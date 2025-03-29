7 видов дизайна ногтей, которые выбирают богатые женщины
А в бонусе покажем, какой маникюр ввела в моду актриса Блейк Лайвли. Кстати, он отлично подходит на весну.
Дух "old money"
В понимании большинства "дорого" - это когда маникюр блестящий или с каким-то затейливым дизайном. Но на самом деле ногти "old money" - это простые изысканные цвета, обычно без узоров или с минимальными элементами декора.
Нюдовый маникюр (на картинке справа) ассоциируется с маникюром богатой женщины. Такой делают власть имущие и королевские особы. Что с ним может быть не так? Вопросы появятся в том случае, если ногти накладные. Это табу для богатых.
Черепаховые ногти
Черепаховые ногти являются исключением в эстетике минимализма и сдержанности. К примеру, такой дизайн любят Хейли Бибер и Сидни Суини.
Небольшая длина ногтей
Аккуратные ровно постриженные короткие ногти выглядят ухоженно, от них прямо веет изысканностью. Обычно их подпиливают под форму миндаль или квадрат, но можно и другую, главное, чтобы это смотрелось естественно. А вот отращивать или наращивать длинные ногти - это уже не то пальто, состоятельные дамы выбирают короткую длину.
А вот с цветами и дизайнами можно аккуратно поиграть.
Полупрозрачные тона
Покрытие, которое лишь делает ногтевую пластину глянцевой и ровной, при этом имеющее совсем тонкий цветовой оттенок или не имеющее цвета вовсе — это изысканный минимализм. Выглядит такой маникюр люксовым, будто ногти просто сами по себе такие идеальные и ничего с ними делать больше не требуется.
Французский маникюр
В последнее время френч будто бы сдает свои позиции, но не когда речь заходит о маникюре в стиле тихой роскоши. Однако есть нюанс — ногти должны быть короткими. Только тогда это будут ногти королевы.
Ногти «базовых» оттенков
Речь пойдет, конечно же, о различных вариациях бежевого и коричневого цветов. Они всегда смотрятся выигрышно, подходят к любому наряду и событию, не отвлекают от образа. В отличие от чистого белого, который выглядит дешево, бежевые и коричневые оттенки, напротив, добавляют нотку изысканности и богатства.
Можно также поэкспериментировать с теплыми оттенками, например персиковым.
Маникюр темных оттенков
Некоторые модные эксперты говорят о том, что пастельные тона выглядят дешево в это время года и предлагают вместо них обратить внимание на глубокие темные оттенки. Например, темно-синий цвет обожают любительницы стиля «old money». Несмотря на то, что он довольно яркий, его можно назвать нейтральным, ведь он также отлично сочетается со всем.
Покрытие с легким шиммером
Аккуратный декор
Кто сказал, что ногти в стиле "old money" не могут быть с каким-либо дизайном? Конечно, могут, но очень важно не переборщить. Лучше также использовать базовые нейтральные тона. А в качестве элементов дизайна отлично будут смотреться легкие блестки-точки или аккуратные надписи.
А еще можно добавить немного золотой фольги, которая придает особый шарм маникюру.
Бонус: это маникюр ввела в моду Блейк Лайвли. Цветы и бабочки подчеркивают элегантную форму ногтей актрисы
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