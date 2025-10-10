17 случаев, когда реальность удивительно превзошла все ожидания
Иногда, планируя важные события, мы с нетерпением ждем, что все сложится так, как мы задумали. Но судьба порой бывает не только благосклонной, но и удивляет нас, превзойдя все ожидания и порой даже предвосхищая наши мечты.
«Миссия выполнена»
«Вот мой эскиз и какую татуировку в итоге сделали»
- Потрясающе! Какое счастье, что это совсем не похоже на твой рисунок.
«Заказал портрет своего песика»
«Решила сама себе сделать ногти»
«Мои ученики придумали дизайн для маникюра, а я показала его мастеру в салоне»
«Коллега заказал торт на день рождения своей дочери»
«Изначально была настроена на провал, но получилось очень хорошо»
«Как вам результат?»
«Испекла тортик на день рождения племянника. Фотку нашла из интернета. На удивление, получилось неплохо»
«Решила впервые приготовить черничный торт. Нашла эту фотку из интернета. Вполне довольна результатом»
«Пошла в маникюрный салон. Более чем довольна»
«Приготовила печеньки на день святого Валентина »
«Решил заказать торт на день рождения мамы»
«Моя новая татуировка. Просто в восторге от результата»
«Показал свой эскиз мастеру и вот что получилось. Хорошо, что у меня прекрасный мастер»
- Твой мастер заслуживает награды за креативность. © Seaguard5 / Reddit
«Сама придумала дизайн первой татуировки. Не могу поверить, что сделала это»
«Заказали торт по эскизу сына»
А здесь больше статей, где ожидания людей не очень оправдались:
Фото на превью Upvotes2805 / Reddit
