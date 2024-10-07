Симпатично! интересно, кто поддерживает порядок - он, дочка, клинер или все вместе
18 фото, которые развенчают мифы о том, что в мужских квартирах неуютно
Все еще бытует мнение, что только женщины способны создавать домашний уют, а холостяцкая квартира — это просто место для сна. Но мужчины из сети поделились фотографиями своих «гнездышек», которые наглядно показывают, что они тоже могут стильно благоустраивать свои жилища.
«Мне 52 года, я разведен и сам воспитываю дочку. И вот как выглядит моя гостиная»
«Купил этот лофт на старой фабрике почти год назад. И вот так преобразил»
Не люблю чистый лофт. Другое дело когда миксуют, например лофт и эко, или лофт и сканди. Тут не мой вариант
«А я живу в том же доме, что и ты»
Фу... Читала об этом, в " 99 центах", если не ошибаюсь. Скупали склады и фабрики и загоняли втридорога "офисному планктону" как новомодный "лофт" (понятие, выдуманное именно для такой оказии).
«Жена ушла и я теперь могу делать все, что захочу. Правда, я не совсем понимаю, чего же именно желаю. Но пока получилось у меня вот так»
«Вот уже 12 лет тут живем только мы с собакой»
«Моя первая квартира. Мне невероятно повезло, что я так живу. Жить одному очень приятно»
В 19 лет имееть отдельную квартиру, вообще, классно. Аккуратно, чисто это главное.
«Мой собственный маленький рай. Только что закончил красить дом, который, как я прекрасно понимаю, никогда не продам»
«Развелся. Впервые за 15 лет теперь снимаю квартиру»
«Дождливый день в моей квартире»
«Домик маленький, но зато в паре шагов от океана»
«Впервые живу один, и это потрясающе!»
«Мой первый дом. Потребовалось несколько лет, чтобы все сделать, но теперь я счастлив»
«Моя спальня в ветреную, дождливую ночь. В последнее время мне она особенно нравится, поскольку в ее дизайн я внес несколько изменений и дополнений»
«Я учитель и недавно переехал в центр Пекина. Новое место, но я чувствую себя как дома»
«Девушка бросила меня и оставила свою собаку, и я сделал ремонт»
К вопросу собаки. Если ей с парнем лучше - значит так надо. Огромный дом и лес рядом или маленькая квартирка и мегаполис, например, где собаке лучше. В жизни всякое бывает. Быть ответственным - это также принимать решения, которые вам не нравятся, но идут во благо вашего питомца. И она не бросила собаку, а оставила.
«Моя гостиная»
«В ожидании долгой холодной зимы в Хельсинки»
У мужчины в доме уют бывает пока не придёт к нему женщина. Поэтому жить нужно без женщины в доме.
«Моя первая квартира в Мадриде. Я переехал сюда полтора года назад, и сейчас она наконец-то полностью готова!»
А вот еще подборка фото-доказательств того, что мужчины тоже умеют в уют.
Комментарии
Хорошая подборка. Практически все квартиры мне понравились. Везде очень чисто, аккуратно, всё функционально, нет лишнего тряпья и захламленности.