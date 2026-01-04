16 маленьких квартир, где хозяева создали уют покруче, чем в пентхаусах
Фотоподборки
56 минут назад
Думаете, в студии или общаге невозможно создать уют? Герои этой подборки докажут обратное! Посмотрите, как с помощью вкуса (и походов по секонд-хендам) они превратили «клетушки» в квартиры мечты.
«Заселилась в общагу и спустя год походов по секонд-хендам моя комната наконец выглядит так, как я хочу»
- А что, так можно было? Ни в жизнь бы не подумала! © Bypass-March-2022 / Reddit
«Оцените преображение моей квартирки»
У меня мозг сломался. Попыталась сопоставить ракурс по окнам и ничего не получается. Как будто окна то ли заделали, то ли перенесли
«Мое новое место для учебы»
«До и после моей маленькой комнаты»
«Обустроил свою студию — как вам?»
Очень уменьшилась студия. Неужели нельзя было снять с того же ракурса?
- Влюбился в каждую деталь — выглядит невероятно гармонично! © andrew_cherniy96 / Reddit
«Сделал ремонт в моей небольшой квартире»
«Недавно заехала в свою маленькую студию и безумно рада, как все складывается»
«Моя студия до и после. Боялась, что не получится сделать уютно в таком маленьком пространстве, но результатом довольна»
«Въехала в квартиру, бюджет ограничен, так что пока процесс идет медленно»
«Год спустя после переезда»
Как можно протиснуться к окну? Между полкой и кроватью 5 см.
- Не верится, что это одно и то же место! © Little_Cloud6126 / Reddit
«До и после моей студенческой квартиры»
«Фото до и после моей первой студии»
«До и после маленькой студии»
«Небольшая квартира, где какое-то время обитали двое котов и я»
«Сделали нашу маленькую квартиру в подвале уютной»
«Наша крошечная уютная квартира до и после ремонта»
- Ух ты, как круто вы использовали каждый метр! © Unknown author / Reddit
Эти фото — лучшее доказательство, что уют создают не квадратные метры, а любовь к своему дому и немного фантазии. А как насчет примеров, где уют создали там, где его совсем не ждешь? Чтобы посмотреть, переходите в эту подборку.
Фото на превью thisisjulie03 / Reddit
