Заморозила мандарины по совету подруги. Рассказываю, что получилось
У меня в семье все обожают мандарины. Но эти маленькие оранжевые солнышки продаются в магазинах в основном осенью и зимой. А недавно мне подружка рассказала, что она кладет мандарины в морозилку и сохраняет их до лета. Ну и я тоже попробовала это сделать.
Конечно, я понимала, что изначальный вкус мандаринов сохранить вряд ли удастся, но все равно решила закинуть парочку в морозилку — чисто для эксперимента. Целиком их замораживать нежелательно, иначе они просто слипнутся внутри. Поэтому я аккуратно разделила цитрусы на дольки. Нужно было еще снять практически все белые ниточки, но на это у меня уже терпения не хватило. Как вышло, так и ладно.
Выложила мандарины на деревянную разделочную доску. Половину на салфетку, половину — просто так. Было интересно, прилипнут или нет. Сразу скажу, что ни с теми, ни с другими этого не произошло. Морозила их сутки. За это время мандарины не потеряли своей формы и не полопались. Вот я держу уже на руке замороженные дольки. Если что, мне очень холодно.
Вкус они действительно сильно потеряли. Но меня сразу предупреждали, что такие мандаринки годятся в основном для приготовления всяких смузи, компотов и прочих напитков. А еще их можно добавлять в выпечку или обмакивать в шоколад и есть. Попробовала залить их кипятком, но мне не особо понравилось. А вот у подружки в семье замороженные мандарины любят и с удовольствием едят их летом. Иногда даже эти дольки добавляют в освежающие напитки вместо льда.
У подружки однажды даже вышла забавная история. Она как-то раз сделала свекрови напиток из замороженных мандаринов. Та недоверчиво попробовала, а теперь сама просит повторить. Говорит, что такое только в санатории пробовала.
А вы какими заморозками балуетесь?