10+ живых киносцен из любимых фильмов, где актеры не играли по сценарию

Этот момент в "Афоне" не помню, полностью фильм не смотрела, и сразу дала бы ему другое объяснение, чем здесь написано. Но обожаю и глубоко уважаю Евгения Леонова в других его фильмах, "Обыкновенное чудо" и "Старший сын", где особенно ярко проявился его талант драматического и комедийного актера.

Помню, что он умирал от какой-то болезни и попал в загробный мир, потом отвечал на вопрос об увиденном, что ничего хорошего там нет. Поэтому иногда поминаю его на сорокоусте или запиской, к сожалению, нечасто. Не туда он попал во время краткой смерти, где блаженные и святые, подробности в книге еп.Игнатия (Брянчанинова) "Слово о смерти".