17 воспоминаний прямиком из детства, полного беззаботности и проказ

Меня отец учил ездить на 2-х колесном зайчике, я ехала, а он сзади держал руко за багажник, чтоб не заваливалась. И вот однажды я так еду довольная, оборачиваюсь - а он далеко позади! Я сразу испугалась, руль зажил своей жизнь и я врезалась в стену дома) но после этого тоже стала ездить уже сама :)