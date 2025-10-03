«Но как же мы ошибались, ведь не прошло и пары месяцев, как Катерине этих денег стало остро не хватать.
В воскресенье выдаешь сумму, а ко вторнику она уже все профукает.»
Правильно, это и есть первый этап обучения финансовой грамотности. Дальше ребёнок учится лавировать в рамках отведённой ему суммы.
«В результате к концу месяца начала вырисовываться вполне приличная сумма.»
... или не учится, если родители альтернативно одарённые и бесконечно повышают лимит.
«Попытались объяснить Катьке, что с деньгами надо поаккуратнее обращаться: мы же с папой их не на дереве выращиваем! А у ребенка в одно ухо влетает, из другого вылетает.»
Естественно, потому как действиями родители показывают абсолютно другое, а наглядный пример имеет больший вес, чем все бла-бла-бла.
Я опробовала 7 способов привить ребенку финансовую грамотность и только один сработал
Подружка Аня часто сетовала, что ее десятилетняя дочка совсем не умеет обращаться с деньгами. Все время просит что-нибудь новенькое купить, дескать, у всех подружек есть, а у нее нет. А семья у них не то чтобы очень богатая, плюс ипотека, и родителям уже нужно помогать. Тут еще ребенок неожиданно захотел себе новый телефон с наушниками, но обновки в бюджет никак не вписывались. Родители долго тестировали различные схемы, которые должны были научить дочку обращаться с деньгами и помочь ей скопить нужную сумму, но большинство из них оказались мягко говоря неудачными. Я начала расспрашивать Аню, что да как, и вот ее рассказ.
Нас спасла система с тремя копилками
Не знаю даже, что бы мы делали, если бы в конце концов приятель мужа не посоветовал нам систему «трех копилок». Идея заключалась в том, что нужно сначала научить ребенка правильно распоряжаться деньгами (пусть даже и незаработанными), а уж потом привлекать чадо к праведному труду и расписывать прелести высоких зарплат. И этот принцип сработал! Жаль только, что мы до этих волшебных копилок не сразу дошли, а опробовали сначала другие лайфхаки по финансовому образованию. Хотя некоторые из них выглядели очень многообещающе.
Выдача карманных денег оказалась задачей со звездочкой
Начали мы с самого простого — стали выдавать Катьке деньги на карманные расходы. Все так делают, а мы чем хуже? Да и ребенок сможет сам на любую вещь накопить. Но как же мы ошибались, ведь не прошло и пары месяцев, как Катерине этих денег стало остро не хватать.
В воскресенье выдаешь сумму, а ко вторнику она уже все профукает. Причем дочка даже не могла вспомнить, на что: то ли она слишком щедро делилась с подругами, то ли просто теряла деньги. В результате к концу месяца начала вырисовываться вполне приличная сумма.
«Но как же мы ошибались, ведь не прошло и пары месяцев, как Катерине этих денег стало остро не хватать.
Попытались объяснить Катьке, что с деньгами надо поаккуратнее обращаться: мы же с папой их не на дереве выращиваем! А у ребенка в одно ухо влетает, из другого вылетает. Тогда муж предложил другую схему. Мы даем Кате определенную сумму на карманные расходы, а если она заканчивается, дочка всегда может подзаработать. Например, посуду помыть, вынести мусор или в комнате прибраться. Нам показалось, что идея хорошая. Ведь если дочка сама честным трудом заработает нужную сумму, она и относиться к ней будет иначе. Правда же?
Поначалу все складывалось неплохо. Катька увлеченно бросилась помогать по дому, но вскоре этот энтузиазм вышел нам боком. Сначала на любую пустяковую просьбу ребенок начал сходу озвучивать прейскурант. Потом барышня решила зарабатывать и на других родственниках. Отправили мы дочку на выходные к бабушке. Этим же вечером звонит мне свекровь и в ужасе спрашивает, что у нас там с деньгами: в долги влезли? уволили нас? Я в шоке, понять ничего не могу.
Оказалось, что дочка умудрилась предложить любимой бабуле пропылесосить дом и помыть посуду. Свекровь пребывала в тихом восторге, пока смышленый ребенок не выставил ей счет за свои услуги. Вот тут-то она и бросилась мне звонить. Старших родственников я кое-как успокоила, но к Катиным инициативам они с тех пор относились с опаской.
Мы выяснили, что детская карточка тоже не идеальный вариант
Тогда мы подумали, что стоит попробовать завести ребенку карточку. Прокачивать коммерческую жилку дочери нам пока как-то не хотелось — а то еще начнет на одноклассниках зарабатывать. Тем более что первые робкие попытки уже были: она стала в школе конфетами приторговывать, продавая магазинные изделия с наценкой.
Так как в ближайшем магазине расплатиться можно было только наличными, это сразу уменьшало риски несанкционированной коммерческой деятельности в классе. Да и Катьке, по идее, проще было бы отслеживать потраченное. Сказано — сделано: завели Катерине детскую карту. Договорились, что будем еженедельно класть туда определенную сумму. Плюс она может зарабатывать что-то дополнительное — но не за счет выполнения своих домашних обязанностей, а делая то, что в них не входит.
Сначала деньги с карточки исчезали с такой же скоростью, как и из кошелька. Но муж догадался показать Катюше, как отслеживать свои траты через приложение. Несколько раз в конце недели они сидели и спокойно обсуждали, что стоило купить, а что явно было лишним в списке. Катька сначала возмущалась, но потом втянулась.
Вроде стало попроще, но ребенку все равно не удавалось почти ничего скопить, а дочка очень хотела наскрести на новые наушники и телефон. Считать она умела, и быстро смекнула, что с такими темпами разжиться обновками ей удастся только через пару лет.
Наши с мужем привычки сильно влияли на поведение дочки
Занимаясь финансовым образованием дочки, я быстро выяснила, что и наши привычки в этой сфере оставляют желать лучшего. Мы вечно покупали всякую лишнюю ерунду в магазинах, а я хватала что-то на маркетплейсах по скидке, и потом не знала, куда эту ерунду пристроить. Так что наш пример с импульсивными покупками явно не шел ребенку на пользу.
Решили с мужем немного поменять наши привычки. Я вспомнила, как родители в старые добрые времена откладывали на отпуск. Так что завела отдельную копилку, в которую мы отправляли деньги на запланированную поездку, а рядом положила бумажку со списком возможных развлечений (аттракционы, аквапарк, экскурсии).
Когда кто-то из семьи решал неожиданно заказать суши или купить что-нибудь, деньги он мог взять только из этой кубышки, вычеркивая из списка одно из развлечений. Так ребенку (да и нам тоже) было легче понять, насколько сильно ему требуется эта вещь и чем он готов пожертвовать ради обновки. Вот эта идея оказалась прям отличной. Но накопить необходимую сумму она Катюхе тоже не помогала.
Призывы к экономии тоже вышли нам боком
Другой нашей провальной затеей оказался специальный фонд. Чтобы поскорее накопить, дочка отдавала нам часть карманных денег на хранение, а мы каждый месяц добавляли к сумме проценты. Ребенку настолько понравился этот процесс, что она вообще почти отказалась от покупок и сладкого, отправляя все в фонд.
В итоге в копилке собралась приличная сумма денег, но тратить ее дочка уже не хотела. Надо запомнить на будущее, что знакомство Кати со сберегательными вкладами может привести к неожиданным результатам.
В результате система с тремя копилками оказалась самой удачной
Слава богу, что мы узнали об этой схеме с копилками, иначе наш ребенок до сих поры бы чах над своими накопленными богатствами, а мобильник с наушниками лежали бы в магазине. Идея была проста до гениальности. Мы с мужем всего лишь предложили Катьке разделять все полученные деньги на три равные части.
Первая была предназначена для накоплений, вторая — для трат, а третья — для подарков другим людям. Последнее дочка сначала не оценила, зато потом ей очень понравилось самостоятельно покупать подарки. И дело пошло.
Правда, далеко не все оценили наш подход. Дочку пригласили к однокласснице на день рождения. Катюха сама выбрала подарок, упаковала, гордилась собой невероятно. И вот приходим в шикарный ресторан, именинница разворачивает подарок, а ее мама, брезгливо морщась, выдает: «Это еще что такое?!»
Дочка сначала опешила, а потом собралась и выдала: «Как что? Подарок! Я сама Ане купила. Она как раз такой браслетик хотела!» Потом только выяснилось, что остальные родители договорились конверты дарить. Жаль, нас они об этом не предупредили.
дарить маленькой девочке на др конверты? Я бы заплакала и спрашивала где красивые вещички, куклы, украшения. Ведь многие дети, как и я, понимают что деньги точно идут не в их карман.
А чтобы дочка могла немного увеличить сумму своих карманных денег, мы придумали следующую схему. Теперь каждый раз перед походом в магазин мы вместе составляем список покупок, выделяем на него определенную сумму и обязательно берем с собой Катьку. Если нам удается сэкономить на некоторых продуктах, то получившуюся разницу мы просто делим поровну. Всего пара месяцев — и сумма в Катиных копилках прилично возросла.
В общем спасибо трем копилкам с проблемой мы справились — недавно Катюха наконец-то накопила на наушники и мобильник, и теперь ходит в школу с гордостью. Одноклассницам она заявляет, что это круто, когда ты умеешь с толком тратить деньги.
А мы, подлечив нервы, с некоторым трепетом ждем наступления подросткового возраста, когда придет пора знакомить ребенка с прелестями первой работы. Надеюсь она не будет оттачивать свои таланты на бабушках и дедушках. Бедняги еще от прошлого опыта не отошли.
А как вы решаете со своим ребенком денежные вопросы? Может, у вас есть какие-то хитрости? Делитесь в комментариях!
А вот еще несколько свежих статей, которые могут вас заинтересовать:
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
Комментарии
Рассказ про дурака, который хотел забить гвоздь, но бил молотком по пальцам. Потом пробовал забить гвоздь бутылкой, микроскопом и книгой, пока умный человек не показал, как правильно обращаться с молотком.