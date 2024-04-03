Взгляните, как поменялись актеры наших любимых мистических сериалов, из-за которых мы прогуливали школу

Фанаты мистических сериалов пересматривают любимые моменты до дыр. Казалось бы, не так уж и давно закончились «Дневники вампира» и «Настоящая кровь», а посмотришь на календарь — и времени-то прошло прилично. Мы помним обожаемых персонажей одними, но сейчас эти актеры выглядят совсем по-другому. И разница такая, что не просто ого, а ого-го-го.