В детстве, когда жила в Баку, то там олеандры были высажены вдоль дорог - очень красивые цветы, na вид как восковые, но взрослые сразу меня предупредили, что они очень ядовиты, так что я близко к ним не подходила - любовалась издали.
10 растений, с которыми мы засыпаем в одной комнате, а стоило бы держаться подальше
Выращивая комнатные растения, мы даже не догадываемся, что некоторые из них могут быть весьма коварными. Но при должном соблюдении правил обращения с ними никакая опасность нам не страшна.
Монстера
Растение умеренно токсично, как для людей, так и для животных. Кристаллы оксалата кальция, которые содержатся в соке монстеры, при попадании внутрь могут вызвать раздражение и отек полости рта, языка или губ, рвоту и затрудненное глотание. Так что если вы заметили подобные признаки у детей или животных, покажите их специалисту для оказания необходимой помощи.
Луковицы нарциссов
Луковицы нарцисса можно с легкостью перепутать с обычным луком. Следует знать, что абсолютно все части нарцисса ядовиты. Если вы случайно приняли в пищу такую луковицу, то это может вызвать тошноту, рвоту, диарею и боли в животе. Симптомы обычно не опасны для жизни и проходят в течение нескольких часов. При отравлении следует пить как можно больше воды или молока.
Алоэ вера
Алоэ вера — совсем не безобидное растение. Оно токсично как для людей, так и для животных. Алоэ вера содержит в себе химическое вещество оксалат кальция, которое может вызывать раздражение рта, горла, носа, глаз и кожи у людей. Совсем недавно было проведено исследование в ходе которого были полученные данные о канцерогенности этого растения, то есть вероятно оно способно вызывать онкологические заболевания.
Диффенбахия
Это распространенное комнатное растение довольно коварно. Оно содержит в себе кристаллы оксалата кальция, вещества, которое может вызвать раздражение кожи и глаз при прикосновении к нему без перчаток. Диффенбахия весьма опасна и для собак: так, если пес пожует это растение, у него может начаться слюнотечение (гиперсаливация), отек рта и языка. Если заметить эти симптомы и быстренько отвезти собаку к ветеринару, то ваш любимец обойдется без долгосрочных последствий для здоровья.
Олеандр
Это ядовитое растение, однако горечь делает его невкусным как для людей, так и для большинства животных. Поэтому отравления олеандром редки, а риск человеческой смертности низок. Но все же стоит отметить, что отравление олеандром выражается в тошноте, рвоте, избыточном слюнотечении, боли в животе и нерегулярном сердечном ритме. Также длительный контакт с соком этого растения может вызвать раздражение кожи, воспаление глаз и дерматит.
Фикус
Некоторые виды фикусов могут вызывать проблемы со здоровьем, как у людей, так и у домашних питомцев. Все дело в том, что в ряде разновидностей растения содержится млечный сок, а это «молочко» способно вызвать раздражение кожи. Следует немедленно обратиться к врачу, если ваш ребенок контактировал с фикусом и у него появился такой симптом как сыпь. У собак и кошек млечный сок этого растения вызовет желудочно-кишечные проблемы, которые могут включать в себя рвоту и диарею. Соприкосновение домашних питомцев с «молочком» фикуса также может вызвать раздражение кожи.
Зантедеския (калла)
Все части этого растения являются токсичными, во многом из-за того, что в нем содержится соединение щавелевой кислоты и аспарагина. Важно не допускать контакта с соком растения, так что при любой манипуляции с ним следует надевать перчатки. Отравление каллой может включать в себя такие симптомы как: жжение в полости рта, отек, из-за которого потерпевшему будет сложно разговаривать и глотать, желудочно-кишечные проблемы. Если вы соприкоснулись с растением, немедленно промойте пораженный участок кожи, глаз или рта водой. Если частички растений попали внутрь, не вызывайте рвоту, а незамедлительно вызовите скорую, чтобы вам оказали помощь.
Спатифиллум (женское счастье)
В этом растении содержится оксалат кальция, который при проглатывании может вызвать острое жжение во рту, горле или на коже при взаимодействии с ней. В результате чего может возникнуть затрудненное глотание и непрекращающийся зуд. Лучшим решением будет держать это растение вне досягаемости для детей и домашних питомцев, которые находятся в особой группе риска.
Аспарагус
Это красивое воздушное растение, которое частенько украшает школьные кабинеты, на самом деле не так уж и безобидно. При попадании в организм оно может продемонстрировать свои токсичные свойства. Если сок аспарагуса попадет на кожу, следует тщательно промыть ее, а беременным и вовсе стоит избегать контакта с этим коварным зеленым красавцем.
Замиокулькас (долларовое дерево)
Все части этого растения ядовиты и опасны из-за содержания в денежном дереве оксалата кальция. Так, при жевании или глотании могут наблюдаться боль и жжение ротовой полости, а также отек губ, рта, языка и горла. У чувствительных людей при контакте с растением может развиться контактный дерматит. Так что при любых манипуляциях с растением следует надевать перчатки.
Бонус: огненный (красный) муравей
Стоит опасаться красных огненных муравьев. Их яд, который они впрыскивают под кожу, на 95% состоит из пиридиновых алкалоидов, а это токсичное соединение. Свое название они получили из-за ощущения жжения, которое вызывают их укусы. Укус такого муравья сопровождается отеком и образованием пустул (гнойчиков), которые могут сохраняться в течение нескольких дней.
От 0,6% до 6,0% людей, пострадавших от укусов таких муравьев может развиться анафилаксия, которая характеризуется головокружением, болью в груди, тошнотой, сильным потоотделением, низким кровяным давлением, потерей дыхания и невнятной речью. Лечение пострадавшего зависит от симптомов. Так, если у него образовались только пустулы, то лечение не требуется, но у кого образовалась анафилаксия, требуется незамедлительный ввод адреналина.
Ну а если вы хотите узнать о том, как распознать ядовитые растения перемещайтесь сюда.