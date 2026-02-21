Просто сравните, как выглядят 15 сказочных персонажей в старых экранизациях и новых

Эталонной Снегурочкой нашего кино стала Евгения Филонова. В фильме 1968 года она создала образ, который до сих пор считается каноническим: хрупкая, нежная, словно сотканная изо льда. Ее героиня была невероятно красивой, но недосягаемой, как и положено зимнему духу.

Ирина Алферова переосмыслила этот образ. В фильме «Снегурочку вызывали?» она сыграла не волшебницу, а одинокую театральную актрису, которая сама нуждается в чуде.

А современное кино вернулось к истокам, но в мрачных тонах. В новой интерпретации пьесы Островского «Холодное сердце» действие перенесли в полупустую деревню наших дней. Снегурочка в исполнении Маши Кошиной здесь — та же, что и века назад: холодная красавица, не способная любить, но обреченная влюблять в себя всех вокруг.