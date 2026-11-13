6 приемов, с которыми стирка станет проще, а вещи — целее
Казалось бы, что может быть проще — закинул вещи в барабан, выставил программу и просто ждешь, пока завершится цикл стирки. На самом же деле существует несколько способов облегчить себе ежедневные хлопоты с одеждой, которые, к тому же, помогают продлить срок службы не только любимым кофтам и джинсам, но и стиральной машинке.
Положите бигуди-липучку в барабан, чтобы собрать шерсть
Каждому владельцу домашних животных известно, что шерсть на одежде может оставаться даже после стирки — более того, порой она даже как будто бы переплетается с волокнами. Оказывается, для борьбы с ней можно использовать обычную бигуди-липучку — положите ее в барабан вместе с вещами, и во время вращения часть волосков будет цепляться за крючочки на ее поверхности.
Автор издания Homes & Gardens испытала этот способ и обнаружила, что липучка действительно собрала много шерсти, а вещи, которые участвовали в эксперименте, не повредились. Впрочем, для шелка, тонкого трикотажа, кружева этот способ не подойдет, потому что крючки могут оставить затяжки, а вот класть бигуди вместе с постельным бельем — вполне себе неплохая идея.
Положите гигиеническую прокладку в стиральную машину
Это, наверное, самый неожиданный пункт в нашей подборке. Все знают, что после стирки в складках резинового уплотнителя остается вода, и особенно много ее скапливается в нижней части манжеты, куда очень неудобно добираться тряпкой. Если оставлять эту влагу без внимания, со временем появляется неприятный запах, а порой и плесень.
Эээммм... я просто после стирки вытираю всё губкой и бумажным полотенцем досуха. Странная я какая-то, видимо. Вон оно чо надо
Здесь на помощь придет обычная тонкая ежедневная прокладка без ароматизаторов. После окончания стирки нужно аккуратно положить ее впитывающей стороной в нижнюю складку резинового уплотнителя, чтобы собрать остатки воды. А если соединить две прокладки клейкими сторонами друг к другу, получится своеобразный двухсторонний вкладыш. Оставьте прокладку на 20-30 минут, а затем уберите. Главное, не забыть прокладку под резинкой, иначе она может стать причиной поломки машинки.
- Пошла я стирать, а в ванной свекровь стоит на коленях перед стиралкой с прокладкой в руках. На мои круглые глаза она невозмутимо выдала: «Не мешай, я твою машинку спасаю», после чего деловито засунула ее прямо в резиновую манжету. Оказалось, она после каждой стирки кладет ее туда впитывающим слоем вниз, чтобы та насухо забрала лишнюю воду. А я полгода безуспешно выводила запах дорогой химией и не знала, что все решается за копейки.
"за копейки"???
Вы видели, сколько стоят прокладки? Чем вам обычная тряпочка не угодила?
Уменьшите обороты отжима, чтобы одежда меньше мялась
Мы привыкли ставить отжим на максимальные обороты, чтобы вещи выходили из машинки практически сухими. Однако у такого подхода есть и обратная сторона — при таком отжиме вещи сильно прижимаются к стенкам барабана, и складки на одежде могут превращаться в глубокие заломы. И заметнее всего это на брюках, рубашках и вещах изо льна или хлопка.
У нас с чёрными джинсами беда, даже простой отжим оставляет заломы. В рулон их, что ли складывать?
Чтобы уменьшить заломы, попробуйте снизить скорость отжима, например, с 1200 до 1000 оборотов в минуту. Конечно, в этом случае белье будет сохнуть немного дольше, зато разгладить его будет проще. И, чтобы складки не закрепились, вытаскивайте белье из машинки сразу после окончания стирки, хорошенько встряхивайте и не забудьте расправить перед сушкой.
Выворачивайте яркую одежду перед стиркой
"Любимая синяя футболка" всё равно полиняет, а вот катышков на лицевой стороне действительно будет меньше, если выворачивать наизнанку.
Любимая синяя футболка или ярко-красный свитер после нескольких стирок могут выглядеть так, как будто их носили годами не снимая. И дело не всегда в том, что краситель из ткани вымывается — во время стирки вещи трутся друг о друга и о стенки барабана, из-за чего поверхность волокон изнашивается, и цвет одежды тускнеет.
Чтобы вещь как можно дольше выглядела новой, цветные вещи, в том числе и черные, перед загрузкой в машинку следует вывернуть наизнанку. Тогда трение придется на внутреннюю сторону ткани, лицевая сохранит цвет, а на поверхности не образуются катышки. Особенно важно выворачивать перед стиркой яркие вещи и темные джинсы, и, конечно же, одежду с принтами.
Откажитесь от кондиционера, если белые вещи начали желтеть
Мы привыкли добавлять колпачок кондиционера при каждой стирке, чтобы одежда была мягкой и приятно пахла. Но если белые футболки и рубашки со временем становятся желтыми, стоит присмотреться к этому средству — оказывается, именно оно может быть одной из причин этой проблемы.
Дело в том, что кондиционер оставляет на волокнах тонкий слой, и если использовать его слишком много, остатки постепенно накапливаются на ткани, из-за чего белые вещи могут тускнеть или приобретать желтоватый оттенок. Поэтому, если вы заметили подобные изменения, попробуйте на время отказаться от кондиционера и посмотрите, стали ли вещи белее. А для последующих стирок используйте средство строго по инструкции.
Не стирайте все вещи при привычных 40 градусах
Я, как, думаю, и большинство людей, практически на автомате выставляю на стиральной машинке 40 градусов. Кажется, что это золотая середина — и загрязнения исчезнут, и ткань не пострадает. Однако для вещей, которые нужно просто освежить, такая температура часто оказывается избыточной — современные стиральные машины хорошо справляются с загрязнениями и при 30 градусах. Помимо прочего, это простое действие позволяет сократить расход электроэнергии больше чем на треть.
Кроме того, более прохладная вода помогает дольше сохранять яркость цветных тканей и уменьшает риск усадки. Поэтому любимые повседневные вещи вполне можно стирать и при 30 градусах. Конечно, для сильных загрязнений или белья, требующего более тщательной гигиенической обработки, температурный режим лучше подбирать отдельно.
Я при стирке насыпаю Тринатрий фосфат для смягчения. И еще попалось видео, в котором мужчина советует стирать все белье на соответствующих режимах (деликатная, для синтетики и т.д.), кроме режима "хлопок". Т.к. режим "хлопок" сильно истирает ткань. Теперь х/б стираю на режиме "деликатный", на качество не жалуюсь
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