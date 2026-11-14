15 историй о том, что будни бухгалтеров гораздо ярче, чем кажется со стороны

мне 45, у меня все ручки типа таких или с пушистыми помпонами, или с перламутровыми единорогами))) Зато не сопрут. Коллеги сначала фыркали недоумевали, а я объясняла, что это мой ответ серым будням. Через некоторое время смотрю - еще у пары человек похожие появились)