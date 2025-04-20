15 девушек, которые сделали особенно обворожительный макияж этой весной
Народное творчество
1 час назад
Пришла весна, из зимней спячки вышли не только медведи, но и люди. Женщинам сейчас особенно хочется красоты. Героини этой подборки не побоялись накраситься ярко, с таким макияжем внимания им точно не избежать. Ну а мы можем вдохновиться чужими идеями.
"Мне нравятся холодные образы"
"Пошла так на концерт"
Тоже отличный макияж. Для Валяния дурака и экспериментов чудесный повод поход na концерт). Одобряем-с
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"Ищу свой стиль"
"Мой мэйк на каждый день"
Ну и стрелки!
"Обычно я выбираю естественный макияж, но пытаюсь выйти из зоны комфорта"
Эти губы
"Люди сегодня все время оборачивались на меня. Неужели тушь поплыла?"
"В последнее время я предпочитаю матовые тени для век"
"Простой образ на каждый день"
"Мой любимый мэйк"
- С этой помадой твои глаза кажутся еще больше! © Karliki865 / Reddit
Рисовать стрелки - это целое искусство
Ярко и интересно
"Я тут просила совета по поводу макияжа, вот что вышло!"
- Ого, теперь твои глаза сияют! © Alina_168 / Reddit
Без косметики, "макияж без макияжа", обычный макияж, макияж "на выход"
Фото на превью vanillagirl32 / Reddit
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