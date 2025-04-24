Мы представили, кто из артистов Золотого века Голливуда мог бы сыграть в сказочных экранизациях
Среди всего множества сюжетов для кино некоторые постоянно повторяются. В данном случае мы имеем в виду экранизации любимых сказок. Наверное, каждую принцессу уже воплотили на экране множество талантливых актрис. Порой бывает интересно представить, кто бы еще мог сыграть того или иного персонажа. Поэтому в этот раз мы расчехлили наше воображение и представили, какие актрисы Золотого века Голливуда могли бы блистать в ролях наших любимых персонажей из мультфильмов.
А в конце вас ждет бонус - мы представили не только классических героинь из мультфильмов, но и одну популярную супергероиню.
Белоснежка - Вивьен Ли
Золушка - Мэрилин Монро
Еще одна версия Золушки - Джанет Ли
Ариэль — Морин О’Хара
Принцесса Аврора - Барбара Стэнвик
Рапунцель — Вероника Лейк
взгляд у неё хищный. с таким взглядом больше подойдёт роль сестры Золушки.
Эльза - Кэрол Ломбард
Злая Королева, мачеха Белоснежки - Ава Гарднер
Мерида — Рита Хейворт
Мегара — Кэтрин Хепберн
Эсмеральда - Натали Вуд
Джейн Портер, возлюбленная Тарзана - Грейс Келли
Венди Дарлинг - Джинджер Роджерс
у неё взгляд не девчачий, а умудрённый опытом. такую полётом в Неверленд не заинтригуешь.
Белль — Ингрид Бергман
Бонус: это не классическая героиня из мультфильмов, но мы считаем, что в роли Чудо-женщины Хеди Ламарр была бы великолепна
Еще больше прокачать воображение и представить, как выглядели бы любимые фильмы с другим актерским составом можно в наших статьях:
Комментарии
Все актрисы очень красивые и по типажу внешности подходят. Маленькое но. Мультяшные принцессам лет по 16-18, у них детское выражение лица. А актрисам всем лет по 30, совсем другой взгляд и выражение. Исключение только мачеха, там и персонаж взрослый. Эту подборку стоит переименовать: как выглядели бы подросшие принцессы если бы киношники решили снять продолжение.
в целом типажи похожи, но этого недостаточно. важна ещё харизматическая органика. например, ведьма не может смотреть материнским прощающим взглядом. по харизме тут 2-3 актрисы только подходят. ну и соглашусь с предыдущим комментарием: часть актрис подошла бы, если б не возрастные фотки.