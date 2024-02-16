20+ фото, разницу на которых видно даже из космоса

Многие вещи познаются в сравнении и никак иначе. И жизнь щедро дает нам возможность увидеть разницу благодаря фотоснимкам. На них отлично заметно, как котенок, умещавшийся на ладошке, вымахал в вальяжного котяру, а школьник с первыми усиками превратился в брутального мужчину. И такие кадры можно рассматривать бесконечно.

«Слева — 5 месяцев беременности. Справа — 5 месяцев после»

«Вот как котенок вымахал всего за 5 месяцев»

«Слева — свежая татуировка. Справа — то, как она выглядит через полгода»

Старые и новые шоколадные чипсы различаются по цвету

«Мои фотографии на документах выглядят так, будто это персонаж в начале фильма и в конце»

«Мои успехи в валянии игрушек за 4 года»

Машины вроде бы так похожи, но есть нюанс

«Вот такой я была в детстве, а вот какой стала сейчас»

«Букет на День святого Валентина, ожидание и реальность. Он больше похож на угрозу, чем на жест любви. $ 110 на ветер»

«Это дом на 2 семьи. Смотрите, как разное отношение хозяев влияет на его внешний вид»

«У нас с подругой разница в росте — 23 см. Это просто издевательство какое-то»

«Я решила перекрасить белые вещи. Краситель один, а ткани разные. И вот результат»

Путь от хвостатой булочки до лошадки занял всего год

«Я учитель. Дети спросили, не беременна ли я. И тут мне стало понятно, что надо что-то менять»

«7 лет спустя купил новый внешний диск. Они оба по 500 гигабайт»

«Это мы с мамой в одном и том же возрасте. Мы похожи, но есть одно существенное различие»

«Мы взяли 7 птенцов, вырастили из них курочек, и они наконец-то начали нестись. У разных пород яичная скорлупа разного цвета»

«Разница между фото 5 лет. Я реально считал мои усы крутыми и не хотел их брить. Ржу»

«Разница в размерах между моей старенькой Хондой и обычным пикапом»

«На обеих фотках я на 30-й неделе беременности, только в этот раз слежу за своим питанием»

«Я выгляжу как 4 разных человека на четырех моих действующих удостоверениях личности»

«Слева — торт, сделанный мегакрутым кулинаром на конкурс, а справа — работа простой домохозяйки. Горжусь этой женщиной!»

«Нашему песелю в этом году исполнится 20 лет. Только посмотрите, каким он стал!»