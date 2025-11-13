15 историй из детства, которые способны растопить самое черствое сердце

Бабушка рассказывала. Моя мама, когда маленькая была совсем, тоже была из "малоешек". Жили они тогда в деревне. У бабушки моей было большое хозяйство, корова, свиньи, куры и пр, соответственно еды всегда хватало за столом. Но накормить никак не могли маму, ни уговорами, ни угрозами. Тогда прабабушка ( она часто помогала соседской многодетной семье, те жили очень скромно, муж инвалидом с войны вернулся) придумала взять маму с собой к ним "в гости". Она сварила щей кастрюлю, взяла в корзину хлеб, картошку вареную, сало, яйца, яблоки, и пошли они вместе. А там 7ро детей. Сели на лавку за стол и мама моя села. Все едят, да шустро так и мама сидит на них смотрит, и тоже давай ложкой суп быстро есть, дети картошку в руку солью посыпают и мама моя повторяет, ела так, как будто не кормили её неделю. Прабабушка и мать этих детей в сторонке стояли и обе плакали. Потом частенько они "в гости" вместе ходили.