыгиваю на переднее сиденье, трогаемся, тут я слышу сзади: «Ничего, не переживайте, сейчас догоним». Оборачиваюсь, а там сидит очень представительный дяденька в элегантном костюме. Я понимаю, что это его служебная машина с личным шофёром! Начинаю смущённо извиняться, он опять меня успокаивает. Короче, трамвай мы догнали, я, выходя из машины, извинилась и поблагодарила и водителя, и седока. © Karina / Dzen
  • В студенчестве было. Сдавали перспективу — очень сложный и муторный предмет. А препод дотошный. Просто так никому не ставил. Но была у него фишка: имениннику всегда ставил «отлично». И вот вывешивают график, и я вижу, что зачет выпадает на мой день рождения. Повезло! © Виктория Панайтис / Dzen
  • Вчера утилизировал эти проклятые кабачки. Подаренные, подкинутые, всякие. Нажарил оладьев. Жена взяла на работу и сегодня пишет: «Твои оладьи зашли. Девочек угостила, им очень понравились». Во мне тролль проснулся: «Если девчонки красивые, дай им мой номерок». Второй час не отвечает ни текстом, ни на звонки. Чую, буду спать на диване.
  • Возвращались с мужем из турпоездки в Египет. Пока на вокзале ждали пересадки, зашли в универмаг, а там розыгрыш призов. Муж берет и вытаскивает поездку в Египет! Опять съездили. © Фелисити / Dzen
  • Жена забеременела в 41, планово. Встала на учет, а врач ей говорит: «Ну что же вы, в таком то возрасте». А через пару месяцев врач ушла в декрет. Врачу 43. Ни врачебной этики, ни здравого смысла, но мы посмеялись. © P.SL / Pikabu
  • Мама ходила к окулисту. Пришла, отстояла очередь 2 часа. Зашла и ей почти с порога: «Ну, что ж вы хотите, возраст уже такой». Маме 70 лет. Короче, мол, идите, бабуля. Мама записалась к платному врачу. Очереди нет, зашла сразу, вот только врач тот же самый, что и в бесплатном был. На этот раз он тщательно все осмотрел, проверил глазное дно и прочие дела, выписал много лекарств. Мама пришла в аптеку, увидела ценник за лекарства на 12 тысяч и еще раз удивилась. На выходных поехали в деревню, там у нас дальняя родственница, которая проработала окулистом 35 лет и уже лет 20 на пенсии. Посмотрела глаз, послушала симптомы, выписала какую-то копеечную мазь. Глаз через неделю прошел. © jjohnnik / Pikabu
  • Знакомые сделали заказ на маркетплейсе, что-то из мелкой мебели, недорогое. Получили коробку, дома вскрыли, а там хороший горный велосипед. Глянули на этом маркете, сколько он стоит: больше 30 тысяч. Отнесли обратно в пункт выдачи, но им сказали, что заказ выдали правильно. Они забрали его себе, месяц подождали, никто претензию не предъявил, отдали велосипед сыну. Мебель перезаказали заново, она тысяч 6 стоила. © Светлана Кравцова / Dzen
  • Дочь очень хотела в цирк. Кое-как я нашла деньги на билеты. Посмотрели программу, дочь была счастлива и мне понравилось. Народ вскочил со стульев и ринулся в проход к раздевалке. Мы посмотрели на это и решили переждать. Когда все разошлись, мы встали и увидели целую пачку денег на полу под креслами. Подняли их, поглядели кругом. Спрашивать и искать хозяина было уже бесполезно, все разбежались. Мимо прошел осветитель, посмеялся над нами и сказал, мол, чего ждете, берите. Так и сделали. © шорох в траве / Dzen
  • Я с детства мечтала побывать в Бразилии. Билеты дорогие, даже не представляла, когда мне в жизни выпадет шанс там побывать. И вот однажды мой муж приехал в аэропорт раньше положенного. От нечего делать бродил по залу. Подходят к нему 2 девушки и говорят: «Мы представляем компанию, у вас есть возможность поучаствовать в розыгрыше призов в честь юбилея нашей фирмы. Для этого вам надо ответить на 1 вопрос: «В каком году состоялся первый рейс нашей компании в Париж»? Муж сказал наобум дату. Через 3 недели звонят: «Поздравляем, вы выиграли главный приз!» И знаете, что это было? Перелет на двоих в любую точку Латинской Америки.
    Мечтайте, господа! © urman.valeria / Dzen
  • Перед Новым годом заказала себе кастрюльку. Пошла получать, а коробка что-то тяжелая. Приношу домой, открываю, а там их три! Я писала в поддержку, получила лишь какие-то отписки нелепые. Ну понятно, аврал. Новый год, все сбились с ног. В общем, одну у меня детеныш отобрал, а двумя я пользую с удовольствием. © ХМЫСЬ / Dzen
  • Работала секретарем в прокуратуре. Звонит приятельница, возбужденно кричит в трубку: «В магазин привезли бюстгальтеры „Анжелику“!» А тогда это был ну очень большой дефицит. Сижу и все время думаю: «Разберут ведь, не достанется мне это чудо». Позвонил бухгалтер. Захожу к прокурору и брякаю: «Вам звонил бюстгальтер». Полгода потом не могла ему в глаза смотреть. © Алиса Fox / Dzen
  • Периодически на обед покупаю самсу. Она называется уйгурская самса, но я несколько раз забывала название и говорила «аджарская». Как-то прихожу к киоску, прошу самсу с картошкой. Сотрудник протягивает мне пакетик с самсой. Говорит: «Для вас — аджарская» и смеется. © Dedee / ADME
  • Решил спонтанно написать жене нежную СМС: «Зай, я сегодня всё сделаю, как ты любишь». Но спешил и отправил ее злюке-начальнице, с которой мы утром разругались. Я уже мысленно писал заявление, но вдруг перезванивает начальница и смеется в трубку: «Достала я тебя, да? В отпуск пора, уже совсем все путаешь?»
  • Отпуск, Таиланд. Стою на балконе, дышу воздухом. В соседний номер заехала пара, слышу — ругаются аж стены трясутся. Потом мужик пулей вылетает на балкон, обводит глазами море, кивает мне как родному и выдает легендарное: «Слушай, мужик, забери меня к себе».

Капибара в кимоно
10 часов назад

Бедняга мужик. А что мешает самому уйти? Обязательно нужно, чтоб кто-то забрал, как из садика? Мужская инфантильность неискоренима

