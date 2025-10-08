20 примеров того, как необычные детали внешности становятся изюминкой человека

Стандарты красоты — это скучно. Гораздо интереснее то, что выбивается из рамок, и некоторые черты внешности невозможно приобрести за деньги или усилиями косметологов. Они — неожиданный дар судьбы, который заставит задержать взгляд и запомнить человека навсегда.

«Мне никто не объяснял, что это. Знала только, что оно у меня с рождения»

«Оказалось, это называется колобома — аномалия оболочки глаза. Никогда не встречала никого с такой же особенностью. Кстати, левым глазом я вижу даже лучше, чем правым»

«Только что понял, что у меня руки с перепонками. Видимо, из-за этого я так и не смог научиться играть на гитаре»

«У меня есть родимое пятно, из-за которого один глаз немного темнее»

«Одна из моих бровей белая из-за витилиго»

«Пигментация проявилась, когда мне было 6 лет»

«Мне 25, у меня альбинизм. Было непросто, но я научилась видеть красоту в своей особенности»

«Не могу понять, какого цвета мои глаза»

«Приручил свои кудри и благодаря им получил роль в „Бриджертонах“!»

«Друг сказал, что в жизни не встречал такой руки, как у меня»

«Даже не знаю, как назвать цвет моих глаз»

«У меня от природы такие уши»

«Мои глаза»

«Мой сын родился с такими волосами. С одной стороны они прямые, с другой вьющиеся»

«Люди всегда спрашивают, почему у меня веснушка на глазу»

«Мой безымянный палец белеет и немеет, когда мне холодно»

«Моя дочь родилась с двумя крошечными отверстиями возле обоих ушей»

«Я люблю свое витилиго»

«У меня была фотосессия — решил поделиться результатом»

«Мне нравится раскрашивать мои пятнышки маркером»

«Просто милое фото моего малыша-альбиноса. В нашей семье он такой один»

