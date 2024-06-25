20+ человек, которым курьер привез не только заказ, но и впечатления на год вперед

Ооо, история про бильярдный стол навеяла. Вот буквально вчера было. Сломался у меня фен. Обычный фен за 2к, но весьма функциональный. Ну что делать, отправилась за новым как была, с нечесаной соломой на голове и в толстовке оверсайз. Прихожу в Эльдорадо, говорю, мне нужен недорогой фен с такими-то функциями. Консультант: ну вот вам модель за 4к, вот за 3к, вот за 2, но тоже неплохой. Говорю: мне бы в добавок к этому еще ручку складную. Он: тогда вам маленькие походные надо смотреть, вот этот за 1к, вот за 800р, а вот за 500. Придирчиво осматриваю предложенные варианты, чешу в затылке, и говорю: не, всё не то. Давайте мне тогда дайсон. Консультант: о_О точно? У нас есть аналоги в пределах 10к. Я: точно ))

Сегодня буду тестировать покупку.