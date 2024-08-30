15 мужчин, у которых дома так уютно, что думаешь: «Ну вот, хоть есть куда невесту привести»

Отчего-то принято считать, что только дамы способны наводить домашний уют, а мужская берлога — это так, «есть где спать и ладно». Однако мужчины со всего интернета наглядно показывают, что и холостяцкие гнездышки вполне могут быть уютными, стильными и опрятными.

«Впервые за 30 лет у меня есть своя комната»

«С самого детства я с кем-то делил комнату: то с братьями, то с соседями, то с женой. И вот впервые у меня есть комната, которую я могу назвать своей»

Выглядит как комната мечты 14-летнего подростка! © KawaiiGangster / Reddit

«Нашел силы закончить нездоровые отношения, которые длились 6 лет. Впервые у меня есть что-то свое. Ну что, как я справляюсь?»

Крутота-то какая! Ты в сериале живешь, что ли? © Lil_Bruuh / Reddit

«Мне 28, живу один. Что думаете?»

Хотела бы я быть твоей девушкой. Хотя бы ради того, чтобы раз в год пересматривать в этой квартире «Красотку». © chloe_in_prism / Reddit

«Мой домашний офис — до и после»

«Да, я живу практически в тропическом лесу»

Держу пари, каждый вдох, который ты делаешь в этой комнате, тебе добавляет 7 секунд жизни. © FirefighterAway1990 / Reddit

«Эту фотку моей квартиры вы наверняка видели в мемах „Парни реально живут так и не видят в этом проблемы“. Да, я так жил 4 года, а смотрите, как живу теперь»

«Живу один впервые в свои 50 с хвостиком»

«Мой 26-летний брак недавно рухнул. Было нелегко, но я сумел насобирать на однокомнатную квартиру. Наконец чувствую себя дома»

«Прогресс за полгода. Немного разочарован»

На комплименты напрашиваешься? Да чтоб мое жилье так выглядело после того, что на первой фотке! © ajts / Reddit

«Уютный уголок готов! Собираюсь частенько тут дремать»

«21 год жил с соседями, и вот наконец обустраиваю собственный лофт»

«Наконец-то спустя 3 года я оборудовал гостиную так, как хочу»

«Я переживал, что ковер с цветами добавит моему жилью лишней женственности, но теперь рад, что купил его»

«Когда я только переехал, эта комната была белой»

«Но я хотел пространство в других цветах — темно-бирюзовый, угольный, золотой. И буквально все, с кем я делился этой идеей, причитали: „Ой, будет слишком темно!“ А теперь они приходят в гости и говорят только: „Вау“»

«Превратил спальню в уютную студию для записи своих видео»

«За 18 месяцев отремонтировал свою квартиру в подвале. Правда, теперь постоянно боюсь тут что-нибудь пролить»

«2023 и 2024. Все еще хочу добавить больше света, но уже доволен тем, что вышло»