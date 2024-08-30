"«Мы не подстраиваемся под время клиента, доставка с 12 до 19 часов». Вот что с людьми не так?"
С людьми все в порядке, что-то не так с клиентом, который видит "апломб" в констатации факта.
Не подстраиваются, вот и всё. Если тебе норм - заказываешь у них, если нет, ищешь другие варианты.
16 человек, которым курьеры доставили не только заказ, но и нехилую такую перчинку
Сервисы доставки так плотно вошли в нашу жизнь, что стали обыденностью. Но судьба всегда найдет, чем нас взбодрить, поэтому как некоторые курьеры, так и клиенты, могут закрутить такую историю, что только и успевай лайки собирать.
- Живу в высотке на втором этаже. Лифтом не пользуюсь, но часто люди придерживают его двери, если захожу вместе с ними. Отказываюсь, благодарю, просто приятно, что воспитанные. Сегодня прусь с тяжелыми пакетами, передо мной в подъезд влетает курьер. Заскакивает в лифт со своим коробом и быстро жмет кнопку, уезжая в одиночку на 25-й. Ну мне несложно было нажать кнопку на первом. Глупо. По-детски. Пусть! Но зато он лишние пару минут подождет лифт на 25-м. Может, хоть это научит вежливости. © Подслушано / Ideer
- У меня была доставка из зоомагазинов. В одном был нужен корм, во втором — наполнитель для лотка. Везли целый день, прямо соревновались, кто дольше будет доставлять. Главное, было написано еще с таким апломбом: «Мы не подстраиваемся под время клиента, доставка с 12 до 19 часов». Вот что с людьми не так? © Вениамин П. / ADME
- Заказали с девушкой пиццу. Пока ждали доставку, поругались по серьезке. Вдруг звонок в дверь, я пошел открывать. Расплачиваюсь за пиццу, как вдруг из кухни доносится: «Макс, мне это надоело, между нами все кончено!». Тут паренек-курьер подмигнул мне, попросил подождать его и куда-то убежал. Деваться мне было некуда, стою, жду. Возвращается он с цветами, оказалось, что подрабатывает на доставке букетов, и отдает их мне со словами «Иди, мирись!». Даже денег не взял. С девушкой мы все-таки помирились, а паренька этого я обязательно найду. Если дело до свадьбы дойдет, будет у меня свидетелем. © Палата № 6 / VK
"«Мы не подстраиваемся под время клиента, доставка с 12 до 19 часов». Вот что с людьми не так?"
- Заказала суши, жду. Час, полтора. Звоню оператору. Она такая: «Курьер уже рядом». Еще через час мне звонит курьер с наездом, что не может найти дом, его не существует. Аж визжать начал. Начинаю помогать потеряшке, и тут понимаю, что он за город поперся (мы живем недалеко от выезда). Спрашиваю: «Вы по навигатору можете ехать? Просто введите адрес». Так он орать начинает, что по нему и едет, но в этом районе черт ногу сломит. Суши очень хотелось, да и оплатила онлайн, потому что раньше с этой службой проблем не было. Объяснила, куда ехать. Так он потом проулок наш найти не мог — пришлось идти ему навстречу.
Вылетел из машины злющий, телефоном передо мной трясет, мол, по навигатору ехал. Я смотрю, а он ввел нужную улицу и дом, но другой населенный пункт — первое село за выездом из города. Дальше диалог:
— А почему вы ввели село? Мы в городе же.
— Откуда я должен это знать?
— Я в заказе выбрала доставку по городу и написала городской адрес!
— Да тут не район, а не пойми что. Я решил, что это село. Это не может быть город!
— Это город!
— Нет! А вашего дома даже на карте нет!
Короче, я взяла телефон, ввела свой адрес и ему показываю, мол, где мы находимся, чувак? Он смотрит, а там маячок навигатора стоит прямо на нужном адресе. Всучил мне коробки и свалил. Жалобу я накатала, больше он к нам не приезжал. © Razor911 / ADME
- Заказала изогнутый телевизор с доставкой у довольно известного магазина техники и электроники. Привезли, распаковала при курьере, а телек с трещиной. Курьер мне заявил: «Это вы сделали», — и ретировался. Я в непонятках позвонила в магазин, приехал другой курьер забирать, но деньги мне отказались возвращать до экспертизы. Спустя 10 дней мне ответили, что вина моя, магазин ответственности не несет. Отправила досудебку и жалобу в нужную инстанцию. Тут же деньги вернули. И зачем так поступать?! © Подслушано / Ideer
- Курьер позвонил в домофон, я открыла, жду. Но до квартиры он не добрался. Вышла в подъезд, никого нет, на звонки не отвечает, заказ закрыт. Оператор вернул деньги, но я подумала, вдруг что-то в подъезде с парнем случилось, на следующий день пошла в управляющую компанию и попросила посмотреть записи с камер. Оказалось, что курьер просто зашел в подъезд, постоял несколько минут у лифтов и вышел. © violent / Pikabu
- Покупки по ошибке доставили моим соседям, а они не вернули их. Вчера я ждал 4 посылки. Курьер отдал мне только одну, а остальные 3 отнес в соседний дом. Мне было видно, как сосед посмотрел на этикетки и занес коробки к себе. Была надежда, что в службе доставки ошиблись и привезут все остальное сегодня, но она так и не оправдалась. Соседи не признались, что, скорее всего, получили чужие покупки. Там была всякая мелочь, ничего дорогого, но все равно неприятно. © goodneighbor2 / Reddit
- Как-то жду доставку, звонит курьер: «Не успеваю до 6, приеду в 8». Думаю, ладно. Звонит в 8: «Не успеваю, буду завтра с утра». Звонит на следующий день с утра: «Не успеваю, когда свободны?» Недовольно отвечаю, что в 15:00 я выхожу из дома — доставка нужна до этого времени. Жду весь день. Никого. Спокойно собираюсь и выхожу из квартиры где-то в 15:30. Открываю дверь — курьер сидит на полу. Отдает мне посылку и говорит: «Я же слышу, вы там собираетесь около двери». Жутковато стало. © Подслушано / Ideer
- В одном доме от меня находится небольшой ресторанчик суши. Идти буквально два шага, но было холодно и лень, так что начал я ждать курьера. Он вышел и пропал. Прошло два часа, техподдержка толком ничего не отвечала, но в итоге раздался звонок в дверь. В общем, у курьера разрядился телефон и он поехал домой его заряжать. © Fortuno / Pikabu
- Заболела ветрянкой поздновато, в 22 года. Многие знают, как она тяжело переносится. Дома была одна, захотелось есть. Идти никуда не могу. Решила заказать пиццу, указав в комментарии, что у меня ветрянка и нужен «переболевший» курьер. Я конкретно выпала в осадок, когда открыла дверь и увидела мужчину с четырьмя детьми. Он сказал: «Ну а что, им давно пора переболеть, а вокруг никто ветрянит!» — и все бесцеремонно прошли ко мне в квартиру. © Подслушано / Ideer
- Мне как-то вместо нарезки из мясного рулета с овощами привезли сало с гренками. Сотрудник поддержки сначала тоже ныл, что можно и сало съесть, да и вообще это не такие уж большие деньги, чтобы устраивать разборки, на что я ответила, что сало мне нельзя категорически, врач запретил (это правда). А если сумма моего заказа — это не деньги, то пусть этот милый юноша скинет мне ее на телефон. Деньги в итоге вернули. А гренки мы съели. © Миранда Буш / ADME
- Заказала на детский день рождения картошку фри, 12 порций. Гляньте, что привезли. Ладно, хоть деньги потом вернули. Картошка была не запеченная ни разу и не соленая, соль отдельно лежала. Зачем так делать, непонятно. © Umbriel101101 / Pikabu
- Курьер привозит мой заказ с едой и вместо напитка оставляет пустой стаканчик. Спрашиваю, в чем дело, а он отвечает: «Извините, мне его такой изначально дали». Да ладно! Почему же не подумал: «Хммм, странно, зачем мне нужно доставлять пустую посуду?» А еще был случай, когда мы заказали пиццу, и курьер прислонил коробку с ней к нашей двери. Боком! Вся пицца скатилась вниз и превратилась в кучу месива на картонке. © FortheLoveof*** / Reddit
- Посылка с новой гарнитурой должна была прийти через бесконтактную доставку. И мне даже прислали ее фото на пороге дома — но это было не мое жилье. Когда я вернулся с работы, то специально прошелся вверх и вниз по улице, чтобы найти похожий дом. Нашел, но хозяин наотрез отказался признавать, что получил мою посылку. Я разозлился, вернулся домой и сообщил продавцу, что доставка не состоялась. Он нехотя согласился отправить еще одну гарнитуру. Я получил замену через пару дней. Самое странное, что шесть месяцев спустя на моем пороге появилась коробка с предыдущим заказом, потрепанная, но целая. В приложении, где ее можно было отслеживать, ничего не обновлялось, так что остается догадываться, что произошло за эти полгода между ожидаемой и фактической доставкой. © cyberdonked / Reddit
- С год назад заказала пиццу на дом, и ее привез курьер — худенький такой парнишка с необычайно красивыми голубыми глазами, замерзший, дрожал, как цуцик. Пожалела и от души так накормила. Через месяц звонок в дверь, открываю, а там стоит тот курьер и протягивает коробку пиццы, букет и билеты в театр. Сказал, что пытался меня из головы выбросить, но не получилось, вот и рискнул прийти еще раз и позвать на свидание. © Палата № 6 / VK
- В офис решили заказать пиццу, работы много, есть хочется. Приехал курьер, весь вымотанный, с большим заказом, просит быстрее рассчитаться, опаздывает на остальные адреса. Одна у нас есть, закатила историку, мол, она просила пиццу без перца, а ей кинули перец — не порядок, надо разбираться. Курьер, не долго думая, открыл коробку, сгреб весь перец в ладонь и спрашивает: «Теперь это ваш заказ?» Сотрудница молча расплатилась. А легенда об этом курьере разлетелась на весь офис. © Палата № 6 / VK
Наша доставка не заставит вас ждать. Держите еще несколько подборок историй о встречах с курьерами:
Комментарии
зачем просить переболевшего курьера, когда можно указать безконтактную доставку?
по поводу ветрянки - ууух, сегодня у меня подгорело! Еду в автобусе, недалеко от поликлиники заходит мать с сыном лет 9 и сели передо мной (только потому и заметила их: места только освободились и тут же заполнились явно знакомыми - почему-то отмечаю про себя такое). Автобус полный, едем еще несколько остановок, я выхожу вместе с толпой, а передо мной эти двое,и тут я замечаю, что парнишка весь обсыпан характерными прыщиками. Т.е. пацан заболел ветрянкой, а маман из серии "а че такова" повезла его в набитом автобусе домой. Я-то ветрянки не боюсь, но в автобусе ехали еще человек 50. В то время, когда взрослые едут с работы. Вместе с инфекционным ребенком. Ну да, 'че такова "