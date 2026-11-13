Заморозила мандарины по совету подруги. Рассказываю, что получилось

Вкус они действительно сильно потеряли. Но меня сразу предупреждали, что такие мандаринки годятся в основном для приготовления всяких смузи, компотов и прочих напитков. А еще их можно добавлять в выпечку или обмакивать в шоколад и есть. Попробовала залить их кипятком, но мне не особо понравилось. А вот у подружки в семье замороженные мандарины любят и с удовольствием едят их летом. Иногда даже эти дольки добавляют в освежающие напитки вместо льда.