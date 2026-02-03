16 человек, которые просто пошли в гости чаю попить, а попали в ситком

Ох уж эти "на минутку". Если уж заходишь и рассчитываешь на чай- неси с собой угощение. Если у хозяев времени нет(а ты ж без приглашения, так что будь готов, что его нет)- просто оставь им потом чай попить. Если действительно на минуту, так и говори, и не разувайся, и не проходи.

Слава Богу, работаю удалённо и даже если я дома- буквально не всегда имею возможность приглась пройти и лясы поточить.

Я рада гостям только когда я заблаговременно знаю, что они придут, и к ним готова: морально, силами и столом. Там я и готовлю несколько блюд с учетом вкусов/предпочтений гостей , и развлечения продумываем

Но это прям планирование, закупка и подготовка.

Муж раньше раздражался, он люит внезапных гостей, вырос в семье, где дверь вообще на замок не закрывалась. Я совсем не против его привычек и гостеприимства, но договорились: ты если принимай своих *внезапных* гостей сам. Сам готовь стол, сам развлекай и сам прибирай после. Я помогу только если будут силы и желание поучаствовать. Пыл его поутих, сейчас такое случается гораааздо реже и зачастую это обсуждается со мной не в виде уведомления, а реально обсуждения.

А то ведь удобно быть радущным хозяином, когда вся суета на жене, а тебе только улыбаться и рассказывать последние новости.