Онежен мне нравится, очень обаятельный парень. Видела и тиктоки этой Аланы - девушка-огонь, у нее еще и голос прекрасный. Юношеские старсти это не мое, но фоном, наверное, посмотрю, чисто на молодежь полюбоваться.
14 свежих сериалов, которые так и хочется обсудить с коллегой на перерыве
Иногда главный признак удачного сериала — даже не рейтинг и не отзывы, а желание тут же обсудить его с кем-то еще. Сравнить впечатления, поспорить о героях, порассуждать и построить догадки о том, как события будут развиваться дальше. От уютных ромкомов и душевных человеческих историй до захватывающих детективов — среди свежих сериалов последних месяцев хватает проектов, способных разбудить в нас живые эмоции и стать темой для долгих обсуждений. Мы собрали 15 новинок, про которые так и хочется спросить: «Смотрели? Ну как вам?»
«Гордость»
Если вам никак не удается поймать весеннее настроение, этот сериал в силах это исправить.
У него максимально позитивный вайб — чистый ромком с национальным колоритом, семейными посиделками и кучей милых недоразумений. Алана — талантливый повар, живет полной жизнью в столице, мечтает стать шеф-поваром, но отец неожиданно вызывает ее домой в Северную Осетию, чтобы устроить традиционную свадьбу. Чтобы избежать этого, Алана решает привезти к родным идеально «неподходящего» жениха — Макса, своего коллегу по работе. Поскольку у нее есть на него кое-что, парень не может ей отказать. И вот они вместе оказываются в гостях у строгой родни.
Алана Чочиева (Алана) и Алексей Онежен (Макс) — идеальная пара-непара. Актеры дружат и в жизни, поэтому от их взаимодействия на экране летят настоящие искорки. Александр Робак же, в роли строгого бати главного героя, идеальная вишенка на этом «торте».
- Пожаловалась подруге, что настроение никакущее. Она мне посоветовала посмотреть этот сериальчик. Змеюка! Как же я ждала, когда герой наконец-то откроет свой секрет, и признается героине в любви. Алана и Алексей — такая яркая пара! С Онеженым, кстати, скоро выйдет новый сериал ,"Айда!" — жду не дождусь.
«Молодой Шерлок»
Ничо так, смотрибельно, если не обращать внимание на некоторые дыры в сюжете и сценарий "а и так сойдет" и слишком уж фантастический мир
1870-е, 19-летний Шерлок Холмс только-только попадает в Оксфорд — и тут же попадает в переплет. Чтобы доказать свою невиновность, он берется за свое первое расследование вместе с таким же юным Мориарти и китайской принцессой, владеющей боевыми искусствами. Эта троица носится от Оксфорда до Парижа и Константинополя, вскрывая все более масштабные тайны. В главной роли — звезда франшизы «После» Хиро Файнс-Тиффин, его отца играет Джозеф Файнс (который, кстати, приходится Хиро родным дядей). Детектива в сериале маловато, а вот экшена — хоть отбавляй, так что если кто-то скучает по эталонному Ливанову или задумчивому Камбербэтчу — учтите это.
Тем не менее фанатам Холмса будет приятно подмечать, как складывается образ того самого человека, имя которого стало синонимом слова «детектив». И все это в фирменной подаче от Гая Ричи — со слоу-мо и энергичным саундтреком.
- Увлекательный и динамичный сериал от Гая Ричи о самом известном детективе всех времен. Видно, что Ричи получил огромное удовольствие от работы над ним. Существует множество экранизаций Шерлока Холмса, так что, чтобы действительно выделиться, проект должен быть либо очень хорошим, либо чем-то отличаться — и этому сериалу это удается. Он дает нам все то, за что мы любим Шерлока, и при этом добавляет что-то новое. С каждой серией шоу становится все лучше и лучше и затягивает так, что хочется смотреть его без остановки.
«Время Счастливых»
Если никак не можете решить, сериал какого жанра хочется посмотреть сейчас — включайте «Время Счастливых». В нем есть все — от семейной саги до детективной линии. При этом, несмотря на жизненность, общее ощущение от сериала весьма уютное с легким привкусом ностальгии. Итак, в середине 80-х молодая семья Счастливых пополняется тройняшками и начинает жизнь в отдельной квартире под номером 13.
Мы следим за их перипетиями, вперемешку, в 1985-м, 1999-м и 2012-м году. Не бойтесь заплутать в таймлайнах — они максимально отличаются, в том числе и по цветокоррекции. К тому же в юности Марину и Ивана играют Вадим Соснин и Евгения Леонова, а в зрелом возрасте — Тихон Жизневский и Ольга Лерман.
- Мы семьей подсели на этот сериал. Конечно до уровня «Вечного зова» не дотягивает, но вполне достойное кино.
Я люблю семейные саги, что читать, что смотреть. Вот только "лихих 90-х" в последнее время что-то много стало. Хотя, если честно, и "Аутсорс" и "Дети перемен" я смотрела взахлеб.
«Князь Андрей»
Этот проект стал одним из самых просматриваемых, дискуссионных и высоко оцененных сериалов весны 2026-го. Его даже сравнили с легендарной «Игрой престолов». Итак, XII век, молодой Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, возвращается из Византии в родные Суздальские земли. Он мечтает обустроить их и сделать процветающим центром, но у отца — другие планы и на будущее земель, и на самого сына. История, рассказанная в сериале, впечатляет поистине шекспировским размахом, противостояние характеров идеалиста-сына и прагматика-отца лишь одна из ее частей.
В роли Боголюбского снялся Александр Голубев, отца его сыграл Александр Балуев, Сергей Безруков сыграл боярина Кучку, Аглая Шиловская — его дочь и супругу князя Андрея, Улиту, а Александр Устюгов — Амбала, ключника и сподвижника Андрея. Натурные съемки велись во Владимире, Суздале и Боголюбове. Костюмы, декорации — впечатляют. Что касается исторической достоверности — то без некой доли художественного вымысла, конечно, не обошлось.
- Говорить о саге ’Князь Андрей’ как о масштабной, эпической исторической киноэпопее было бы преувеличением. Но если создатели этого фильма ставили перед собой задачу рассказать о князе Андрее с человеческой стороны, так сказать, не казенным, а художественным языком, показать его характер, чаяния, стремления, деяния, отношения с отцом, родней, семьей, подданными, соратниками, врагами, здесь я снимаю шляпу!
«На льду»
Если хочется посмотреть вдохновляющее и красивое кино про фигурное катание — лучше выбрать какой-нибудь другой проект. В этом сериале все серьезно и без розовых очков, и при этом он очень цепляет. Главная героиня Ксения когда-то была талантливой фигуристкой, у которой все было впереди. Теперь она возвращается в родной город и устраивается тренером в ту самую школу, где когда-то все начиналось. Она хочет просто учить детей, но на самом деле ищет ответы на вопросы, которые не дают ей покоя все эти годы — десять лет назад при загадочных обстоятельствах не стало ее партнера, и теперь она хочет знать правду.
В главной роли — Ангелина Пахомова, которой удается показать одновременно и хрупкость персонажа и стальной стержень, без которого спортсмену не обойтись. Великолепна Виктория Толстоганова — Алевтина, директор школы, легендарный тренер старой закалки. Еще одна ключевая роль — бывшего тренера Ксении и мужа Алевтины — у Петра Федорова, артиста яркого и обласканного публикой.
- Смотрели вместе с подругой. Она с детства фигурным катанием занимается. Я прямо визжала на каждом сюжетном повороте, а она сидела-сидела, а потом глаза закатила и как выдаст: «Да, это изнанка любого спорта, цена успеха. С тренером и не должно быть комфортно, это не мамочка!» А я считаю, что спорт-спортом, но перебарщивать тоже не стоит. Короче, спорили потом долго, а затем снова включили сериал и досмотрели. Ну, интересно же, чем закончится!
Я посмотрела и поняла, что я этот сериал не вывожу. В опу этот профессиональный спорт, где ради медали ребенку жизнь испортить - как не фиг делать.
«Скарпетта»
Еще одна долгожданная экранизация. Поклонники серии детективов о докторе Кей Скарпетте мечтали увидеть их на экране лет тридцать. И вот — звезды сошлись. Судмедэксперта, который великолепно разбирается в своей профессии, но не в запутанной личной жизни, сыграла Николь Кидман. Героиня после перерыва возвращается на старую работу, и ей сразу попадает дело, которое странным образом связано с одним из ее первых расследований почти тридцатилетней давности.
Особенно ярко показана в сериале линия отношений Кей с сестрой Дороти — ее играет Джейми Ли Кертис, и это одна из лучших ее ролей за последние годы. Поклонники Саймона Бейкера (Патрик Джейн в сериале «Менталист») счастливы видеть его в роли Бентона Уэсли — мужа главной героини и профайлера ФБР. Звездный каст, безусловно, вытягивает весь сериал, который, будем честны, слегка смущает тех, кто не читал романы, обилием флешбэков.
- Я еле продралась через первую серию — вообще ничего не могла понять, полностью запуталась в этих постоянных скачках между настоящим и прошлым. Даже подумала: может, это черная комедия? Но решила все-таки досмотреть — и я так рада, что не бросила! Примерно с третьей серии уже не могла оторваться и досмотрела все на одном дыхании. Теперь очень надеюсь, что второй сезон выйдет поскорее.
А я вот так дальше первой серии и не продралась - вообще не понятно, кто на ком стоял. У меня, правда, и киниги эти совсем не пошли. Так и не смогла понять, что все от них так стонут. Хотя Саймона Бейкера - обожаю. Надо будет "Менталиста" пересмотреть.
«Не в своей тарелке»
Одна из самых легких премьер последнего времени — забавная и уютная комедия с элементами научной фантастики, которая идеально разгружает голову после трудовых будней. В тихую деревенскую глубинку с неба сваливается инопланетный корабль, и трое странных желеобразных пришельцев вынуждены принять человеческий облик, чтобы не привлекать внимания, пока пытаются починить свою развалюху. Они неожиданно быстро вливаются в сельскую жизнь: находят друзей, работу, даже романтические приключения. И все это под присмотром местного тракториста Игоря, который случайно в курсе их секрета. А бдительный участковый Сергей Петрович начинает замечать неладное — говорящие бобры, цветы-мутанты и прочие абсурдные события как-то слишком явно не вписываются в обычный деревенский быт.
Угадайте, кто играет подозрительного участкового? Конечно, Юрий Стоянов — и он явно получает удовольствие от этой роли. Еще один приятный сюрприз каста — Даша Верещагина, Алиса из фантастического блокбастера «Сто лет тому вперед», в роли инопланетянки-селянки.
- Как ни странно, но этот сериал меня зацепил, хотя в принципе такое смотрю редко. Очень понравилась бабушка, и сама роль и игра актрисы. Легко смотрится за счет узнаваемых ситуаций и обыгрывания знакомых поговорок.
«Встать на ноги»
Очень душевное и жизненное драмеди. Главный герой по кличке Старый возвращается после 20 лет отсутствия, чтобы узнать, что друг, чью вину он взял на себя, стал богатым бизнесменом и не собирается ничего возвращать. А еще у Старого внезапно обнаруживается взрослая дочь Оля, которая передвигается на инвалидной коляске, и видеть не хочет внезапно объявившегося папашу. Теперь этому грубоватому мужику с повадками из прошлого приходится учиться быть отцом, ломать свои старые привычки и изо всех сил пытаться заслужить доверие и любовь дочери. Получается и смешно, и трогательно, и очень по-человечески.
Гоша Куценко здесь играет потрясающе искренне, Мила Ершова в роли Оли — ему под стать, а Ольга Лерман в роли участковой отлично дополняет картину. Сценаристы здорово балансируют между юмором и сентиментальностью, не скатываясь в драму. Если вам нравятся истории про второй шанс, сложные отношения отцов и детей, где есть и шуточки, и глубина, но без лишней тяжести — очень советуем посмотреть. Сериал оставляет теплое и доброе послевкусие.
- Мне очень понравился. Абсолютно все герои для меня раскрылись и стали родными. Отдыхала в Пятигорске, где снимали этот сериал, местные жители с восторгом вспоминают киношную суету, многие участвовали в массовке. А шутка Старого про миндальное молоко теперь моя любимая, как и фраза «поступить по-негодяйски». Спасибо создателям и актерам за прекрасный фильм.
«Жена принца XXI века»
Обаятельная свежая корейская дорама, которая обещает стать хитом весны благодаря идеальному миксу романтики, дворцовых интриг и легкой сказочности в современном сеттинге. Действие происходит в альтернативной Корее, где до сих пор существует конституционная монархия: богатая наследница чеболя Сон Хи Джу, уставшая от статуса «простолюдинки», решает заключить фиктивный брак со вторым принцем Ли Аном. Он мечтает о свободе от королевских обязанностей, она — о титуле и признании. Поначалу все строится исключительно на расчете, но чем ближе они узнают друг друга, тем сильнее между ними возникает настоящее притяжение, полное милых перепалок и нежных моментов.
В главных ролях: Ли Джи-ын, более известная как АйЮ (IU) — яркая и амбициозная наследница и Пён У Сок (Byeon Woo-seok) — обаятельный принц. Сериал стартовал 10 апреля 2026 года, и по пятницам и субботам нас ждет 12 серий этого сладкого ромкома с королевским флером.
- А теперь вспомним как они играли героев, которые в первой серии «Алого сердца» расстались. Снимались не больше 10 минут, наверно. И вот спустя почти 10 лет они оба в главных ролях, вместе. Просто — ааааа!
«Повелитель мух»
Британцы замахнулись на новую экранизацию одного из самых мощных классических произведений XX века. И им удалось не просто еще раз «пересказать» знакомый сюжет. Каждый из четырех часовых эпизодов снят от лица одного персонажа — Хрюши, Джека, Ральфа и Саймона. Из-за этого история ощущается свежо и гораздо глубже, чем в старых постановках. Здесь нет звездного каста — играют в основном актеры-дебютанты, но они справляются отлично. О многом говорит хотя бы то, что сыгравший Джека Локс Пратт теперь будет играть Драко Малфоя в новом сериале о Гарри Поттере.
Сериал снят очень атмосферно и необычно, операторская работа потрясающая, а саундтрек от Ханса Циммера и Кары Талве добавляет эпичности и напряжения. Если вы любите психологические драмы, истории про то, как тонка пленка цивилизации, и готовы к размышлениям о человеческой природе — обязательно посмотрите.
- Как человек, который читал книгу и подробно разбирал ее в школе, могу сказать: сериал не во всем повторяет ее, но разве именно это нужно от экранизации? Изменения совсем незначительные и, на мой взгляд, никак не в минус. Операторская работа, костюмы и грим явно выполнены на очень высоком уровне. Книга буквально оживает на экране и ощущается по-настоящему реальной. То, что каждый эпизод в основном сосредоточен на отдельном персонаже, — интересное адаптационное решение: оно позволяет лучше понять мотивы героев, их характер и место в истории.
Для меня "Повелитель мух" - одно из самых морально тяжелых произведений. Сто раз подумала бы, прежде чем по доброй воли смотреть такой сериал. Но так описано, чтоЮ наверное, придется.
«Семья — это испытание»
Один из самых высокобюджетных сериалов 2026 года, который еще до выхода привлек огромное внимание. Звездный актерский состав, волнующая тема семейных отношений, красивая любовная линия — все это заставило зрителей ждать премьеру с большим интересом. Сюжет же таков: выдающийся хирург Доган Ханджиоглу (Кенан Имирзалыоглу), долгие годы живший вдали от родни и полностью посвятивший себя карьере, вынужден вернуться в родной Стамбул. Повод — свадьба младшей сестры. Возвращение заставляет его вновь столкнуться с миром, который он когда-то оставил позади, и с запутанными семейными тайнами.
В дни предсвадебной суеты судьба сводит Догана с Чаглой (Афра Сарачоглу) — молодой, амбициозной юристкой, которая только начинает свою карьеру. Она устраивается на работу в семейную компанию Ханджиоглу. Их случайное знакомство на фоне праздничных приготовлений постепенно перерастает в сильное и сложное чувство.
- Мне очень понравилось. Сериал быстро меня увлек и удерживал интерес до самого конца. История получилась эмоциональной и искренней, и скучно не было ни на минуту. Одной из моих любимых частей стали сцены с танцами — за ними было очень приятно наблюдать, и они добавили шоу столько жизни и чувств. Афра Сарачоглу была великолепна. Ее героиня получилась сильной, понятной и такой, за которую легко переживать. Афра сделала персонажа живым, а ее игра выглядела очень естественной. Рекомендую всем, кто ищет увлекательную историю с сильной актерской игрой.
«У меня очень плохое предчувствие»
Этот свежий триллер также привлек внимание задолго до выхода. Не успели мы выдохнуть после финального сезона «Очень странных дел», как создатели сериала, братья Даффер, выпустили новый мини-сериал. Завязка роскошна как свадебный торт: Рэйчел и Ники готовятся связать себя узами брака. Торжество назначено через неделю в отдаленном имении, принадлежащее состоятельному семейству жениха. Каждая серия рассказывает об одном дне и стремительно приближает нас к яркому финалу, попутно успевая сделать целый ворох реверансов классике хорроров и совершить экскурс по поджанрам.
Если вы любите скримеры и ждете экшена с первых минут, стоит поискать другой сериал, ведь в этом напряжение закручивают как гайку, по обороту за серию.
- Я сомневалась, стоит ли смотреть это после того как глянула трейлер, но мне было скучно, и я все же решила дать сериалу шанс. В итоге проглотила его залпом. Мне очень понравилось буквально все, а финал оказался просто отличным. Герои местами принимают довольно безумные решения, но мне это показалось реалистичным и вполне соответствующим тому, какими люди бывают на самом деле. Когда в сериале впервые появилась эта семейка, я запереживала, что это окажется очередной типичный хоррор, но сериал меня приятно удивил. Исполнительница главной роли была великолепна, за ней было невероятно интересно наблюдать. Обязательно пересмотрю сериал на Хэллоуин.
Вот говорят, что этот сериал надо смотреть только ночью - и не зря. Там такая темная картинка, что в другое время что-то разглядеть можно только носом к экрану. Я начал и пока забросила. Может до осени долежит и вот тогда, на Хэллоуин и включу.
«Черная графиня»
Завязка такова: в обеих столицах светская публика уже год обсуждает уникальное элитное развлечение. В старинном особняке посреди леса, куда единственного зрителя доставляют на вертолете, проходит иммерсивное представление, в котором границы между жизнью и спектаклем полностью стерты. Билет стоит безумных денег, очередь расписана на месяцы вперед, а каждое представление — индивидуальная постановка под конкретного человека. Но 12-е шоу идет не по плану: труппа теряет одного из актеров и вместе с администрацией и зрителем оказывается отрезана от внешнего мира. Участники вспоминают легенду о Черной графине, прячущейся в тенях, и напряжение начинает расти.
Сериал стоит посмотреть тем, кто любит камерные детективы-головоломки в духе «Десяти негритят»: с красивыми интерьерами, театральной атмосферой и версиями, которые меняются от серии к серии. Ну а поклонники Кирилла Кяро и Юрия Чурсина наверняка не упустят еще одну возможность увидеть любимых актеров на экране.
- Очень понравилось. Давно не затягивало с первой серии. Я очень люблю Кяро и Чурсина, для меня они как знак — если снимаются, значит будет интересно. Раздражает только то, что серии выходят один раз в неделю.
«Леди»
Фишка проекта — это реальная история, которая в 2000-х не сходила с первых страниц британских таблоидов. Главная героиня, Джейн Эндрюс (Миа Маккенна-Брюс), отвечает на анонимное объявление о поиске стилиста для «работающей матери» в журнале The Lady и неожиданно становится помощницей герцогини Йоркской Сары Фергюсон (Натали Дормер). Девять лет она проводит рядом с королевской семьей, купается в роскоши и думает, что так будет всегда.
Это визуально очень яркий сериал, который не стоит пропускать поклонникам сдержанного британского кинематографа и любителям историй про цену амбиций.
- Только что посмотрела все четыре серии залпом. Было очень интересно, так как я ничего не знала об этой истории. Сильный актерский состав и профессиональная (и, подозреваю, дорогая) постановка без лишних деталей. 4 серии — как раз подходящая продолжительность. Браво создателям, и я настоятельно рекомендую к просмотру.
Какой сериал из подборки вы уже начали смотреть, а какой только собираетесь? А может, мы пропустили что-то важное — делитесь находками в комментариях, будем обсуждать вместе. А вот несколько статей, в которых мы сравнили наши взгляды на другие новинки: