Ох уж эти "на минутку". Если уж заходишь и рассчитываешь на чай- неси с собой угощение. Если у хозяев времени нет(а ты ж без приглашения, так что будь готов, что его нет)- просто оставь им потом чай попить. Если действительно на минуту, так и говори, и не разувайся, и не проходи.
Слава Богу, работаю удалённо и даже если я дома- буквально не всегда имею возможность приглась пройти и лясы поточить.
Я рада гостям только когда я заблаговременно знаю, что они придут, и к ним готова: морально, силами и столом. Там я и готовлю несколько блюд с учетом вкусов/предпочтений гостей , и развлечения продумываем
Но это прям планирование, закупка и подготовка.
Муж раньше раздражался, он люит внезапных гостей, вырос в семье, где дверь вообще на замок не закрывалась. Я совсем не против его привычек и гостеприимства, но договорились: ты если принимай своих *внезапных* гостей сам. Сам готовь стол, сам развлекай и сам прибирай после. Я помогу только если будут силы и желание поучаствовать. Пыл его поутих, сейчас такое случается гораааздо реже и зачастую это обсуждается со мной не в виде уведомления, а реально обсуждения.
А то ведь удобно быть радущным хозяином, когда вся суета на жене, а тебе только улыбаться и рассказывать последние новости.
16 человек, которые просто пошли в гости чаю попить, а попали в ситком
Поход в гости зачастую превращается в настоящий квест с абсолютно непредсказуемым финалом. Героям этой подборки пришлось столкнуться с самыми неожиданными проявлениями чужого гостеприимства. Одним вместо отдыха вручили тряпки и заставили мыть окна во всем доме, другим выставили счет за собственноручно собранные на жаре ягоды, а третьи и вовсе стали свидетелями уникальной «посудомоечной машины» в виде собаки.
- В нашей семье до сих пор вспоминают, как бабушка отучила соседей приходить без приглашения. Те обожали заглядывать в гости за полчаса до начала обеда или ужина. Придут и сидят в ожидании. Бабушке это окончательно надоело и она решила пойти на крайние меры: после еды бабуля позволила нашему кокер-спаниелю Мэгги вылизать всю посуду прямо на глазах у гостей. А потом, с самым невинным видом, убрала тарелки на полку, как будто так и надо. Бесплатная столовая закрылась в ту же секунду. © kaytay / Reddit
- Заглянули к соседке на «минутку», а она пирог из духовки достает. Запах — закачаешься! Соседка расплывается в улыбке: «Удачно вы! Сейчас чая попьем». Достает нож, заносит над пирогом и замирает. Долго что-то высчитывает в уме, а потом берет и отрезает нам по кусочку толщиной с лист бумаги. Мы только рот открыли, а она победоносно заявляет: «Девочки, вы не представляете, какая я экономная! Из одного пирога у меня получится 32 порции: две вам, одна мне, а остальное я заморожу!»
Ох уж эти "на минутку". Если уж заходишь и рассчитываешь на чай- неси с собой угощение. Если у хозяев времени нет(а ты ж без приглашения, так что будь готов, что его нет)- просто оставь им потом чай попить. Если действительно на минуту, так и говори, и не разувайся, и не проходи.
- Во времена студенчества поехала в гости к подруге. Угощением была чашка чая с кусочком хлеба, тоненько намазанным слоем шоколадной пасты, и пустые макароны. Подруга попросила у мамы потереть сыр на макароны. А мама округлила глаза и выдала, что сыр вообще-то на завтрак. Тогда я как-то просто удивилась, ну, мало ли, чужая семья, то се. А потом, став взрослой, поняла, что такие щедроты оцениваются совсем по-другому. © Благородная донна / Dzen
- Пришли к брату. Купили кусок красной рыбы. Отдали хозяйке на кухню, предвкушая царские бутерброды. Сели за стол, а там — картошка с селедкой. Ждем деликатесы. Уже не выдержали, спрашиваем: «Где рыба-то?» А жена брата спокойно так отвечает: «Такая рыба шикарная! Я даже резать побоялась, чтобы вид не испортить. Оставила на Новый год. Спасибо вам, выручили с праздничным столом!» Дело было в ноябре.
- Подруга моей будущей жены пригласила нас на домашние пельмени. Попросила купить торт и напитки, купили. Обедать дома не стали, на сытные пельмени же идем. Заходим к ней и сразу же теряем дар речи. На столе у хозяюшки 4 черствых куска хлеба и 7 пельменей на троих. Но мне, как мужчине, выделили три. Ошалев от такой щедрости, предложил дамам разделить этот роскошный стол на двоих. А я забрал купленный торт, напитки и ушел домой. К возвращению своей девушки, а пришла она минут через 40, приготовил добротный ужин. Что это было, до сих пор не понимаю, хотя уже более 30 лет прошло. Да, та подружка всегда была прижимистой, но не до такой же степени! Общались мы после этого еще много лет, но таких фокусов ни до, ни после у нее больше не было. © Александр / Dzen
- Одногруппница пригласила меня посмотреть видеокассету со своей свадьбы. Сказала: «Посмотрим, чай попьем, муж будет на работе, поболтаем». Я купила торт, фрукты. Пошла. Стучу, открывает заспанная подруга в пижаме. Захожу и вижу, что ее муж дома, у него нарисовался неожиданный выходной. Я уже собиралась уйти, понимаю, молодожены, побыть вдвоем хотят, а тут я. Но нет, уговорили остаться. Торт и фрукты отнесли на кухню, подруга легла снова, муж ее включил кассету. Сидим смотрим, минут через 20 звонок в дверь. Пришел его племянник, мальчишка лет 10–12, решил зайти после школы. Посидел 5 минут и говорит: «Я есть хочу». На что муж подруги выдал: «Сейчас наши гости уйдут, и мы тебя накормим». Стоит ли говорить, что я сразу вызвала такси и уехала, больше не ходила к ним никогда, хотя общаться общаемся. © Ната Кэй / Dzen
- Пошли в гости к начальнику мужа. Семья зажиточная. Я на кухню заглянула: таз котлет, горы нарезок. Сели за стол, вынесли еды на один зубок. На четверых не хватило. Муж намекает: «Котлеты вкусные! Ел бы и ел». Хозяйка, не моргнув глазом, выдает: «Ой, а больше нет. Там всего две штучки осталось, это я внукам отложила». Я сижу, в тарелку смотрю и молчу. Сама же видела, что там на кухне еще полведра этих котлет!
- Подруга звала на дачу: «Приезжай, клубники море, девать некуда!». Думаю, помогу, и сама полакомлюсь. Приехала. За два часа на жаре набрала полное ведро. Иду к дому, думаю, сейчас со сметанкой поем. Подруга перехватывает ведро, взвешивает его на безмене и выдает, мол, отлично поработала, с тебя столько-то. И добавила: «На рынке такая в два раза дороже стоит, а тут экологически чистая, сама собирала, знаешь, что берешь!»
- Подруга пригласила на пельмени. Заходим, хозяйка вручает нам скалки и ставит перед горой теста и фарша. Налепили штук 100. Она берет и варит 15 штук на троих. Мы съели по 5 штучек, я спрашиваю: «А добавки?» Она удивленно хлопает глазками и выдает: «Вы что! Это мне запас на зиму, когда еще такие помощники придут? А на ужин много есть вредно, тяжесть в животе будет!»
- Подруга пригласила меня к сыну на день рождения. Купила ему костюмчик, игрушки, прихожу. Стучу в калитку, никто не выходит. Но было слышно, что празднуют во дворе. Собралась уходить, как является подруга. Смотрит на меня с удивлением спрашивает: «Привет! А ты что пришла?» Молча забирает у меня из рук пакет, поворачивается и уходит во двор. Я ушла домой. Прошло уже много лет, она мне звонит, узнав мой номер через общую знакомую. Начала рассказывать про проблемы, попросила в долг крупную сумму денег. В общем, ничего я ей, конечно, не дала, номер заблокировала. © Ирина Демидова / Dzen
- Моя невестка решила устроить свадьбу в шатре без отопления. Дело была зимой, а климат у нас не особо теплый. Они решили, что генератор нужен для музыки, но не для отопления. После того, как еда была подана и съедена, многие гости ушли. © LittlestEcho / Reddit
- Однажды сваты пригласили нас в гости. Мы с мужем и внуком купили огромный арбуз и пошли. Жара стояла на улице под 40 градусов. Сваха усадила нас в комнате у телевизора, сама ушла на кухню. Минут через 15 пришла и позвала нас на борщ. Мы вежливо отказались и ушли. Внук по дороге спрашивал, почему арбуз не взяли. Купили другой для внука. Просто если мы кого-то приглашаем в гости, то готовим самое малое — шашлыки. © Ольга Павленко / Dzen
- Помню, как в детстве бабушка моей подруги никогда не отпускала нас играть голодными. У нее был строгий регламент: первым делом — еда. Подруга всегда твердила, что вкуснее этих блюд мы ничего не найдем, ведь бабушка приправляла их самым важным — искренней заботой и любовью. © Apprehensive_Crow329 / Reddit
- Поехали с будущим мужем знакомиться с его родней. Как раз юбилей будущей свекрови был. Отмечали в доме, было человек 50. Накануне весь день провели за готовкой — я, жених и его тетушка. И что вы думаете? Мы с женихом не поместились за стол, а свекровь будто бы не заметила, что никто из родственников не захотел сдвинуться (сидели мы на длинных лавках). Мы помялись, подарок подарили и пошли в сидеть в предбанник. Так сильно я еще никогда не плакала. 18 лет замужем, двое детей, а свекровь до сих пор терпеть не могу. © Мария О. / Dzen
- Коллега пригласила на дачу на выходные. Заехали в магазин. Она сказала, мол, купите себе, что будете есть. Приехали. Она на одну половину стола выложила свои продукты, на другую — наши. Ели каждый свое. А утром она разбудила меня, чтобы я ей помыла окна во всем доме. Ну а мой супруг помогал ее мужу весь день что-то копать в огороде. После такой поездки отношения с коллегой у нас стали напряженными. © Наталья Ф / Dzen
- Заскочила к сестре кофейку попить. А кофе закончился — отправили мужа сестры в магазин. Сидим, болтаем, племяшка Машенька к нам подсела и на меня косится. Тут возвращается отец семейства с пакетом, Маша к нему бежит и, думая, что мы не слышим, голосит: «Пап, тетя Аня вечно весь наш кофе выпивает и кучу конфет с ним съедает! Может, не будем ее больше звать в гости?»
После прочтения таких откровений начинаешь с удвоенной силой ценить близких, которые встречают тебя с искренней улыбкой и простым человеческим теплом. Ведь на самом деле для отличного вечера не нужны ни горы деликатесов, ни идеальный порядок, а лишь адекватность и душевное отношение хозяев.
А вам доводилось попадать в дома, откуда хотелось сбежать уже через пять минут, или ваши знакомые — образец радушия?