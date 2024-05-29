18 «до» и «после», которые иллюстрируют большую разницу лучше тысячи слов
Фотоподборки
55 минут назад
Иногда кажется, что ничего такого не происходит: собака всегда была большой, дети — довольно взрослыми, а любимая игрушка — немного потрепанной. Но если сравнить фотографии, сделанные с разницей во времени, то можно понять, как на самом деле меняются люди, питомцы и вещи.
«Мне 59 лет. Просто гляньте, как изменилось мое лицо благодаря правильному питанию и тренировкам»
«Первое фото — поползень в тот момент, когда я его нашел, второе — он же, но после двухчасового сна в коробке из-под обуви»
«3 года назад мне делали операцию на глазах. Теперь один зрачок всегда больше другого»
«Это одинаковые игрушки, просто одна из них новая, а вторая — после 30 с лишним лет любви»
«Полгода назад отказалась от вредных привычек. Вот как изменилось мое лицо»
Новые и старые походные ботинки
«Вот как я изменилась за 16 месяцев. Кстати, мне 51 год»
С возрастом привычки не меняются
«Нашла саму себя в Берлинском музее»
«Кухня в ультрафиолете»
«Разница в 55 лет. Моя бабушка по папиной линии и я»
«То же место 5 лет спустя»
«Мой дедушка и я в медицинском вузе с одинаковым недосыпом. Разница между фото — 70 лет»
«Он пришел к нам испуганным несколько месяцев назад и доел наш ужин. А сейчас он приходит несколько раз в день за специально купленными для него куриными ножками»
«Мы с моим котом 14 лет назад и сегодня»
«От 245 до 145 кг за 5 лет»
«Даже спустя годы Тайсон все так же ждет Сникерса, прежде чем лечь спать»
«2007-й, 2014-й, 2019-й. Не уверен, что продержусь до следующего фото (мне уже 48), но я постараюсь!»
Если вы любите рассматривать снимки, разница на которых видна из космоса, то у нас для вас есть сразу несколько статей — например, одна и другая. Действительно, бег времени порой завораживает.
Внимание: в апреле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью SunflowerGirl728 / Reddit
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