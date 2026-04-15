Не представляю этот фильм без Гурченко. Я его сам по себе не так, чтобы люблю, но сцены с ней - пересматриваю иногда.
10+ живых киносцен из любимых фильмов, где актеры не играли по сценарию
Далеко не всегда актеры на съемочной площадке придерживаются сценария, и в результате появляются незабываемые сцены. Так Миронов, пощекотав Державина, устроил фантастический финал фильму, Яковлев частенько заставлял всю съемочную группу хохотать, а Алиса Фрейндлих вовремя прикрыла конфуз Козакова. Мы решили узнать, за какие яркие эпизоды в любимых фильмах стоит поблагодарить фантазию актеров.
В фильме «Любовь и голуби» в некоторых сценах Людмила Гурченко несет отсебятину
Вообще-то Раиса Захаровна должна была появиться только в одном небольшом эпизоде, но, так как режиссеру удалось заполучить Людмилу Гурченко, сценарий решили переписать — и не пожалели. Актриса сама добавила множество моментов, которые мы до сих пор все помним. Например, она украсила свою квартиру кактусами, на которые то и дело натыкался бедный Василий.
А еще именно Гурченко принадлежат знаменитые фразы: «Людк, а Людк! Тьфу! Деревня!» и «Девушки, уймите вашу мать!». Помню, я очень удивилась, что это реплики из кино, а не изобретение моих родителей и их знакомых.
Свой вклад внесла и Нина Дорошина. Владимир Меньшов долго бился, пытаясь придумать, как завершить сцену между Надюхой и Раисой. В результате решили, что оскорбленная супруга сорвет берет с головы разлучницы. Но казалось, что и это выглядит недостаточно драматично. Тогда Дорошина оторвала помпон от злополучного головного убора, но не выбросила его, а брезгливо уронила.
Ее фраза при этом "я ей всю душу ... а эт... она?" она и смешно сказала, но и боли столько в этой фразе. Всегда слезы наа глаза наворачиваются при просмотре.
Юрия Яковлева вдохновила музыка на пиру
Радостный крик лже-царя Ивана Бунши на пиру: «Танцуют все!» — это чистая импровизация актера. Юрий Яковлев настолько проникся радостной атмосферой и вошел в раж от танцев, что не смог удержаться и выкрикнул реплику, которой не было в сценарии. Призыв актера порядком посмешил всю съемочную команду, и его решили оставить. Мне кажется, именно с тех пор этот клич, произнесенный чуть заплетающимся языком, можно услышать на любом торжественном мероприятии: будь то корпоратив или свадьба.
Верочка неподдельно взвизгнула, когда Новосельцев с помощью нее спрятался от мымры
По сценарию предполагалось, что актер будет просто прятаться за секретаршей, спасаясь от разгневанной возлюбленной. Однако Андрей Мягков решил придать сцене перчинки и ловко поднял Верочку, защищаясь ею как щитом. Актриса такого самоуправства не ожидала и вполне натурально пискнула. Экспромт Мягкова вполне можно понять — секретарша Калугиной была настолько миниатюрная, что скрываться за ней было сложновато.
Фаина Раневская в «Золушке» отлично поддержала экспромт Янины Жеймо
Янина Жеймо была не согласна с видением режиссера своего персонажа и потому наотрез отказалась надевать хрустальную туфельку на ногу сводной сестре (а по сценарию она должна была безропотно это сделать). Но Фаина Раневская не растерялась, живо поддержала коллегу и разразилась гневным монологом в адрес нерадивой падчерицы. В нем она вполне естественно сердилась на Золушку, ее непутевого отца и грозила всевозможными карами. Импровизация была такой роскошной, что ее включили в фильм. Да и кто бы рискнул вырезать экспромт Раневской?
В «Афоне» Леонов специально сделал из своего героя плохиша
Евгений Леонов знал толк в импровизации и нередко привносил что-то свое, наделяя героев новыми чертами. Николай по идее должен был быть противоположностью Афони и демонстрировать положительные черты характера, но актеру его герой казался блеклым. Чтобы добавить персонажу красок, в сцене, где герой передает своему другу записку, Леонов заодно выложил на стол из кармана горку мелочи. А потом старательно собрал все монетки. Предполагалось, что Коля такой жадный, что даже копейкой не готов поделиться с приятелем, который приютил его. По-моему, задумка Леонова отлично удалась — мне его герой никогда не нравился. А вам?
Этот момент в "Афоне" не помню, полностью фильм не смотрела, и сразу дала бы ему другое объяснение, чем здесь написано. Но обожаю и глубоко уважаю Евгения Леонова в других его фильмах, "Обыкновенное чудо" и "Старший сын", где особенно ярко проявился его талант драматического и комедийного актера.
Помню, что он умирал от какой-то болезни и попал в загробный мир, потом отвечал на вопрос об увиденном, что ничего хорошего там нет.
В этом кадре Юрий Яковлев действительно только что попробовал рыбу
Сцену, в которой Ипполит пробует заливную рыбу, сняли не с первого дубля, и к тому моменту, как на пленку попала знаменитая фраза Яковлева, блюдо уже успело утратить свою свежесть. А возможно, оно и изначально не отличалось изысканным вкусом. Поэтому, отведав очередной кусочек, актер абсолютно искренне посетовал: «Какая гадость ваша заливная рыба!» Это искреннее признание прозвучало настолько непосредственно, что Эльдар Рязанов решил сохранить реплику, хотя в сценарии ее не было. У меня, кстати, эта сцена навсегда отбила любовь к заливной рыбе, хотя сам герой мне в детстве и не нравился.
Когда готовлю заливную рыбу, подача блюда на стол сопровождается этой знаменитой фразой (хотя рыба получается вкусно, но традиция - великое дело).
Фрейндлих, Миронов и Казаков вовсю дурачились на съемках «Соломенной шляпки»
Съемки одной сцены в этом фильме закончились конфузом — с Михаила Козакова случайно слетел парик. Не успел режиссер попросить отключить камеры, как Алиса Бруновна ловко прикрыла оголившуюся голову актера своим веером.
На этом веселье не закончилось: чуть позже Андрей Миронов не смог устоять, поэтому подошел к актрисе и, облобызав ее шею, громко заявил: «Рекомендую!» Получилось так забавно, что эпизод решили не вырезать. И можно только порадоваться этому. Без этих эпизодов фильм бы потерял часть своего очарования. Чего только стоит выражение лица Фрейндлих и изумление Боярского!
Иннокентий Смоктуновский сделал Юрия Деточкина болезненно честным
Он и сам не от мира сего- простодушный грабитель, прожженный скряга, в каждой роли необычный. Всвязи с ним вспоминается Осип Мандельштам с его картинами мира.
Вооруженный зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую всё, с чем свидеться пришлось,
И вспоминаю наизусть и всуе.
И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черноголосым,
Я только в жизнь впиваюсь и люблю
Завидовать могучим, хитрым осам.
О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить- сон и смерть минуя-
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную.
8 февраля 1937 г.
По сценарию, когда Деточкина на машине останавливает прохожий и просит подвезти его, актер должен был наплести нежеланному попутчику всяческих небылиц и избавиться от него. Но актер отказался следовать написанному тексту и вместо этого выдал в сцене правду: что машина принадлежит не ему и попутчику поездка будет грозить неприятностями. Рязанову значительно больше понравилась версия Смоктуновского, потому что герой казался еще более наивным и искренним. У Иннокентия Михайловича точно был дар изображать людей немного не от мира сего.
Прекрасный фильм. Даже не помню, сколько раз мы его пересматривали.
Трое свалились в воду из-за находки Андрея Миронова
В фильме «Трое в лодке, не считая собаки» Андрею Миронову досталось сразу несколько ролей. Причем в этих небольших этюдах он радостно отходил от текста, на ходу сочинял шутки, гримасничал и вовсю импровизировал. Из-за этого сценки разрастались, и режиссеру приходилось нанимать все больше и больше массовки. В результате в фильме снялись не только местные жители, но и другие участники съемочной команды.
Но, пожалуй, самым неожиданным (особенно для других актеров) оказался момент с живой пирамидой. Она снималась без дублеров, и в какой-то момент Миронов не удержался и пощекотал Державина. Тот от неожиданности вздрогнул, и все трое рухнули в воду. Наверное, весело было работать на одной площадке с таким шутником.
Ролан Быков сам решил скатиться по ступенькам
На съемках «Буратино» актер придумывал различные трюки для своего персонажа. Например, ему пришло в голову, что, если Кот Базилио лихо съедет по ступенькам, это будет выглядеть очень забавно. Но, чтобы сохранить свою пятую точку в целости, Быков взял сиденье из автобуса и подложил его в костюм. К сожалению, после нескольких дублей этот неожиданный реквизит пришел в полную негодность.
А вот Владимир Этуш решил разбавить свое соло на трубе неожиданной фразой «Просто праздник какой-то!». Этот экспромт оказался на редкость удачным. Кстати, мы в детстве частенько разыгрывали эту сценку. Изображали, что играем на каком-то духовом инструменте, а потом выкрикивали реплику Карабаса.
Красная Шапочка действительно испугалась дерева
В одной из сцен неподалеку от Красной Шапочки должно было упасть заранее подпиленное дерево. Но юная актриса об этом позабыла, поэтому, когда ствол рухнул, она от неожиданности выпалила: «Боже мо-о-ой! Какая встреча! Какими судьбами!», хотя эту фразу должна была произнести при встрече с Волком. Удачная находка. Я бы наверное от неожиданности что-то совсем другое сказала.
Лидия Смирнова придумала для себя образ доктора
Изначально образ доктора из ленты «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» должен был выглядеть иначе. Но начинающий режиссер Климов разрешил Лидии Смирновой поэкспериментировать. Чтобы персонаж получился более комичным и было сразу понятно, что дама всех вокруг подозревает, Смирнова примерила очки с большими диоптриями. В итоге многие вообще не узнали ее на экране. А я вот ярче всего помню момент, где доктор изображает сирену. А вы?
Да, эту сцену не забыть! Любая сирена позавидовала бы этому доктору!
А вот еще несколько свежих статей о кино: