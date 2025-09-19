Меня отец учил ездить на 2-х колесном зайчике, я ехала, а он сзади держал руко за багажник, чтоб не заваливалась. И вот однажды я так еду довольная, оборачиваюсь - а он далеко позади! Я сразу испугалась, руль зажил своей жизнь и я врезалась в стену дома) но после этого тоже стала ездить уже сама :)
17 воспоминаний прямиком из детства, полного беззаботности и проказ
Истории
1 час назад
У каждого из нас найдутся моменты из детства, которые мы вспоминаем с теплотой либо смехом. Иногда они всплывают так неожиданно, что на лице появляется улыбка сама собой. А некоторые пользователи сети не стесняются и даже выкладывают такие истории в интернет — чтобы и мы вместе с ними вспомнили, какими чудесными были те времена.
- Моя жена как-то услышала в детстве, что если отпустить лягушку в бидон с молоком, то молоко не будет долго портиться. Решила помочь бабушке, поймала огромную жабу и посадила. Как бабушка кричала, она запомнила на всю жизнь. Было слышно даже на улице. © Александр Азанов / ADME
- Меня, пятилетнюю, старшие братья учили кататься на велосипеде. Они почти открутили гайки на двух задних дополнительных колесиках. И когда я ехала, они отвалились. Проехав так метров 100, один брат сказал, что я умеючи еду на двух колесах, а не на четырех. Я испугалась и грохнулась. Но со следующего дня рулила уже на двухколесном. © Екатерина С. / Dzen
- В детстве я записывал на магнитофон песни из «Утиных историй» и прочих диснеевских мультиков (в то время их показывали только по воскресеньям). Потом, в любой другой день, ставил магнитофон на окно, включал... и видел, как, с недоумением, все дети бежали домой... © Подслушано / Ideer
Ответить
- Один из первых походов в магазин. Родители дали две денюжки в две руки: первая — на яйца (побольше), а вторая — на жвачку (поменьше). В итоге я пришел с двумя яйцами (угу, поштучно продали) и кучей жвачки. P.S. Продавщицу до последнего убеждал, что ничего не напутал. © north.leshiy / Pikabu
- В детстве обожала юбки, сапоги. А мама мне купила огромные боты, и так как на улице была грязь, меня заставляли их носить. Как-то я жаловалась, а папа спросил: «Почему они тебе так не нравятся?» Я моментально выдала, предательски хлюпая: «Они мне душу натирают!» © Подслушано / Ideer
- В детском саду мальчик из моей группы зимой лизнул железяку. Итог очевиден — за уши его еле оттянули, все происходило при мне. Что я подумала: «Не, ну как можно так взять и прилипнуть? Так не бывает!» А любую гипотезу надо доказать экспериментально, что я и сделала. Думаете, все? Сидим мы, значит, вдвоем с этим мальчиком, над нами медсестра колдует, и тут заводят третьего, который, видать, решил: «А что, я хуже всех, что ли?» © AlexBessonov / Pikabu
- Было это в моем совсем раннем детстве. Переехали в новый дом, построенный на месте снесенного здания. Я начала копать себе грядочку, очень уж огородничать хотелось. В самый разгар компания лопата наткнулась на что-то твердое. «Клад!» — пронеслось у меня в голове... В общем, это был глиняный осколок, размером с детскую ладошку. Полгода я его хранила у себя в тайнике. Однажды папа увидел и спросил: «Что здесь делает скол канализационной трубы?» Вот так разрушились мои мечты. © Oxana*** / Pikabu
- Была маленькой. Приехала в гости к бабушке в деревню. Праздничный обед, чай с пирогами. Ну уложили меня днем поспать в кровать за ширмой. А я не могу уснуть и разглядываю мелкие цветы на наволочке. Приходит мысль сделать из них букетик. Нашла ножницы, принялась за дело. Голос бабушки:
— Внучечка, ты спишь?
— Нет, баба, я цветочки вырезаю!
— Ну вырезай, моя хорошая!
Спустя полчаса бабушка задалась вопросом: какие цветочки я вырезала. © Подслушано / Ideer
- Раннее утро, сборы в садик, опаздываем, ехать далеко. Папа оставил меня в комнате одеваться. Заходит через 5 минут, я сижу на кровати, без продвижений в процессе. Далее диалог:
— Доча! Ты почему еще даже без колготок?
— Они упали...
— Ну так упали — подними!
— Они на люстру упали... © ms1firefox / Pikabu
- Помню в детстве, умываясь утром, замечала красное пятно у себя на щеке... и так каждый день! Я понять не могла что это. Мою — отмывается, но каждое утро снова появляется. И спустя годы я поняла, что это моя мама, накрасившись перед уходом на работу, целовала меня спящую! © Подслушано / Ideer
- В детстве жутко любила сладкое. Доходило до того, что ела сахар ложками. Мама, естественно, мне этого делать не разрешала. И вот однажды, в свой очередной приступ хотения сладкого, я вылетаю на кухню и кричу: «Мама, срочно беги в зал, там на диване твой кошелек, а Кузя (наша собака) его ест!» Мама быстрее за кошельком, а там его, конечно, не оказалось. По возвращении на кухню я, с набитыми щеками сахара, смеясь, выдаю: «Что, нет, да?» Мне было чуть больше трех. © Подслушано / Ideer
- Когда я была маленькой, по телевизору были популярны всякие викторины и розыгрыши. Однажды я позвонила туда, чтобы сказать свой ответ, и меня в прямом эфире спросили, сколько мне лет. Мне было так стремно, что мне только 7, что я со всей серьезностью детского голоса сказала: «Мне 36, как моей маме». © Подслушано / Ideer
- У нас во дворе была детская площадка. Часто забегали друзья и подруги. И вот один раз они задержались надолго. Родители мне сказали, что пора заканчивать. И я, недолго думая, подхожу к ним и спрашиваю: «Хотите кушать?» Они отвечают радостно: «Да, хотим!» Ну я и сказала: «Ну что ж, тогда по домам». Родители до сих пор припоминают мне это. © Подслушано / Ideer
- Все детство провела в деревне. Маленькой девочкой пила сырое яичко каждое утро. Пила с удовольствием! Пока мой дед не подшутил: «Смотри, пей осторожно, а то цыпленок в язык клюнет». Так я взяла и как завизжала от страха при виде этих яиц на следующее утро! 10 лет бабушка не могла в меня их впихнуть. Мурашки до сих пор. Сила дедовского слова. © Подслушано / Ideer
- В детстве я не понимала, что люди не слышат мои мысли, и разговаривала «про себя». Как-то сидим с мамой на кухне. Она убеждает меня съесть ложку той самой манной каши с комочками «за маму, за папу» и так далее. На что я басом выдаю: «А зачем, я за себя все съем!» И гордо уничтожаю кашу. С тех пор не затыкаюсь. © Подслушано / Ideer
- Было мне 7 лет. Решила сделать открытку для своей сестры на ее девятый День Рождения. Вроде ничего необычного. Правда, слова поздравления я переписала с бабушкиной открытки. В итоге моя сестра читает открытку, и там написано: «Счастья, здоровья, любви... и прожить тебе еще столько же!» © Подслушано / Ideer
- Была я в 4 классе, скучала дома. Захотелось брови выщипать, но пинцета не было. Взяла я ножницы и чуть-чуть подравняла их. Ну как подравняла — кусок брови в минус, да еще и посередине. Чувствую, получу от мамы люлей — надо что-то делать. В общем, недолго думая, я отрезала кусочек челки, взяла карандашный клей и... приклеила «новую» бровь. Взяли меня утром, когда моя «бровь» отвалилась во время сна. © Подслушано / Ideer
Не только историями славятся детские годы, но еще и яркими снимками. Вот вам подборка в доказательство.
