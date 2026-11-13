6 приемов, с которыми стирка станет проще, а вещи — целее

Каждому владельцу домашних животных известно, что шерсть на одежде может оставаться даже после стирки — более того, порой она даже как будто бы переплетается с волокнами. Оказывается, для борьбы с ней можно использовать обычную бигуди-липучку — положите ее в барабан вместе с вещами, и во время вращения часть волосков будет цепляться за крючочки на ее поверхности.