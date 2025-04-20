15 девушек, которые сделали особенно обворожительный макияж этой весной

Пришла весна, из зимней спячки вышли не только медведи, но и люди. Женщинам сейчас особенно хочется красоты. Героини этой подборки не побоялись накраситься ярко, с таким макияжем внимания им точно не избежать. Ну а мы можем вдохновиться чужими идеями.