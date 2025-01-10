19 женщин, которые изменили свою внешность, просто узнав свой цветотип

Мода и стиль
1 день назад

Каждый из нас хотя бы раз задумывался, почему одни цвета нас украшают, а другие делают бледными и уставшими. Секрет на самом деле прост — он кроется в знании своего цветотипа. Героини этой подборки решили разобраться, какие оттенки идеально подходят их внешности. Посмотрите, как небольшие изменения в макияже и цвете волос помогли им подчеркнуть свою природную красоту.

«Раньше я всегда красила волосы в черный цвет, и меня часто спрашивали: „Ты чего такая уставшая?“. Теперь я чувствую себя гораздо нежнее и женственнее»

«Разница просто огромна! До и после анализа цветотипа»

«До и после того, как узнала, что мой цветотип — „Лето“»

«До и после определения моего цветотипа. Мой тип — „Осень“. Эти фотографии сделаны с разницей в 40 минут. Чувствую себя куда здоровее»

«Несколько лет считала, что мой цветотип — „Осень“. Оказалось, что на самом деле — это „Зима“. Разница огромна»

«Разница просто колоссальная. Мне очень нравится, как мои темные волосы подчеркивают оттенок кожи и цвет глаз»

«Теперь я покрасила волосы в более темный цвет и стараюсь носить глубокие и насыщенные цвета»

Зося
1 день назад

А это, кстати, распространенная ошибка, особенно у наших русых и блондинок. Славянский тип в основном летний - холодный и размытый, так все красятся в соломенный блонд, как весна, колхоз получается.

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«Теперь я выгляжу гораздо здоровее и гармоничнее. Люди замечают прежде всего мое лицо, а не одежду. Поверьте, оно того стоит»

«До и после того, как прошла консультацию по определению цветотипа»

Xaski Xarf
5 часов назад

Слева определенно лучше. Живее, что ли, и все оттенки лучше сочетаются.

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«Я всегда считала, что у меня теплый цвет лица. Но оказалось, что я — „Зима“. Все еще в шоке от результата»

«Я считала, что у меня теплый тон кожи, и долгое время была блондинкой. Узнав свой цветотип, я стала брюнеткой и чувствую себя шикарно»

«Много лет считала, что я обладательница холодного типа, но потом мой мир перевернулся. Я узнала, что мой цветотип — „Весна“»

«Раньше я тяготела к теплым коричневым тонам и помаде кирпичного цвета, но больше никаких теплых оттенков»

«Наконец-то я это приняла. Хоть я и люблю блонд, он не отвечает мне взаимностью»

«Я изменила прическу и макияж после того, как мой цветотип определили как „Весна“. Раньше я считала что это „Зима“»

«Теперь я ощущаю себя действительно сияющей»

«До — рыжий, после — холодный коричневый, который наиболее близок к моему натуральному цвету»

Mirasun
23 часа назад

По-моему, она тут единственная, кто красит брови в тон волос. И поэтому ей хорошо и так, и эдак. Но рыжей лучше ) Почти Дана Скалли

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«Выгляжу теперь как другой человек»

«Раньше я думала, что мой цветотип „Осень“, но оказалось, что „Зима“»

Олена
1 день назад

А какое отношение фиолетовые (холодные) волосы имеют к осени (тёплому цветотипу)

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Узнать больше о цветотипах и о том, как с их помощью выглядеть стильно, можно в другой нашей статье.

Фото на превью Houseofchihuahuas / Reddit

Комментарии

Уведомления
Лиса Патрикеевна
1 день назад

Я красилась в медный какой-то. Мне не очень это нравилось, ну вроде норм. А сама русая. Новая парикмахер сказала "Ну а фиг ли, природе виднее" и перекрасила обратно в русый

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fur red coat
20 часов назад

У меня одна подруга топовый визажист, другая - топовый парикмахер-колорист, и они обе не смогли определить мой цветотип. Я была блондинкой и холодной, и тëплой, и клубничной, и как собака в снег написила; была иссиня-чëрной, холодно-шоколадной, тëпло-карамельной, была истошно-красной с марганцовочным отливом, щас оранжевая - и все выглядит органично. По макияжу та же фигня: хошь холодные тона, хошь тëплые, хошь нюдовые, хошь истошные - подлецу все к лицу (цы)

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Мама Дорогая
19 часов назад

я тоже ничего не поняла, кроме того, что у половины "до" было лучше. а вживую, без двух картинок рядом, я бы и не заметила изменений практически везде)))

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Hangover Unicorn
16 часов назад

Тоже раньше в эту фигню верила. По факту всё упирается в мастерство парикмахера, правильно подобранный тон, не спорящие со всем этим шмотки у лица и приличное освещение

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