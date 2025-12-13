17 фото, которые показывают, что за удивительным далеко ходить не надо
Мы привыкли думать, что чудеса и удивительные явления происходят где-то далеко, в дикой природе или в лабораториях ученых. Но эта подборка доказывает обратное: за самым невероятным далеко ходить не надо! Перед вами 17 потрясающих снимков от людей, которые просто вовремя достали камеру: от замерзших пузырьков в форме шлакоблока и красивых явлений природы до оптических иллюзий и редких мутаций. Эти фото показывают, что повседневность полна сюрпризов.
«Во вторник мы хотели снять северное сияние, а получилось вот это»
- Да, это сияние, просто вызванное сильной солнечной бурей! © Unknown author / Reddit
«Только что нашел этого малыша у себя в подвале. Кажется это детеныш каймановой черепахи»
- В системе распределения кошек произошел небольшой сбой. Теперь у вас такой. © Fresh_Size5267 / Reddit
- Не пугайтесь, когда мудрая старая крыса придет искать его. © IllNoize000 / Reddit
«На моем заднем дворе появился странный круг»
Ничего необычного, если летом на траве лежал предмет в виде круга. Трава "выцвела" за сезон, а этот круг остался, только уже осенью, ведь на заднем фоне у лиственных деревьев (не ёлок) опали листья.
- Портал в царство фей. © Ediacaran-SeaPancake / Reddit
«Зрачки моей кошки»
- О, это так необычно, похоже на разбитое стекло. © Electronic_Job_9259 / Reddit
«Пузырьки воздуха замерзли в форме шлакоблока»
«Апельсин, который я сорвал, оказался настоящим чудом природы»
- Ух ты, да это же новый сорт! Такой находке необходим патент. © mrskeetskeeter / Reddit
«Эта ветка выписывает такие затейливые кренделя!»
«Необычно большая клубника»
«Использовала уже полпачки прокладок и мне попалось это» (угольный вкладыш)
- Это как найти билет Вилли Вонки, лол! Вы выиграли что-то потрясающее? ©
DarkestLight777 / Reddit
Вы знали, что голуби так умеют?
- Это лучшее, что я видела! Я и не знала, что меня может заинтриговать фото голубя. ©
lferry1919 / Reddit
«Вот кого я обнаружил под своей машиной»
- Сохраните это на тот случай, когда вам нужно будет объяснить боссу, почему вы опоздали на работу. © Ok-Witness4724 / Reddit
Лев в овощном разрезе
«Туман покрывает только одну сторону леса»
Я как-то в детстве видела край грозы, невероятное зрелище. С холма спускалась стена дождя, в которой вспыхивали молнии, в сумерках было очень красиво и необычно
«На этом листе растет что-то похожее на его миниатюрные копии»
«У этих бумажных полотенец потерялась часть рулона»
«Увидел на улице крушение космического корабля»
«Вот такой милый светофор в Вене»
Наш мир — это бесконечная галерея, где каждый день можно обнаружить совершенно уникальный забавный или просто необычный шедевр. А какое из этих повседневных чудес поразило вас больше всего? Делитесь в комментариях, и не забудьте: возможно, прямо сейчас у вас за окном происходит что-то невероятное! А если пока нет, то переходите к нашей следующей подборке.