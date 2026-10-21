Очень эмоциональный котик 🤣🤣🤣, был повелителем домашней вселенной 👑 и вдруг попал в Большую вселенную, вот это номер 😳, он же не знал, что за пределами его протектората тоже есть жизнь 🤣🤣🤣
17 фото и историй о деревенских котах, у которых под присмотром и огород, и курятник, и хозяйка
Согласитесь, коты в городе и коты в деревне — это абсолютно разные питомцы по характеру. Одни бесконечно валяются в своих уютных лежанках, играют с купленными игрушками и наслаждаются вкусом магазинного корма. Вторые же — натуральные хозяева собственной жизни: их день состоит из прогулки по владениям, изучения нового, переклички с соседями и приглядывания за домочадцами. Кстати, бонусом расскажу историю о серьезном рыжем красавце, с которым познакомилась во время отпуска.
Знакомьтесь, слева — серьезный кот Тимофей, домашний любимец нашего автора Елены. А вот справа — тот же Тимофей, но уже полон эмоций, так как впервые приехал на дачу
Лучший работник месяца, не иначе!
Заехала тут в соседнюю деревню в местный супермаркет за хлебом и спичками. И прямо с порога цивилизация заиграла новыми красками. Смотрю на вывеску: «Доставка 30 минут».
Смотрю чуть ниже на саму «службу доставки»: она пушистая, полосатая, весит килограмма четыре и настойчиво заняла весь транспортный цех. Судя по ее блаженному виду, за последние полчаса она не то что никуда не бежала — она даже усом не повела.
Вот стою и думаю: стоит ли доверять такой противоречивой рекламе? С одной стороны — обещают скорость. С другой — курьер явно ушел в глубокий энергосберегающий режим, принял форму корзины и, кажется, плевать хотел на мои дедлайны. Как думаете, если заказать пакет молока, этот пушистый экспедитор хотя бы проснется, или мне придется везти его вместе с тележкой?
Ой, боюсь, за сопровождение вас с пакетом молока, по крайней мере часть этого пакета нужно будет отдать курьеру, а может и не хватит этого на оплату услуг такого курьера, проснётся и скажет Мрряу и вы пойдете ему за вкусняшками, а потом за лежанкой, а потом, не успели и глазом моргнуть, ваш статус изменился и вы попали в пушистое рабство 😂😂😂
Шельма как бы намекает вам, что этот пень ее. И делиться она не собирается
Женщина, не проходите мимо! Перцы свежие, прямо с грядки!
И взгляд 😂, ну очень похоже, что промяукал он именно это 🤣🤣🤣
А глазищи, похоже в роду сиамские были 😅
Посмотрите, автор не просто подкармливала дачных котов, а еще и собрала для них настоящий котовник
Что смотрим, за проезд передавать собираемся?
Вот это действительно серьёзный брутальный джентльмен, очень брутальный 🥰, брутальность просто зашкаливает 😁😂😂
Ой, были у него в роду мейн куны 😂
Котик счастлив, потому что мамочка наконец-то приехала к нему во время дачных каникул
Я уехала в город дня на четыре, а кот остался на даче под присмотром моей мамы. По ее словам, ходил по двору, искал меня и все время даже не мяукал, а охал. Потом я вернулась, и он уже двое суток буквально не отходит от меня, солнышко мое. Но успевает и своей жизнью пожить. В городе он таким абсолютно довольным не выглядел.
Рассада к новому дачному сезону готова, ответственный кот — бдит
Контролирует скорость роста и крепость рассады, чтобы ни один кустик не отстал в росте 🤣🤣🤣
Деревенский дом посетила «прыгучая кофта»
- Лето, деревня, окно открыто. Просыпаюсь ночью и вижу на столе черный предмет, типа кофты или пуловера. Встаю, тяну руку, чтобы убрать, касаюсь — «кофта» резко вскакивает, выметается из комнаты со скоростью света и убегает по своим делам.
Кофта на столе так сильно нарушает душевное равновесие, что аж спать не даёт.
Преданный пушистый добытчик
- Я как-то уезжала в отпуск и оставила котика бабушке. Кот решил, что обширные частные владения бабуленьки в деревне его устраивают гораздо больше, чем квартира в городе, и устроил истерику, когда я пыталась его забрать, и поэтому остался у нее на ПМЖ. Бабуленька от кота была в восторге — умный, ласковый парень ее и на огороде сопровождал, и в курятнике от кур огребал, и вечером на ручках мурчал. Но больше всего ее впечатлило другое.
Говорит, мол, вижу, тащит рыбину мне. Подняла, гляжу — свежая, целенькая. Ну, отварила ее, съели вместе. Потом припер полпалки сервелата, тоже вместе съели и так далее. Правда, говорит, соседка вопросы неудобные задавала, но бабуля все отрицала.
Родители этой девушки купили в поселке дом с мохнатым сюрпризом. Бывшая хозяйка забрала с собой комнатные растения, а про кота даже не упомянула. Так у них в семье и появился Филя
Не смей прекращать чесать мое пузико!
Усатый модник
У бабули кот Васька — лучший крысолов в деревне. В последнее время стал часто пропадать, возвращаться домой, а на шее — бантик. Причем каждый раз разный, то красный, то синий, бабушка устала снимать. Решила проследить, куда девается кот. Тот шмыг со двора, а за ним городская девочка, внучка соседки, к бабушке приехала. Он к ней на руки — прыг, она его в коляску и с куклами играть.
Кошечка у меня была Тея, красивая, очень чистоплотная , гроза мышей.Переехала со мной на дачу, освоила двор , а затем и поселок и СНТ. Ходила везде , но на ночь всегда возвращалась. Потом пропадать стала сначала на одну ночь , затем на две , иногда и больше . И этим летом я уехала в санаторий , по приезду оказалось что Тея пропала уже неделю как .Прошло 3,5 месяца , я все жду ее , но мысль о том что ее новые хозяева увезли в город не дает покоя, почти смирилась. Лишь бы ее любили.
Ну-ка, что тут у вас происходит?
Серьезная мордашка еще не повод думать, что Каспер смелый кот
Лето, дача, вечереет. Я сходила в баню, сижу в доме, отдыхаю, пью чай, смотрю в окно. Тут слышу крики котов, которые дерутся, и различаю в этом шквале оров голос своего Каспера. В одном полотенце выбегаю из дома, дабы спасти это существо от представителей семейства кошачьих. Вижу: коты выясняют отношения в стороне, а мой горячо любимый Каспер залез в угол парника и орет, чтоб я его забрала.
У родителей в частном доме жил кот. Ходил где хотел. И в доме, и на улице. Когда ему было месяцев 4 вышел он из дома и решил попробовать зазывать кошек. Не успел начать петь, как на забор выпрыгнул большой матёрый рыжий кот. Наш мелкий только пискнул и бегом удрал в дом. Благо, была открыта дверь. Дальше как в стихотворении:"А потом, а потом, стал большим он котом!". Отстоял свою территорию и гонял других котов. Когда он отдыхал, то две соседские кошки охраняли его покой. Султан...
Кто-то приезжает на дачу, чтоб хорошенько отоспаться
А кто-то, чтобы все проконтролировать
Бонус: история о том, как я встретила в деревне кота, которого побаиваются даже сторожевые собаки
В этом году семейный отпуск выпал на сентябрь. И так нам захотелось тишины, спокойствия и чтоб никакой суеты. Поэтому было решено снять домик в маленькой деревушке на неделю. Информационного шума ноль, из развлечения — чтение, готовка, пара музеев и прогулки по деревне. В последнем мы, конечно, преуспели.
И вот однажды идем мы с дочкой в магазин и слышим собачий лай. Сначала такой громкий, но с каждой секундой все спокойнее и спокойнее. Приглядываемся и видим такую картину: идет красивый пушистый рыжий кот, важный такой. Смотрит он в сторону ворот, где собака лает, и тут же пес умолкает. Кот дальше идет, к другим воротам. Взгляд — и тишина. Ну настоящий командир!
Успела сфотографировать его как раз в момент проходки.
Вы тоже поделитесь фотографиями своих пушистых любимчиков в комментариях.
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