14 свежих сериалов, которые так и хочется обсудить с коллегой на перерыве

Если вам никак не удается поймать весеннее настроение, этот сериал в силах это исправить.

У него максимально позитивный вайб — чистый ромком с национальным колоритом, семейными посиделками и кучей милых недоразумений. Алана — талантливый повар, живет полной жизнью в столице, мечтает стать шеф-поваром, но отец неожиданно вызывает ее домой в Северную Осетию, чтобы устроить традиционную свадьбу. Чтобы избежать этого, Алана решает привезти к родным идеально «неподходящего» жениха — Макса, своего коллегу по работе. Поскольку у нее есть на него кое-что, парень не может ей отказать. И вот они вместе оказываются в гостях у строгой родни.

Алана Чочиева (Алана) и Алексей Онежен (Макс) — идеальная пара-непара. Актеры дружат и в жизни, поэтому от их взаимодействия на экране летят настоящие искорки. Александр Робак же, в роли строгого бати главного героя, идеальная вишенка на этом «торте».