Ей было 21-22, в принципе 7 лет разницы приемлемо. Тем более, что Лиззи была старшей в семье и достаточно здравомыслящей- у них не слишком большая разница в психологическом возрасте.
Вот сколько лет на самом деле было известным на весь мир парочкам
О великой или, по крайней мере, запоминающейся истории любви написано бесчисленное количество книг и снято примерно столько же фильмов и сериалов. Скарлет О’Хара и Ретт Батлер, Джейн Эйр и Эдвард Рочестер, Клеопатра и Марк Антоний — мы готовы снова и снова с головой погружаться в отношения этих культовых пар. Но мы решили пойти чуть дальше и выяснить, сколько же лет было влюбленным.
Китти и Константин Левин, «Анна Каренина»
Жозефина и Наполеон, «Наполеон»
Джейн Эйр и Эдвард Рочестер,"Джейн Эйр"
Джейн примерно 19 лет, Рочестеру — около 40. Между ними 21 год разницы.
Скарлет О’Хара и Ретт Батлер, «Унесенные ветром»
На момент первого знакомства Скарлет было 16 лет, Ретту примерно 32 года.
Элизабет Беннет и мистер Фицуильям Дарси, «Гордость и предубеждение»
Кейтилин Старк и Эддард Старк, «Игра престолов»
Керри Бредшоу и мистер Биг, «Секс в большом городе»
Вторая миссис Винтер и Максимилиан де Винтер, "Ребекка"
Второй миссис Винтер чуть за 20, Максимилиану — 42 года.
Дейзи Бьюкенен и Джей Гэтсби, «Великий Гэтсби»
Гала и Сальвадор Дали, «Быть Сальвадором Дали»
Джульетта и Ромео, «Ромео и Джульетта»
Джульетте 13 лет, Ромео — 16.
Анжелика и Жоффрей де Пейрак, «Анжелика — маркиза ангелов»
Анжелике 17 лет, когда она возвращается из монастыря и узнает, что должна выйти замуж за графа Жоффрея де Пейрака, которому 29 лет.
Клеопатра и Марк Антоний, «Клеопатра»
И вот еще несколько статей о культовых кинопарах: