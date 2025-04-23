Вот сколько лет на самом деле было известным на весь мир парочкам

О великой или, по крайней мере, запоминающейся истории любви написано бесчисленное количество книг и снято примерно столько же фильмов и сериалов. Скарлет О’Хара и Ретт Батлер, Джейн Эйр и Эдвард Рочестер, Клеопатра и Марк Антоний — мы готовы снова и снова с головой погружаться в отношения этих культовых пар. Но мы решили пойти чуть дальше и выяснить, сколько же лет было влюбленным.