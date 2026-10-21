17 фото и историй о деревенских котах, у которых под присмотром и огород, и курятник, и хозяйка

Заехала тут в соседнюю деревню в местный супермаркет за хлебом и спичками. И прямо с порога цивилизация заиграла новыми красками. Смотрю на вывеску: «Доставка 30 минут».

Смотрю чуть ниже на саму «службу доставки»: она пушистая, полосатая, весит килограмма четыре и настойчиво заняла весь транспортный цех. Судя по ее блаженному виду, за последние полчаса она не то что никуда не бежала — она даже усом не повела.

Вот стою и думаю: стоит ли доверять такой противоречивой рекламе? С одной стороны — обещают скорость. С другой — курьер явно ушел в глубокий энергосберегающий режим, принял форму корзины и, кажется, плевать хотел на мои дедлайны. Как думаете, если заказать пакет молока, этот пушистый экспедитор хотя бы проснется, или мне придется везти его вместе с тележкой?