13 человек, которых любопытство привело к маленькому открытию

Иногда, прогуливаясь в лесу, по пляжу, в горах или просто с любимцем, можно найти не только грибочки и белочек и увидеть роскошные пейзажи, но и узнать для себя нечто новое. Вот подборка занятных артефактов, явлений, представителей флоры и фауны от людей, которым было ну очень любопытно, и они решили выложить свои фото в сети. И они получили ответы на свои вопросы.

Автор, пролетая над морем, внезапно заметил эту белую штуку. Ему стало интересно, что это такое

Осадочные отложения из подводного гидротермального источника. Они «извергаются» и выбрасывают все накопленные минералы. Слева виден более темный «след» отложений, поднимающихся со дна. Этот след не «утончается», а уходит вглубь, поэтому его становится меньше видно.

Белая пузырчатая часть — это место, где газ фактически вступает в реакцию на поверхности. Таким образом, он образует «пленку» на поверхности океана, которая рассеивается вправо под действием приливов и течений. Это не подводная лодка и не кит — это верхняя часть водной толщи, где недавно изменился подводный рельеф. © Hot_Ambition_6457 / Reddit

Пользователь сети поздно ночью гулял с другом в парке, и они увидели какую-то странную штуку. Огни меняли цвет, и это не было похоже ни на один из спутников, которые он видел раньше

Это просто скопление звезд — Плеяды. Оно также известно как Семь Сестер — это астеризм рассеянного звездного скопления, содержащего молодые звезды типа B и расположенного на северо-западе созвездия Тельца. На расстоянии около 444 световых лет оно входит в число ближайших к Земле звездных скоплений и является ближайшим к Земле объектом Мессье, будучи наиболее заметным невооруженным глазом звездным скоплением на ночном небе. В нем содержится более 1000 звезд, причем шесть или семь самых ярких легко видны невооруженным глазом.

Парень утверждает, что живет на среднем западе Америки уже 30 лет, и такое он встретил впервые

Это пятнистая фонарница — вид цикадок, обитающий в некоторых районах Китая и Вьетнама. Она была случайно завезена в Южную Корею и инвазивно распространилась в Японию и ряд штатов США. Она любит питаться деревом айлант, но она также ест и другие деревья, а еще сою, виноград, косточковые фрукты. В своей естественной среде обитания популяции регулируются паразитическими осами. Взрослые пятнистые фонарницы имеют черную голову, серые передние крылья и красные задние крылья.

Автор говорит, что его папа нашел этот светящийся камень во время прогулки. И ему любопытно, что это такое

Это синтетическая светящаяся галька, изготовленная из смолы или стекла с добавлением фотолюминесцентного порошка — алюмината стронция или сульфида цинка. Люди покупают ее в интернете или в садовых магазинах целыми мешками для ландшафтного дизайна, украшения горшечных растений, обозначения троп. © ShineOk6190 / Reddit

Девушка нашла их на лесной тропинке, для сравнения размера — кленовый лист. Ей очень интересно, что это такое

Это буковая тля. Сами тли имеют светло-голубоватый цвет, их тела покрыты длинными белыми восковидными нитями, что придает им пушистый вид. Впервые они появляются в июле. Очень большое количество можно увидеть на отдельных ветвях, иногда они распространяются на листья. На пораженных деревьях ветви и побеги могут выглядеть так, будто они покрыты снегом. Эта тля проявляет защитное поведение: при беспокойстве она поднимает заднюю часть тела и раскачивается из стороны в сторону. Многочисленные особи, выполняющие это действие одновременно, привели к тому, что этот вид получил название «тля Буги-Вуги».

«Мы следовали австралийскому правилу — не трогать руками. Но все же что это?»

Вы недостаточно смелы, чтобы дотронуться до этого, но вы хотя бы тронули это палкой? © AR_Shockwave / Reddit

Это яйца австралийской трубачки — чрезвычайно крупной морской улитки, достигающей 75 см в длину и весящей до 18 кг. Это крупнейший из ныне живущих видов улиток в мире и, возможно, самый крупный брюхоногий моллюск на Земле. Хотя сама раковина довольно хорошо известна коллекционерам раковин из-за ее необычайных размеров, об экологии и поведении этого вида известно немного.

Парень утверждает, что нашел это на пляже. Они не слизистые и не липкие, просто мягкие на ощупь. Они повсюду на берегу этого озера в центральной части штата Орегон

Это носток сливообразный — вид цианобактерий из рода Носток, образующий колонии на дне водоемов. Распространен преимущественно в зоне умеренного климата.

Девушке интересно, что это за животное. Она думала, что это белка, пока не увеличила изображение. Снято было на вершине горы в Махараштре с далекого расстояния

Это мангуст — небольшое наземное плотоядное млекопитающее. Рацион мангустов разнообразен, но состоит в основном из насекомых, грызунов, рептилий и птиц. Мангусты — одна из немногих групп млекопитающих, устойчивых к змеиному яду. Некоторые виды мангустов ведут одиночный образ жизни, в то время как другие живут парами или большими группами. Некоторые виды могут научиться простым трюкам и содержатся в качестве домашних животных для борьбы с вредителями.

Автор говорит, что они катались на велосипедах и увидели в небе странный летающий объект на высоте примерно 100 метров. Это было на юге Германии. Можно было бы подумать, что это платье, которое летит

Это всего лишь воздушный шар в форме платья. © fried_clams / Reddit

Девушка показывает эти линии в море. Их можно увидеть повсюду. Она утверждает, что уже много часов ни одна лодка не проплывала мимо. В разные дни линии находятся в разных местах

В океанографии циркуляция Лэнгмюра — это ряд мелких, медленных, противовращающихся вихрей на поверхности океана, выровненных по направлению ветра. Она возникают, когда ветер дует непрерывно над поверхностью моря. Ирвинг Лэнгмюр открыл это явление после наблюдения за полосами водорослей в Саргассовом море в 1927 году.

Пользователю сети интересно, почему на тающем льду появились эти круги? Это небольшой пруд в парке. Этой зимой у них был толстый лед

Это, безусловно, похоже на следы, образовавшиеся в результате замерзания утрамбованного снега в лед. Существует явление, при котором водные течения придают обломкам льда круглую форму, но они не будут располагаться на равном расстоянии друг от друга, как следы. © pip-whip / Reddit

Автор пишет, что нашел это в лесу в Швейцарии. Для чего это может понадобиться?

Это просто хороший дверной молоток. Точнее его часть. © DarkBlue222 / Reddit

«Друзья нашли это у побережья Пуэрто-Рико. Что это, блин? Ни один поиск по изображению не дал ничего полезного или однозначного»

Ничего сверхъестественного, это всего лишь часть старой фигурки Чужих, его крыло. © Reddit