17 фото, которые показывают, что за удивительным далеко ходить не надо

2 часа назад
Мы привыкли думать, что чудеса и удивительные явления происходят где-то далеко, в дикой природе или в лабораториях ученых. Но эта подборка доказывает обратное: за самым невероятным далеко ходить не надо! Перед вами 17 потрясающих снимков от людей, которые просто вовремя достали камеру: от замерзших пузырьков в форме шлакоблока и красивых явлений природы до оптических иллюзий и редких мутаций. Эти фото показывают, что повседневность полна сюрпризов.

«Во вторник мы хотели снять северное сияние, а получилось вот это»

«Только что нашел этого малыша у себя в подвале. Кажется это детеныш каймановой черепахи»

  • В системе распределения кошек произошел небольшой сбой. Теперь у вас такой. © Fresh_Size5267 / Reddit
  • Не пугайтесь, когда мудрая старая крыса придет искать его. © IllNoize000 / Reddit

«На моем заднем дворе появился странный круг»

Alex Alex
23 часа назад

Ничего необычного, если летом на траве лежал предмет в виде круга. Трава "выцвела" за сезон, а этот круг остался, только уже осенью, ведь на заднем фоне у лиственных деревьев (не ёлок) опали листья.

-
-
Ответить

«Зрачки моей кошки»

«Пузырьки воздуха замерзли в форме шлакоблока»

«Апельсин, который я сорвал, оказался настоящим чудом природы»

  • Ух ты, да это же новый сорт! Такой находке необходим патент. © mrskeetskeeter / Reddit

«Эта ветка выписывает такие затейливые кренделя!»

«Необычно большая клубника»

«Использовала уже полпачки прокладок и мне попалось это» (угольный вкладыш)

  • Это как найти билет Вилли Вонки, лол! Вы выиграли что-то потрясающее? ©
    DarkestLight777 / Reddit

Вы знали, что голуби так умеют?

Alex Alex
23 часа назад

А может он пострадал??😢 Просто это так необычно для голубей.

-
-
Ответить
  • Это лучшее, что я видела! Я и не знала, что меня может заинтриговать фото голубя. ©
    lferry1919 / Reddit

«Вот кого я обнаружил под своей машиной»

  • Сохраните это на тот случай, когда вам нужно будет объяснить боссу, почему вы опоздали на работу. © Ok-Witness4724 / Reddit

Лев в овощном разрезе

«Туман покрывает только одну сторону леса»

Асия Бушлай
1 час назад

Я как-то в детстве видела край грозы, невероятное зрелище. С холма спускалась стена дождя, в которой вспыхивали молнии, в сумерках было очень красиво и необычно

-
-
Ответить

«На этом листе растет что-то похожее на его миниатюрные копии»

«У этих бумажных полотенец потерялась часть рулона»

«Увидел на улице крушение космического корабля»

«Вот такой милый светофор в Вене»

Наш мир — это бесконечная галерея, где каждый день можно обнаружить совершенно уникальный забавный или просто необычный шедевр. А какое из этих повседневных чудес поразило вас больше всего? Делитесь в комментариях, и не забудьте: возможно, прямо сейчас у вас за окном происходит что-то невероятное! А если пока нет, то переходите к нашей следующей подборке.

Фото на превью baloonabilbert / Reddit

