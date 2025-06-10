10 растений, с которыми мы засыпаем в одной комнате, а стоило бы держаться подальше

Некоторые виды фикусов могут вызывать проблемы со здоровьем, как у людей, так и у домашних питомцев. Все дело в том, что в ряде разновидностей растения содержится млечный сок, а это «молочко» способно вызвать раздражение кожи. Следует немедленно обратиться к врачу, если ваш ребенок контактировал с фикусом и у него появился такой симптом как сыпь. У собак и кошек млечный сок этого растения вызовет желудочно-кишечные проблемы, которые могут включать в себя рвоту и диарею. Соприкосновение домашних питомцев с «молочком» фикуса также может вызвать раздражение кожи.