Взгляните, как поменялись актеры наших любимых мистических сериалов, из-за которых мы прогуливали школу

Кино
1 час назад

Фанаты мистических сериалов пересматривают любимые моменты до дыр. Казалось бы, не так уж и давно закончились «Дневники вампира» и «Настоящая кровь», а посмотришь на календарь — и времени-то прошло прилично. Мы помним обожаемых персонажей одними, но сейчас эти актеры выглядят совсем по-другому. И разница такая, что не просто ого, а ого-го-го.

Йен Сомерхолдер — Деймон Сальваторе, «Дневники вампира»

Michael Germana / Everett Collection / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

Нина Добрев — Елена Гилберт, «Дневники вампира»

face to face / Reporter / East News, Evan Agostini / Invision / East News
enedzhan _
4 дня назад

Блин что с ней стало😱из-за блефаро веки стали тяжелыми из-за чего и придали ей возраста и она выглядит старше и еще эта челка будто женщина 45 лет…

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Пол Уэсли — Стефан Сальваторе, «Дневники вампира»

RE / Westcom / starmaxinc.com / East News, GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News
enedzhan _
4 дня назад

Стефан единственный кто не изменился и особо не постарел из ДВ

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Кэндис Кинг — Кэролайн Форбс, «Дневники вампира»

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Lifetime Television / Courtesy Everett Collection / East News
enedzhan _
4 дня назад

Когда она была блондинкой эта была своеобразная изюминка освежал ее этот цвет, сейчас же заурядно выглядит

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Мэттью Фокс — Джек Шепард, «Остаться в живых»

EAST NEWS, Lionel Guericolas / MPP / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Эванджелин Лилли — Кейт Остин, «Остаться в живых»

East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Элизабет Митчелл — Джульет Бёрк, «Остаться в живых»

© Lost / Bad Robot and co-producers, Charles Sykes / Invision / East News

Алисса Милано — Фиби Холливелл, «Зачарованные»

© Charmed / Paramount Network Television and co-producers, Lumeimages.com / Avalon / Photoshot / East News

Роуз Макгоуэн — Пейдж Мэтьюс, «Зачарованные»

© Charmed / Paramount Network Television and co-producers, Courtesy Everett Collection / East News

Сара Мишель Геллар — Баффи, «Баффи — истребительница вампиров»

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News

Джеймс Марстерс — Спайк,"Баффи — истребительница вампиров"

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Николас Брендон — Ксандер, «Баффи — истребительница вампиров»

20thCentFox/Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Александр Скарсгард — Эрик Нортман, «Настоящая кровь»

MICHAEL GERMANA / STAR MAX / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Кэрри Престон — Арлин, «Настоящая кровь»

© True Blood / HBO and co-producers, Invision / Invision / East News

Сэм Траммелл — Сэм Мерлотт, «Настоящая кровь»

MICHAEL GERMANA / STAR MAX / East News, Avalon / Photoshot / East News

Мэдхен Амик — Шелли Бриггс, «Твин Пикс»

Кайл Маклахлен — агент Купер, «Твин Пикс»

А здесь вы можете узнать, как изменились 15 кинопар, в чью любовь когда-то мы верили без оглядки.

Фото на превью Twin Peaks / Lynch/Frost Productions and co-producers, Invision / Invision / East News, Charmed / Paramount Network Television and co-producers, Courtesy Everett Collection / East News

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