Ну, "до" тоже было не фонтан, несколько неряшливое ощущение в целом и обработка концов не нравится. Цвет "после" добавляет возраста. Но в целом - ничего страшного.
15 человек, у которых душа просила сменить прическу. Но результат понравился не всем
В жизни почти у каждого человека наступает такой момент, когда срочно хочется сделать что-то с волосами. Отрезать челку, побриться, покрасить в непривычный цвет. Иногда таки результат превосходит ожидание, но бывают и горькие разочарования. Герои нашей подборки не постеснялись выложить фотографии своих экспериментов с волосами.
«До и после. Мастер угрожала полицией, когда я отказалась платить. Реву со вчерашнего вечера»
«До и после. Никак не могу понять, я просто не привыкла к переменам или сделала большую ошибку»
«Во всем „виновата“ пользователь, которая выложила фото „до и после“. Ее волосы были похожи на мои, и я тоже рискнула изменить себя. Спасибо вам, девушка!»
«Это челка, детка! Я влюблена в свой новый образ»
«Сменила стрижку. Теперь чувствую себя так, будто я рок-звезда»
«Вжух и отрезала челку! Не могу понять, мне идет или я поспешила»
«Я покрасила волосы в желтый цвет, чтобы отпраздновать окончание экзаменов, и чувствую себя настоящим героем мультфильма»
Как минимум, прокрашено хорошо. Остальное - чтоб автору самой нравилось
Волшебная сила хорошей стрижки
«Хотелось что-то сделать с прической. Взяла и отрезала волосы»
«Я работаю в салоне. Сначала мне было грустно отрезать локоны у этой девушки. Но потом стало ясно, что она буквально создана для короткой стрижки»
Не видно лица, чтобы сказать, что девушке больше идет. Но покрашено хорошо.
«Впервые что-то сделала с волосами. Я обожаю новую прическу!»
«Я 2,5 года убеждала мужа отрастить гриву из его седых волос. И вот результат!»
«Еще в старших классах хотела побрить голову и наконец в 26 лет осуществила свою мечту»
«Стилист сделала мне цветные пряди и челку. Так круто!»
«Ожидание — реальность. 2 сеанса по 8 часов каждый, $1400. Мастер сказала, что получилось как на картинке. Жаль, что это не так»
Сколько-сколько? У них как-то странно: ценник просто астрономический. а качество... И это у них типа экономика обслуживания?
Если честно, то мы обожаем сравнивать фото до и после. У нас есть еще несколько улетных подборок с такими кадрами:
Комментарии
Парню с синим причесоном, возможно, стоило еще бороду в тот же цвет подкрасить.
Я природная блондинка, но однажды перекрасилась в ярко-рыжий цвет. Этот эксперимент больше не повторю никогда, наверное, ибо потом было сложно вернуться к своему натуральному цвету...
Желтый смотрится божественно, это нереально круто. Остальное - какой-то лютый трешак.
Много лет мечтаю побрить голову, но так и не решаюсь. Сомневаюсь из-за возраста. Так мечта остается мечтой.