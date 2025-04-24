Мы представили, кто из артистов Золотого века Голливуда мог бы сыграть в сказочных экранизациях

Все актрисы очень красивые и по типажу внешности подходят. Маленькое но. Мультяшные принцессам лет по 16-18, у них детское выражение лица. А актрисам всем лет по 30, совсем другой взгляд и выражение. Исключение только мачеха, там и персонаж взрослый. Эту подборку стоит переименовать: как выглядели бы подросшие принцессы если бы киношники решили снять продолжение.