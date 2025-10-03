Я опробовала 7 способов привить ребенку финансовую грамотность и только один сработал

Начали мы с самого простого — стали выдавать Катьке деньги на карманные расходы. Все так делают, а мы чем хуже? Да и ребенок сможет сам на любую вещь накопить. Но как же мы ошибались, ведь не прошло и пары месяцев, как Катерине этих денег стало остро не хватать.

В воскресенье выдаешь сумму, а ко вторнику она уже все профукает. Причем дочка даже не могла вспомнить, на что: то ли она слишком щедро делилась с подругами, то ли просто теряла деньги. В результате к концу месяца начала вырисовываться вполне приличная сумма.