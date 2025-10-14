20 женщин, которые превратили свою квартиру в настоящую сказку, и нам не терпится ее показать
Что будет, если дать фантазии разгуляться? Получатся вот такие невероятные жилища. Одни похожи на домик феи, другие — на замок принцессы. И в них живут те, кто не побоялся сделать свой дом именно таким, каким он виделся в мечтах.
«Впервые потратила столько денег на мусорное ведро. Но как же вся кухня заиграла!»
«До и после. Пытаюсь сделать так, чтобы мое личное пространство отражало обновления в моей жизни»
Начал(а) употреблять кислоту? 🤭 Окна очень классные, как можно было их держать закрытыми?
«Этот обеденный гарнитур раньше стоял в подвале у родителей, а потом я забрала его себе. Такой уют и ностальгия!»
«Моя подвальная квартирка»
«Спустя 8 лет я наконец-то закончила превращать холостяцкую берлогу моего парня в уютное гнездышко»
И все эти 8 лет парень считал себя холостяком и водил в берлогу баб 🙈 в смысле почему после 8 лет берлога всё ещё холостяцкая?
- Съезжать не планируете? Мечтаю тут жить! © DroidLord / Reddit
«Моя спальня в средневековом стиле»
«Обожаю преображение своего стола! Все картины — настоящие, а рамы из секонд-хенда»
А что значит "все картины настоящие"? Там рисунки уровня младшеклассника
«Сама придумала эту консоль, а мастер изготовил ее для меня на заказ»
«Там есть подстаканники, два скрытых отделения для пультов и всякой всячины, зарядные устройства и выдвижная розетка»
«Ушло некоторое время, чтобы сделать это место по-настоящему моим, и теперь я хочу этим поделиться»
«Это мой любимый момент дня»
Интересный дом напротив. Почти без окон. Жаркий климат или все окна выходят на другую сторону?
«Переживаю разрыв и навожу уют в своем новом доме. Гостиная днем и ночью»
А что собственно вы на "уютили", кроме включенного торшера вроде ничего))), аааааааааа кошка домой вернулась))))
«Развелась и впервые живу одна. Пришлось начинать с нуля. Постепенно все налаживается»
«Случайно пнула свой проектор. Вышло так красиво, что решила так и оставить»
Вроде пишут, что проектор pococo это. У него ещё меняются диски с изображениями. Такая красота. Раньше просто крутяшки были со звёздочками размытыми, а теперь вот такое качество картинки классное.
«Обычно проецировала картинки на потолок, но медузы, плывущие и пульсирующие на стене, выглядят невероятно красиво»
- Мне срочно нужен такой же! ItemMaleficent2219 / Reddit
«Моя девчачья квартирка. У меня был тяжелый период, и я направила все силы на то, чтобы сделать свой дом уютным»
«Такое мало кому понравится, но я в восторге от своей кухни»
- У тебя потрясающее чувство юмора! © Accomplished_Fee9023 / Reddit
«Гостиная еще в процессе оформления»
Верхнего света нет, настенных светильников тоже. Вечером со свечами сидят, или ракурс такой?
«Обожаю свою комнату»
Зеркало в странном месте, с кровати в него неудобно смотреть, от кровати тоже далеко.
«Моя первая квартира — теперь я совсем как взрослая»
«Сегодня сделала перестановку и решила поделиться фото, пока у меня порядок»
«Преобразила кухню»
Какая странная конструкция стола слева... Это в него табуретки вставлены? Преобразование классное, кстати
