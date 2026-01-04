16 маленьких квартир, где хозяева создали уют покруче, чем в пентхаусах

16 маленьких квартир, где хозяева создали уют покруче, чем в пентхаусах

Думаете, в студии или общаге невозможно создать уют? Герои этой подборки докажут обратное! Посмотрите, как с помощью вкуса (и походов по секонд-хендам) они превратили «клетушки» в квартиры мечты.

«Заселилась в общагу и спустя год походов по секонд-хендам моя комната наконец выглядит так, как я хочу»

«Оцените преображение моей квартирки»

«Мое новое место для учебы»

«До и после моей маленькой комнаты»

«Обустроил свою студию — как вам?»

«Сделал ремонт в моей небольшой квартире»

«Недавно заехала в свою маленькую студию и безумно рада, как все складывается»

«Моя студия до и после. Боялась, что не получится сделать уютно в таком маленьком пространстве, но результатом довольна»

«Въехала в квартиру, бюджет ограничен, так что пока процесс идет медленно»

«Год спустя после переезда»

«До и после моей студенческой квартиры»

«Фото до и после моей первой студии»

«До и после маленькой студии»

«Небольшая квартира, где какое-то время обитали двое котов и я»

«Сделали нашу маленькую квартиру в подвале уютной»

«Наша крошечная уютная квартира до и после ремонта»

Эти фото — лучшее доказательство, что уют создают не квадратные метры, а любовь к своему дому и немного фантазии. А как насчет примеров, где уют создали там, где его совсем не ждешь? Чтобы посмотреть, переходите в эту подборку.

Фото на превью thisisjulie03 / Reddit

