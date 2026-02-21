Седых, что в "Морозко", что тут одинаковая, платочки только разные. А новая Аленушка - милая такая.
Просто сравните, как выглядят 15 сказочных персонажей в старых экранизациях и новых
Сказки уже давно перестали быть просто детскими историями: сегодня это поле для самых смелых экспериментов сценаристов и режиссеров. Глядя на новые воплощения знакомых с пеленок героев, мы то и дело ловим себя на мысли: «Постойте, это точно тот самый персонаж?» Некоторые трансформации настолько радикальны, что узнать в новой Бабе- Яге старую добрую злодейку — настоящий квест. Мы решили сравнить, как изменились экранные образы классических героев. Одни из них стали чертовски привлекательными, а другие вызывают лишь один вопрос: «Ну, зачем же так-то?!»
Аленушка
В сказке Роу «Огонь, вода и... медные трубы» великий режиссер снова снял в роли Аленушки Наталью Седых, запомнившуюся многим по фильму «Морозко». Героиня получилась такой же по-простому естественной, трогательно беззащитной, но сильной в своей чистоте и преданности.
В новом фильме «Как Иван в сказку попал», который мы увидим осенью 2026 года, роль Аленушки досталась Санте Нужной. Игру девочки мы уже успели оценить — дочь режиссера Алексея Нужного дебютировала на экране в 2023 году, сыграв разбойницу Искорку в приключенческом фильме-сказке своего отца «Бременские музыканты».
Снегурочка
Эталонной Снегурочкой нашего кино стала Евгения Филонова. В фильме 1968 года она создала образ, который до сих пор считается каноническим: хрупкая, нежная, словно сотканная изо льда. Ее героиня была невероятно красивой, но недосягаемой, как и положено зимнему духу.
Ирина Алферова переосмыслила этот образ. В фильме «Снегурочку вызывали?» она сыграла не волшебницу, а одинокую театральную актрису, которая сама нуждается в чуде.
А современное кино вернулось к истокам, но в мрачных тонах. В новой интерпретации пьесы Островского «Холодное сердце» действие перенесли в полупустую деревню наших дней. Снегурочка в исполнении Маши Кошиной здесь — та же, что и века назад: холодная красавица, не способная любить, но обреченная влюблять в себя всех вокруг.
Царица
Одна из самых известных цариц — конечно, та самая третья девица, что вышла замуж за царя Салтана. В экранизации 1966 года ее сыграла Лариса Голубкина — выразительная, обаятельная, с живым темпераментом. Ее героиня запоминалась не только сказочной красотой, но и внутренней искрой.
В новой версии, которая вышла на экраны в 2026 году, роль исполнила Лиза Моряк — актриса, известная по фильмам «Онегин» и «Жизнь по вызову». Не все зрители одобрили такой выбор, но после просмотра отмечают, что царица вышла яркая, красивая, а уж ее костюмы — сплошное загляденье.
Василиса
Одной из самых популярных героинь сказочных фильмов по праву можно назвать Василису. Впервые зрители увидели ее в полнометражном фильме 1939 года «Василиса Прекрасная», созданном режиссером Александром Роу по мотивам сказки «Царевна-лягушка». Главную героиню в нем сыграла Валентина Сорогожская.
Василиса в киноленте 2023 года внешне, кажется, чем-то похожа на нее — убранные в строгую прическу волосы, большие глаза. Но у этой героини есть своя изюминка. Мила Ершова в сказке «По щучьему велению» сыграла энергичную Василису, которая никогда за словом в карман не полезет. А в сериале «Последний богатырь. Наследие» создатели решили познакомить нас со зрелой Василисой, которая и не первый год замужем, и уже двух детей воспитала.
Дед Мороз
В сказке «Морозко», премьера которой состоялась в 1965 году, сурового, но справедливого волшебника сыграл Александр Хвыля. Его персонаж спас Настеньку в лесу, помог ей встретить любовь и щедро одарил приданым.
Дед Мороз в исполнении Федора Бондарчука получился гораздо брутальнее. Недаром вышедшая в 2016 году киноистория с его участием называлась «Дед Мороз. Битва магов». Зрители увидели фэнтези, действие которого разворачивалось на улицах современного города, и, наверное, даже немного поверили, что волшебники живут среди нас.
Капризная царевна
В экранизациях сказки про Емелю эта героиня носила разные имена. В фильме «По щучьему веленью» 1938 года роль царевны-Несмеяны исполнила Софья Терентьева. Кстати, именно она в итоге и стала невестой главного героя, после того, как тот смог стереть угрюмое выражение с ее лица.
Царевна Анфиса, которую в сказке 2023 года сыграла Алина Алексеева, получилась взбалмошной и коварной особой. Из-за ее интриг Емелю отправляли в дальние и опасные путешествия. А суженой главного героя стала не царевна, а его верная спутница Василиса.
Баба-яга
Многие считают, что самая «правильная» Баба- Яга — только та, которую играл любимчик режиссера Александра Роу артист Георгий Милляр. Он считал, что персонаж долен быть не злой, а вредной и острой на язык старухой. Тягаться с гениями непросто, но все же модница Яга из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити» 1975 года сумела завоевать местечко в сердцах зрителей. Яга Валентиной Кособуцкой выглядит так, что ей впору открывать школу красоты на курьих ножках, и этот образ обретает совсем другой смысл.
Героиня Светланы Ходченковой из фильма «Яга на нашу голову» — хитрая, вредная и симпатичная. Даже фирменный нос-крючком ее не портит. А еще, на самом деле, добрая, и очень влюбленная.
Кощей
Кощей в исполнении Олега Табакова в сказке «После дождичка в четверг...» получился весьма нетипичным, чем и запомнился зрителям разных поколений. Во-первых, от худобы этого героя не осталось и следа, а во-вторых, выяснилось, что он не прочь поиграть в шашки.
На этом фоне Федор Лавров в фильме 2023 года «По щучьему велению», кажется, более близок к стандартному образу Кощея Бессмертного. Но только внешне, потому что по ходу действия обнаруживается, что он заботливый отец Василисы, который всегда готов помочь своей дочери.
Царь-девица
Роль красавицы, которая в финале фильма становится невестой Ивана-дурака, в экранизации 1941 года исполнила Марина Ковалева. Она носила имя Заря-Заряница и изначально должна была выйти замуж за злого царя Афрона.
Царь-девица, которую в «Коньке-Горбунке» 2021 года сыграла Паулина Андреева, получилась строгой и изящной дамой. За ней главному герою пришлось отправиться в Ледяную страну и забраться на высокую гору. Но история завершается строго по сказке Ершова: Иван после купания в трех котлах становится царем и женится на Царь-девице.
Людмила
По взгляду похоже, что такая Людмила как двинет Черномору, никакого Руслана спасать ее не надо будет.
В мини-сериале 1972-го года от легендарного режиссера Александра Птушко главную героиню сыграла Наталия Петрова. Ее Людмила — утонченная, почти фарфоровая героиня с мечтательным взглядом.
В грядущем фильме «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие», выход которого запланирован на 2027 год, красавицу княжну сыграет Алена Долголенко — актриса, запомнившаяся нам по роли Натальи Гончаровой в нашумевшем фильме «Пророк. История Александра Пушкина».
Царь
В сказке Александра Роу «Огонь, вода и ... медные трубы», которую зрители впервые увидели в 1968 году, роль приморского царя исполнил Михаил Пуговкин. Кстати, он же сыграл и правителя сказочного государства в фильме «Варвара-краса, длинная коса».
Роман Мадянов в новой экранизации «По щучьему велению» оказался похож на царей, которых мы привыкли видеть в сказках нашего детства. Вот только его герой Феофан не сидел на троне, а постоянно суетился, делая что-то по хозяйству, носил при себе набор инструментов и отчаянно сопротивлялся техническим нововведениям.
Варвара-краса
В сказке «Варвара-краса, длинная коса», вышедшей на экраны в 1969 году, режиссер Александр Роу сделал главную героиню дочерью морского царя и наделил ее красотой и мудростью. Мы с детства запомнили в этом образе актрису Татьяну Клюеву.
В 2027 году мы снова будем следить за историей незадачливого царя Еремея, бездумно пообещавшего правителю подводного мира «самое ценное», что у него есть. В этот раз умницу-красавицу сыграет Рината Тимербаева, известная таким сериалам как «Красная поляна», «Лихие» и «Опасная близость».
Кикимора
Одна из самых ярких кикимор на экране — кикимора Кухарочка из фильма Роу «Золотые рога» в исполнении незабываемой Веры Алтайской. Она и Бабе-яге дерзит, и с разбойниками кокетничает. А в конце и вовсе проникается сочувствием к главным героям и просто сбегает от Яги.
В сериале «Недетское кино» кикимору сыграла Александра Ребенок. Ее героиня совсем не похожа на болотных замарашек из прошлого. Правда, став модной красоткой Кики, свойственного этой нечисти коварства она не утратила.
Царевна-Лебедь
Знакомую нам с детства Царевну-Лебедь в «Сказке о царе Салтане» сыграла Ксения Рябинкина. Фильм с ее участием был создан режиссером Александром Птушко и вышел в широкий прокат в 1967 году. Кстати, Рябинкина была не только актрисой кино, но еще и балериной. Возможно, именно поэтому ее героиня буквально «плыла поверх текучих вод» — прямо как у Пушкина.
В фильме 2026 года эта роль досталась Алисе Кот. Роль получилась небольшой, так как большую часть экранного времени царевна проводит в ипостаси лебедя. Зрители симпатизируют хорошенькой актрисе, но при этом многие считают, что ее внешность слишком современная для сказочного персонажа такого плана.
Бабушка
Во многих сказках бабушки героев — яркие и запоминающиеся персонажи. Неподражаемая Татьяна Пельтцер сыграла множество характерных ролей бабушек, включая сказочные, например, в фильме «После дождичка, в четверг» или в «Приключениях желтого чемоданчика».
Именно последний фильм решил переснять режиссер Денис Гуляр, слегка поменяв любимую нами историю. Но роль бабушки в новой ленте осталась и играть ее будет любимая многими Людмила Артемьева. Новые «Приключения желтого чемоданчика» мы увидим уже весной 2026 года.
