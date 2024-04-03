Блин что с ней стало😱из-за блефаро веки стали тяжелыми из-за чего и придали ей возраста и она выглядит старше и еще эта челка будто женщина 45 лет…
Взгляните, как поменялись актеры наших любимых мистических сериалов, из-за которых мы прогуливали школу
Кино
1 час назад
Фанаты мистических сериалов пересматривают любимые моменты до дыр. Казалось бы, не так уж и давно закончились «Дневники вампира» и «Настоящая кровь», а посмотришь на календарь — и времени-то прошло прилично. Мы помним обожаемых персонажей одними, но сейчас эти актеры выглядят совсем по-другому. И разница такая, что не просто ого, а ого-го-го.
Йен Сомерхолдер — Деймон Сальваторе, «Дневники вампира»
Michael Germana / Everett Collection / East News, Richard Shotwell / Invision / East News
Нина Добрев — Елена Гилберт, «Дневники вампира»
face to face / Reporter / East News, Evan Agostini / Invision / East News
-
-
Ответить
Пол Уэсли — Стефан Сальваторе, «Дневники вампира»
RE / Westcom / starmaxinc.com / East News, GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News
Кэндис Кинг — Кэролайн Форбс, «Дневники вампира»
Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Lifetime Television / Courtesy Everett Collection / East News
Когда она была блондинкой эта была своеобразная изюминка освежал ее этот цвет, сейчас же заурядно выглядит
-
-
Ответить
Мэттью Фокс — Джек Шепард, «Остаться в живых»
EAST NEWS, Lionel Guericolas / MPP / Starface / STARFACE PHOTO / East News
Эванджелин Лилли — Кейт Остин, «Остаться в живых»
East News, Vianney Le Caer / Invision / East News
Элизабет Митчелл — Джульет Бёрк, «Остаться в живых»
Алисса Милано — Фиби Холливелл, «Зачарованные»
© Charmed / Paramount Network Television and co-producers, Lumeimages.com / Avalon / Photoshot / East News
Роуз Макгоуэн — Пейдж Мэтьюс, «Зачарованные»
Сара Мишель Геллар — Баффи, «Баффи — истребительница вампиров»
AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News
Джеймс Марстерс — Спайк,"Баффи — истребительница вампиров"
20thCentFox / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Николас Брендон — Ксандер, «Баффи — истребительница вампиров»
20thCentFox/Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News
Александр Скарсгард — Эрик Нортман, «Настоящая кровь»
MICHAEL GERMANA / STAR MAX / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
Кэрри Престон — Арлин, «Настоящая кровь»
Сэм Траммелл — Сэм Мерлотт, «Настоящая кровь»
MICHAEL GERMANA / STAR MAX / East News, Avalon / Photoshot / East News
Мэдхен Амик — Шелли Бриггс, «Твин Пикс»
Кайл Маклахлен — агент Купер, «Твин Пикс»
А здесь вы можете узнать, как изменились 15 кинопар, в чью любовь когда-то мы верили без оглядки.
Фото на превью Twin Peaks / Lynch/Frost Productions and co-producers, Invision / Invision / East News, Charmed / Paramount Network Television and co-producers, Courtesy Everett Collection / East News
Комментарии
Уведомления
Похожее
16 встреч в общественных местах, после которых только и остается, что закупиться успокоительным
Народное творчество
6 месяцев назад
Как выглядели 10+ наших звездных мужчин до того, как на них обрушилась слава
Музыка
1 год назад
18+ пушистых озорников, у которых всегда найдется время для очередной шалости
Животные
2 года назад
20+ фото, которые приблизят вас к решению завести собаку прямо сейчас
Животные
1 год назад
18+ человек, которые никак не ожидали получить такие подарки
18 счастливчиков, которым попалась вещь с небольшим секретом
15+ бедолаг, которые просто сняли жилье и хлебнули впечатлений по полной программе
Народное творчество
6 месяцев назад
Как бодипозитивные показы купальников изменили мир моды и доказали, что все тела прекрасны
Культура
8 месяцев назад
18 человек, которые будто взяли у инопланетян по кусочку для своей внешности, а то и весь облик целиком
18 счастливчиков наткнулись на крутые украшения и хвастаются своими находками
Я искала парикмахера, который не испортит мне ни волосы, ни настроение. Получилось лишь с пятой попытки
Культура
6 месяцев назад
15+ аксессуаров с красной дорожки, которые сложно разглядеть сразу. Но как только вы их заметите, восторг гарантирован
Дизайн
1 год назад