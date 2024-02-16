20+ фото, разницу на которых видно даже из космоса
Народное творчество
58 минут назад
Многие вещи познаются в сравнении и никак иначе. И жизнь щедро дает нам возможность увидеть разницу благодаря фотоснимкам. На них отлично заметно, как котенок, умещавшийся на ладошке, вымахал в вальяжного котяру, а школьник с первыми усиками превратился в брутального мужчину. И такие кадры можно рассматривать бесконечно.
«Слева — 5 месяцев беременности. Справа — 5 месяцев после»
«Вот как котенок вымахал всего за 5 месяцев»
«Слева — свежая татуировка. Справа — то, как она выглядит через полгода»
Старые и новые шоколадные чипсы различаются по цвету
«Мои фотографии на документах выглядят так, будто это персонаж в начале фильма и в конце»
«Мои успехи в валянии игрушек за 4 года»
Машины вроде бы так похожи, но есть нюанс
«Вот такой я была в детстве, а вот какой стала сейчас»
- Сейчас 100% кто-то локти кусает! © zloolz / Pikabu
«Букет на День святого Валентина, ожидание и реальность. Он больше похож на угрозу, чем на жест любви. $ 110 на ветер»
«Это дом на 2 семьи. Смотрите, как разное отношение хозяев влияет на его внешний вид»
«У нас с подругой разница в росте — 23 см. Это просто издевательство какое-то»
«Я решила перекрасить белые вещи. Краситель один, а ткани разные. И вот результат»
Путь от хвостатой булочки до лошадки занял всего год
«Я учитель. Дети спросили, не беременна ли я. И тут мне стало понятно, что надо что-то менять»
«7 лет спустя купил новый внешний диск. Они оба по 500 гигабайт»
«Это мы с мамой в одном и том же возрасте. Мы похожи, но есть одно существенное различие»
«Мы взяли 7 птенцов, вырастили из них курочек, и они наконец-то начали нестись. У разных пород яичная скорлупа разного цвета»
«Разница между фото 5 лет. Я реально считал мои усы крутыми и не хотел их брить. Ржу»
«Разница в размерах между моей старенькой Хондой и обычным пикапом»
«На обеих фотках я на 30-й неделе беременности, только в этот раз слежу за своим питанием»
«Я выгляжу как 4 разных человека на четырех моих действующих удостоверениях личности»
«Слева — торт, сделанный мегакрутым кулинаром на конкурс, а справа — работа простой домохозяйки. Горжусь этой женщиной!»
«Нашему песелю в этом году исполнится 20 лет. Только посмотрите, каким он стал!»
А если вам не хватило контрастных снимков, то вот вам еще одна статья про эпичные сравнения. Наслаждайтесь!
Фото на превью Baraschka93 / Pikabu
Комментарии
Уведомления
на фото 1 не поняла, в чем разница между 1 и 2, кроме ребенка и другого купальника.
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