18 фото, которые развенчают мифы о том, что в мужских квартирах неуютно

Все еще бытует мнение, что только женщины способны создавать домашний уют, а холостяцкая квартира — это просто место для сна. Но мужчины из сети поделились фотографиями своих «гнездышек», которые наглядно показывают, что они тоже могут стильно благоустраивать свои жилища.

«Мне 52 года, я разведен и сам воспитываю дочку. И вот как выглядит моя гостиная»

«Купил этот лофт на старой фабрике почти год назад. И вот так преобразил»

«А я живу в том же доме, что и ты»

«Жена ушла и я теперь могу делать все, что захочу. Правда, я не совсем понимаю, чего же именно желаю. Но пока получилось у меня вот так»

«Вот уже 12 лет тут живем только мы с собакой»

«Моя первая квартира. Мне невероятно повезло, что я так живу. Жить одному очень приятно»

«Мой собственный маленький рай. Только что закончил красить дом, который, как я прекрасно понимаю, никогда не продам»

«Развелся. Впервые за 15 лет теперь снимаю квартиру»

«Дождливый день в моей квартире»

«Домик маленький, но зато в паре шагов от океана»

«Впервые живу один, и это потрясающе!»

«Мой первый дом. Потребовалось несколько лет, чтобы все сделать, но теперь я счастлив»

«Моя спальня в ветреную, дождливую ночь. В последнее время мне она особенно нравится, поскольку в ее дизайн я внес несколько изменений и дополнений»

«Я учитель и недавно переехал в центр Пекина. Новое место, но я чувствую себя как дома»

«Девушка бросила меня и оставила свою собаку, и я сделал ремонт»

© westvi / Reddit Jul 2 часа назад К вопросу собаки. Если ей с парнем лучше - значит так надо. Огромный дом и лес рядом или маленькая квартирка и мегаполис, например, где собаке лучше. В жизни всякое бывает. Быть ответственным - это также принимать решения, которые вам не нравятся, но идут во благо вашего питомца. И она не бросила собаку, а оставила. - - Ответить

«Моя гостиная»

«В ожидании долгой холодной зимы в Хельсинки»

«Моя первая квартира в Мадриде. Я переехал сюда полтора года назад, и сейчас она наконец-то полностью готова!»