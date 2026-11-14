А если они не круче, а только учатся, поддерживать не надо, что ли?
15 историй о том, что будни бухгалтеров гораздо ярче, чем кажется со стороны
Работа бухгалтеров гораздо сложнее, чем кажется со стороны. Они анализируют данные, сдают отчеты и вообще держат руку на пульсе всего предприятия. Благодаря им и цифры сходятся, и зарплаты выплачиваются. Традиции после успешной сдачи квартала, денежное дерево, «обогатившее» главбуха, и пушистый помощник, сидящий прямо на калькуляторе — иногда будни бухгалтеров скрашивают неординарные случаи.
- Я стала главным бухгалтером в 24. Помню, как-то пришли в офис аудиторы. Высокомерно так ко мне отнеслись сначала. А я нашла ошибку в их заключении. Позвали потом меня к себе работать. Это меня научило тому, что когда приходят работники моложе и круче меня, значит, надо восхищаться и поддерживать.
- Работала в офисе на шестом этаже, с огромными окнами. Поворачиваю голову — за стеклом накачанный мужик без футболки моет окна. В кабинет заходят еще двое таких же красавцев. Мы с коллегами замерли. А наша бухгалтерша, женщина не из робких, взяла и начала расспрашивать, кто они, и чего им надо. Ребята сказали, что из фирмы, сейчас будут мыть окна. Я удивилась, потому что привыкла видеть, что окна моют в основном «бабы Нюры». Парни сказали, что работа трудная, но платят хорошо. По ощущениям, мол, как полноценная тренировка в зале. Офис 600 метров, их было три команды. Очень, конечно, занимательно. Даже наша директор потом ходила весь день довольная, как лиса. Налюбовалась небось, да настроение поднялось.
Главный вопрос: почему он без футболки? Обгорит же, или страховочными тросами натрет себе что (чисто из беспокойства интересуюсь 😄).
Работаю бухгалтером. Мой стол порой выглядит вот так
- Внезапно позвонил «друг» детства, узнав, что я бухгалтер. Попросил взяться за его фирму. Рассчитала месячную стоимость, отправила договор, выставила счет, веду учет. Через месяц выставила следующий счет. А он глаза округлил и веником прикинулся, типа дорого, он думал, что это сумма за год. Убеждал снизить ценник по старой памяти: «И вообще, операций не много, а денюжка тебе пригодится...» Объяснила, что у меня прайс, а время — золото. Я лучше книжку почитаю или в зал схожу.
А договор об оказании услуг этот товарищ с закрытыми глазами подписывал?
- Я бухгалтер, и у меня есть личная традиция после сдачи квартального отчета. В день, когда отчет улетает, я закрываю ноутбук и еду в любимое заведение. Одна, без компании. Беру борщ, драники и что-нибудь вкусное попить. Сижу час, никуда не тороплюсь и ни с кем не разговариваю. Отделяю так закончившийся квартал от начавшегося. Иначе они сливаются в один год. Коллеги надо мной подшучивают, но я заметила, что две из них завели похожий ритуал. Девочки, чем вы награждаете себя после тяжелой работы? Собираю идеи.
«Я взрослый человек. Мне почти 27 лет. Работаю бухгалтером в крупной компании. Вот такую ручку выбрала себе на рабочий стол»
мне 45, у меня все ручки типа таких или с пушистыми помпонами, или с перламутровыми единорогами))) Зато не сопрут. Коллеги сначала фыркали недоумевали, а я объясняла, что это мой ответ серым будням. Через некоторое время смотрю - еще у пары человек похожие появились)
- Работаю главбухом уже 20 лет. Младший бухгалтер напутала с таблицей, и мы чуть не отправили зарплату замдиректора нашей уборщице. Я в последний момент заметила, благо, что до самого директора информация не дошла. Потом бы месяцами выслушивали. На следующий день я увидела на столе коробку с круассаном. Подумала, может коллега так решила извиниться — нет! На стикере сверху было написано: «За внимательность!» Все-таки директор заметила. Я ждала нагоняй, а она что-то расщедрилась.
- Зима 2006 года. Я работал в загородном кафе. Кафе большое, прилегающая площадь и дорожи еще, дворника в штате нет. Зимой посетителей не очень много, мне было скучновато. Как раз выпал снег, и я решил размяться, почистить территорию. Один день почистил, потом еще пару-тройку раз. И вот в очередной снежный день мне не захотелось напрягаться. Тут заходит бухгалтер и заявляет:
— А ты что это тут сидишь, книжечки читаешь? Вон, снегом все завалило — быстро иди чисти!
Я, конечно, удивился такому напору, но вида не подал и ответил вежливо и резонно:
— Маргарита Васильевна, я соизволял чистить ваш снег, ибо таково было мое суверенное желание и стремление улучшить физическую форму, а сейчас я такового не имею, а посему, ну его, этот снег. До свидания!
В результате к этой заварушке были привлечены завхоз, управляющий и даже директор. Я одержал небольшую победу: за работы по уборке снега была назначена почасовая оплата, завелась тетрадочка, в которую я скрупулезно заносил свои скромные трудовые подвиги.
Мое рабочее пространство
- Отправила по электронной почте резюме в разные места на вакансию «Старший бухгалтер». Никто не ответил. Подумала, что либо письмо не дошло, либо не подошла по критериям. Решила перепроверить сообщения, а там среди моего блистательного текста осталась фраза, которую я пропустила, когда резюме со студенческих времен переделывала: «Прошу рассмотреть мою кандидатуру на должность бармена». Дорога в эти 11 компаний закрыта.
Зря отказались от такого ценного сотрудника 😁 так бы сидели на перерывах и попивали изысканные коктейли 😂
- Главбух Татьяна Михайловна переехала в новый кабинет. Поставила себе денежное дерево, мол, к прибыли. Мы всем офисом дружно посмеялись. А на следующее утро не поверили глазам. Там у горшка с деревцем лежали золотые монетки. Естественно, шоколадные. До сих пор не знаем, кто решил так приколоться. Татьяна Михайловна подозревает замдиректора.
- Устроилась бухгалтером. Было заявлено, что график гибкий, можно работать из дома. Но я все равно зашивалась. Потом как-то пришла по вопросу в офис, после совещания осталась на весь день, и чудо — работа пошла как по маслу! Выбила себе местечко у окна и теперь работаю в офисе. Как и положено, хожу на обеды, делаю перерывы на чай с коллегами. Некоторые у виска крутят, мол, дома же удобнее. А я не могу дома работать, мне легче в коллективе. Да и им лучше, чуть что — сразу ко мне, не надо висеть на телефоне или ждать сообщения. Плюс офисными плюшками пользуюсь. На корпоратив планируем куда-нибудь вместе сгонять.
Вот согласна, дома работается на порядок хуже, много отвлекающих факторов. Одни меховые чего стоят...
- Работала я как—то в компании, где все были в роли директора. И под каждого надо подстроиться. Пришла я туда главбухом. И вот приносят мне как-то на оплату счет, утвержденный Директором № 1. Далее его надо было отправить на подписание Директору № 2, но тот утверждал, что никогда не слышал о таком счете и не готов его подписывать. Выясняется, что информировать всех должен был Директор № 3. У того, конечно, находится другой ответ. В итоге на то, чтобы получить одобрение и подписание счета, уходит целый час. А их собрания — это вообще что-то с чем-то. Подключилась — у них активное обсуждение. Я звук выключила, работаю, документы принимаю, в кабинет периодически кто-то заходит — в общем, забыла о собрании. А потом как глянула, а они оказывается уже часа три все не могут прийти к единому решению. Но больше всего мне нравилось смотреть на штатное расписание: Директор франшизы, директор производства, директор закупок и тд.
«Я пикми бухгалтер!»
- Мне однажды в жизни повезло. Подруга по знакомству работала в фирме с очень хорошими зарплатами. Она уходила в декрет и хотела, чтобы я «посторожила» должность. Я смогла устроить в эту фирму маму в бухгалтерию. Потом устроила брата через стажировку и отца в хозяйственный отдел. В один момент общий доход нашей семьи перевалил за 500 тысяч в месяц. Родителям сделали ремонт и купили дачу, потом взяли в ипотеку квартиру сначала мне, потом брату. Кредиты гасили все вместе. Подруга вышла на работу только через 4,5 года. Но нам этого хватило. Дольше всех продержался брат — почти 3 года. Успел жениться и купить машину.
- У нашего главбуха всегда на столе цветы. А от кого, она не признается. Как-то Наталье Антоновне доставили очередной букет. Она ушла налить воду в вазу, а записка осталась на столе. Я подошла поближе, а там: «От Ш». И тут с возгласом: «Ну как тебе букет?» — в кабинет зашел наш рекламщик. Выяснилось, что он просто открыл маленький цветочный магазин, а букет главбуху присылает Шура. Пытаемся узнать, какой из трех Александров в офисе это может быть.
кто нибудь, может мне пояснить, что происходит в этой эпичной придуманной истории?
Будни главного бухгалтера
- Со школы подрабатывал на фирме у отца, было это в начале 2000-х. Фирма не большая, но все никак не получалось найти адекватного бухгалтера. А потом я поступил на 1 курс экономического университета, естественно, став помощником бухгалтера в семейной конторе. Пройдя краткий инструктаж, я получил папку с документами, которые нужно было сдать. Нарядился в костюм с выпускного, справил кожаную папку под мышки и намылился весь такой красивый сдавать. Тогда приходилось ждать в живой очереди часами, в итоге по всем инстанциям ездил несколько раз, правил ошибки и возвращался. В следующий раз я поступил хитрее: оделся просто, прихватил студенческий. Попав к специалисту объяснял, что я практикант-первокурсник, а бухгалтера отправили меня стоять в очередях. В основном прокатывало, сердобольные бабушки мне на месте корректировали отчет. Тут же ставилась подпись, печать, которая у меня была с собой, и я со сданными доками уже мчался домой!
- Назначили нам в бухгалтерию стажера. Так она в первый же день принесла в офис котенка, мол, на остановке за ней зацепился, не смогла оставить. Мы организовали ему миску с молоком, сделали лежанку. На улице холодало, решили пристроить на пару дней. У нас и ночью есть сотрудники, завод же. Вот так он у нас и остался. Наш четвертый — младший бухгалтер. Работает так себе, но у него ведь лапы. Зарплату всегда получает вкусняшками, да с премиями.
- Я бухгалтер. Стаж огромный. Работала и на заводах и на пароходах. На мясокомбинате, в типографии, в автосервисе, в ТСЖ. На текущее место работы меня переманили, так сказать. Предложили зарплату вдвое выше и гибкий график с преобладанием дистанционной работы. А песенку, что это вымирающая профессия, и скоро всех заменят на «умное» ПО и надо новую профессию осваивать, я слышу последние лет десять. Мне без разницы. Я люблю мои циферки!
Бывает, что коллеги выкидывают такие выкрутасы, что нарочно не придумаешь.. А какие забавные случаи и байки часто вспоминают у вас на работе? Вот несколько свежих подборок на эту тему: