7 видов дизайна ногтей, которые выбирают богатые женщины

В понимании большинства "дорого" - это когда маникюр блестящий или с каким-то затейливым дизайном. Но на самом деле ногти "old money" - это простые изысканные цвета, обычно без узоров или с минимальными элементами декора.

Нюдовый маникюр (на картинке справа) ассоциируется с маникюром богатой женщины. Такой делают власть имущие и королевские особы. Что с ним может быть не так? Вопросы появятся в том случае, если ногти накладные. Это табу для богатых.