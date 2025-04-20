15 девушек, которые сделали особенно обворожительный макияж этой весной

Народное творчество
1 час назад

Пришла весна, из зимней спячки вышли не только медведи, но и люди. Женщинам сейчас особенно хочется красоты. Героини этой подборки не побоялись накраситься ярко, с таким макияжем внимания им точно не избежать. Ну а мы можем вдохновиться чужими идеями.

"Мне нравятся холодные образы"

"Пошла так на концерт"

"Ищу свой стиль"

"Мой мэйк на каждый день"

Ну и стрелки!

"Обычно я выбираю естественный макияж, но пытаюсь выйти из зоны комфорта"

Эти губы

"Люди сегодня все время оборачивались на меня. Неужели тушь поплыла?"

"В последнее время я предпочитаю матовые тени для век"

"Простой образ на каждый день"

"Мой любимый мэйк"

Рисовать стрелки - это целое искусство

Ярко и интересно

"Я тут просила совета по поводу макияжа, вот что вышло!"

Без косметики, "макияж без макияжа", обычный макияж, макияж "на выход"

Фото на превью vanillagirl32 / Reddit

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