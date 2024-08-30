16 человек, которым курьеры доставили не только заказ, но и нехилую такую перчинку

по поводу ветрянки - ууух, сегодня у меня подгорело! Еду в автобусе, недалеко от поликлиники заходит мать с сыном лет 9 и сели передо мной (только потому и заметила их: места только освободились и тут же заполнились явно знакомыми - почему-то отмечаю про себя такое). Автобус полный, едем еще несколько остановок, я выхожу вместе с толпой, а передо мной эти двое,и тут я замечаю, что парнишка весь обсыпан характерными прыщиками. Т.е. пацан заболел ветрянкой, а маман из серии "а че такова" повезла его в набитом автобусе домой. Я-то ветрянки не боюсь, но в автобусе ехали еще человек 50. В то время, когда взрослые едут с работы. Вместе с инфекционным ребенком. Ну да, 'че такова "