7 видов дизайна ногтей, которые выбирают богатые женщины

Мода и стиль
44 минуты назад

Мы уже видели в нейл-арте почти все: ногти со стразами, подвесками и объемными фигурками плюшевых мишек. Но большинству женщин важно, чтобы ногти выглядели аккуратно и создавали красивый образ. Именно с этим идеально справляется маникюр в стиле «богатой женщины».

А в бонусе покажем, какой маникюр ввела в моду актриса Блейк Лайвли. Кстати, он отлично подходит на весну.

Дух "old money"

O_о
6 часов назад

Или "мужские" как тут кто-то заметил😏
Ну и кто смеётся последним?😎🧐

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В понимании большинства "дорого" - это когда маникюр блестящий или с каким-то затейливым дизайном. Но на самом деле ногти "old money" - это простые изысканные цвета, обычно без узоров или с минимальными элементами декора.

Нюдовый маникюр (на картинке справа) ассоциируется с маникюром богатой женщины. Такой делают власть имущие и королевские особы. Что с ним может быть не так? Вопросы появятся в том случае, если ногти накладные. Это табу для богатых.

Черепаховые ногти

Черепаховые ногти являются исключением в эстетике минимализма и сдержанности. К примеру, такой дизайн любят Хейли Бибер и Сидни Суини.

Небольшая длина ногтей

Аккуратные ровно постриженные короткие ногти выглядят ухоженно, от них прямо веет изысканностью. Обычно их подпиливают под форму миндаль или квадрат, но можно и другую, главное, чтобы это смотрелось естественно. А вот отращивать или наращивать длинные ногти - это уже не то пальто, состоятельные дамы выбирают короткую длину.

А вот с цветами и дизайнами можно аккуратно поиграть.

Полупрозрачные тона

Покрытие, которое лишь делает ногтевую пластину глянцевой и ровной, при этом имеющее совсем тонкий цветовой оттенок или не имеющее цвета вовсе — это изысканный минимализм. Выглядит такой маникюр люксовым, будто ногти просто сами по себе такие идеальные и ничего с ними делать больше не требуется.

Французский маникюр

В последнее время френч будто бы сдает свои позиции, но не когда речь заходит о маникюре в стиле тихой роскоши. Однако есть нюанс — ногти должны быть короткими. Только тогда это будут ногти королевы.

Ногти «базовых» оттенков

Речь пойдет, конечно же, о различных вариациях бежевого и коричневого цветов. Они всегда смотрятся выигрышно, подходят к любому наряду и событию, не отвлекают от образа. В отличие от чистого белого, который выглядит дешево, бежевые и коричневые оттенки, напротив, добавляют нотку изысканности и богатства.

Можно также поэкспериментировать с теплыми оттенками, например персиковым.

Маникюр темных оттенков

Некоторые модные эксперты говорят о том, что пастельные тона выглядят дешево в это время года и предлагают вместо них обратить внимание на глубокие темные оттенки. Например, темно-синий цвет обожают любительницы стиля «old money». Несмотря на то, что он довольно яркий, его можно назвать нейтральным, ведь он также отлично сочетается со всем.

Покрытие с легким шиммером

Да, блестки на ногтях действительно устарели. Но легкий шиммер допустим, особенно если он наносится на нейтральное покрытие. Например, ногти молочного цвета с едва уловимым взгляду блеском добавят в дорогой образ нотку игривости.

Аккуратный декор

Кто сказал, что ногти в стиле "old money" не могут быть с каким-либо дизайном? Конечно, могут, но очень важно не переборщить. Лучше также использовать базовые нейтральные тона. А в качестве элементов дизайна отлично будут смотреться легкие блестки-точки или аккуратные надписи.

А еще можно добавить немного золотой фольги, которая придает особый шарм маникюру.

Бонус: это маникюр ввела в моду Блейк Лайвли. Цветы и бабочки подчеркивают элегантную форму ногтей актрисы

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