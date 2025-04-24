Мы представили, кто из артистов Золотого века Голливуда мог бы сыграть в сказочных экранизациях

Кино
19 минут назад

Среди всего множества сюжетов для кино некоторые постоянно повторяются. В данном случае мы имеем в виду экранизации любимых сказок. Наверное, каждую принцессу уже воплотили на экране множество талантливых актрис. Порой бывает интересно представить, кто бы еще мог сыграть того или иного персонажа. Поэтому в этот раз мы расчехлили наше воображение и представили, какие актрисы Золотого века Голливуда могли бы блистать в ролях наших любимых персонажей из мультфильмов.

А в конце вас ждет бонус - мы представили не только классических героинь из мультфильмов, но и одну популярную супергероиню.

Белоснежка - Вивьен Ли

Золушка - Мэрилин Монро

Еще одна версия Золушки - Джанет Ли

Ариэль — Морин О’Хара

O_о
12 минут назад

Ничего, что Ариэль рисовали конкретно с Алисы Милано?

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Принцесса Аврора - Барбара Стэнвик

Рапунцель — Вероника Лейк

Эльза - Кэрол Ломбард

Злая Королева, мачеха Белоснежки - Ава Гарднер

Мерида — Рита Хейворт

Мегара — Кэтрин Хепберн

Эсмеральда - Натали Вуд

Джейн Портер, возлюбленная Тарзана - Грейс Келли

Венди Дарлинг - Джинджер Роджерс

Белль — Ингрид Бергман

Бонус: это не классическая героиня из мультфильмов, но мы считаем, что в роли Чудо-женщины Хеди Ламарр была бы великолепна

Комментарии

Уведомления
оксана анненко
20 часов назад

Все актрисы очень красивые и по типажу внешности подходят. Маленькое но. Мультяшные принцессам лет по 16-18, у них детское выражение лица. А актрисам всем лет по 30, совсем другой взгляд и выражение. Исключение только мачеха, там и персонаж взрослый. Эту подборку стоит переименовать: как выглядели бы подросшие принцессы если бы киношники решили снять продолжение.

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Кот Салатный
12 часов назад

в целом типажи похожи, но этого недостаточно. важна ещё харизматическая органика. например, ведьма не может смотреть материнским прощающим взглядом. по харизме тут 2-3 актрисы только подходят. ну и соглашусь с предыдущим комментарием: часть актрис подошла бы, если б не возрастные фотки.

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