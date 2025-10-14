20 женщин, которые превратили свою квартиру в настоящую сказку, и нам не терпится ее показать

Что будет, если дать фантазии разгуляться? Получатся вот такие невероятные жилища. Одни похожи на домик феи, другие — на замок принцессы. И в них живут те, кто не побоялся сделать свой дом именно таким, каким он виделся в мечтах.

«Впервые потратила столько денег на мусорное ведро. Но как же вся кухня заиграла!»

«До и после. Пытаюсь сделать так, чтобы мое личное пространство отражало обновления в моей жизни»

«Этот обеденный гарнитур раньше стоял в подвале у родителей, а потом я забрала его себе. Такой уют и ностальгия!»

«Моя подвальная квартирка»

«Спустя 8 лет я наконец-то закончила превращать холостяцкую берлогу моего парня в уютное гнездышко»

«Моя спальня в средневековом стиле»

«Обожаю преображение своего стола! Все картины — настоящие, а рамы из секонд-хенда»

«Сама придумала эту консоль, а мастер изготовил ее для меня на заказ»

«Там есть подстаканники, два скрытых отделения для пультов и всякой всячины, зарядные устройства и выдвижная розетка»

«Ушло некоторое время, чтобы сделать это место по-настоящему моим, и теперь я хочу этим поделиться»

«Это мой любимый момент дня»

«Переживаю разрыв и навожу уют в своем новом доме. Гостиная днем и ночью»

«Развелась и впервые живу одна. Пришлось начинать с нуля. Постепенно все налаживается»

«Случайно пнула свой проектор. Вышло так красиво, что решила так и оставить»

Вроде пишут, что проектор pococo это. У него ещё меняются диски с изображениями. Такая красота. Раньше просто крутяшки были со звёздочками размытыми, а теперь вот такое качество картинки классное.

«Обычно проецировала картинки на потолок, но медузы, плывущие и пульсирующие на стене, выглядят невероятно красиво»

«Моя девчачья квартирка. У меня был тяжелый период, и я направила все силы на то, чтобы сделать свой дом уютным»

«Такое мало кому понравится, но я в восторге от своей кухни»

«Гостиная еще в процессе оформления»

«Обожаю свою комнату»

«Моя первая квартира — теперь я совсем как взрослая»

«Сегодня сделала перестановку и решила поделиться фото, пока у меня порядок»