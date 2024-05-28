15 человек, у которых душа просила сменить прическу. Но результат понравился не всем

В жизни почти у каждого человека наступает такой момент, когда срочно хочется сделать что-то с волосами. Отрезать челку, побриться, покрасить в непривычный цвет. Иногда таки результат превосходит ожидание, но бывают и горькие разочарования. Герои нашей подборки не постеснялись выложить фотографии своих экспериментов с волосами.

«До и после. Мастер угрожала полицией, когда я отказалась платить. Реву со вчерашнего вечера»

© friskyfajitas / Reddit Zest 20 минут назад Ну, "до" тоже было не фонтан, несколько неряшливое ощущение в целом и обработка концов не нравится. Цвет "после" добавляет возраста. Но в целом - ничего страшного. - - Ответить

«До и после. Никак не могу понять, я просто не привыкла к переменам или сделала большую ошибку»

«Во всем „виновата“ пользователь, которая выложила фото „до и после“. Ее волосы были похожи на мои, и я тоже рискнула изменить себя. Спасибо вам, девушка!»

«Это челка, детка! Я влюблена в свой новый образ»

«Сменила стрижку. Теперь чувствую себя так, будто я рок-звезда»

«Вжух и отрезала челку! Не могу понять, мне идет или я поспешила»

«Я покрасила волосы в желтый цвет, чтобы отпраздновать окончание экзаменов, и чувствую себя настоящим героем мультфильма»

Волшебная сила хорошей стрижки

«Хотелось что-то сделать с прической. Взяла и отрезала волосы»

«Я работаю в салоне. Сначала мне было грустно отрезать локоны у этой девушки. Но потом стало ясно, что она буквально создана для короткой стрижки»

«Впервые что-то сделала с волосами. Я обожаю новую прическу!»

«Я 2,5 года убеждала мужа отрастить гриву из его седых волос. И вот результат!»

«Еще в старших классах хотела побрить голову и наконец в 26 лет осуществила свою мечту»

«Стилист сделала мне цветные пряди и челку. Так круто!»

«Ожидание — реальность. 2 сеанса по 8 часов каждый, $1400. Мастер сказала, что получилось как на картинке. Жаль, что это не так»

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.