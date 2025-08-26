15+ фильмов, сериалов и мультфильмов, которые получили продолжение или перезапуск. И мы не знаем, как к ним относиться
В последние годы наше кино словно заново открывает собственное прошлое: культовые сказки и драмы, мультфильмы и сериалы возвращаются в новом обличье. Одни режиссеры идут по пути бережного ремейка, другие спорят с классикой и стараются ее переиначить, третьи пробуют рассказать привычные истории в новом формате, четвертые — работают над продолжениями, о которых никто и не мечтал. Мы собрали несколько примеров того, что нас ждет в ближайшие годы и честно признаемся: до сих пор не знаем, радоваться ли этим возвращениям или настороженно ждать, что любимые герои изменятся до неузнаваемости.
Сериал «Полдень» — продолжение «Обитаемого острова»
Сериал «Полдень» — прямое продолжение дилогии «Обитаемый остров». Оба фильма сняты по одноименной повести братьев Стругацких, открывающей трилогию о Максиме Каммерере. В кино роль Каммерера исполнил Василий Степанов, но голосом героя стал Максим Матвеев. В той же дилогии Юлия Снигирь сыграла харизматичную Раду Гаал, одну из важных фигур в этой истории.
Сериал «Полдень» переносит зрителя ко второй части цикла — роману «Жук в муравейнике». Съемки начались в июле 2025 года, и теперь роль Каммерера исполняет Юрий Колокольников. Максим Матвеев вернулся в проект уже в новом амплуа — прогрессора Льва Абалкина, чье исчезновение и становится завязкой сюжета. Юлия Снигирь тоже сменила образ: в новом сериале она играет Майю — загадочную женщину, преследующую собственные интересы. Рудольфа Сикорски играет Леонид Ярмольник.
Ремейк культового фильма «Чучело»
В 1983 году Ролан Быков снял «Чучело», фильм по повести Владимира Железникова, который стал редким случаем честного разговора о детской жестокости. Картина прозвучала болезненно: впервые школьную травлю показали не в завуалированном виде, а во всей остроте. Пронзительная актерская работы двенадцатилетней Кристины Орбакайте в роли Лены Бессольцевой стала для многих откровением, ведь предполагалось, что девочка попала в кино «по блату». Роль деда главной героини, доброго и мудрого, которую сыграл Юрий Никулин — одна из самых трогательных и запоминающихся в его карьере.
Спустя сорок лет историю решили рассказать заново. Новое «Чучело» снял Илья Хотиненко, который открыто признался, что не смотрел фильм Быкова и не читал Железникова. В его версии истории появляются соцсети, музыка и даже элементы мюзикла. Главные герои получают другие имена, вместо деда мы видим отца девочки, фильм напичкан анимацией и спецэффектами. От старой истории осталась разве что самая суть: новенькая девочка в школе, травля и дети, которые не отдают себе отчета в том, что такое жестокость и каковы ее границы.
Съемки проходили в Тарусе — городе, где была написана повесть Железникова. Главную роль исполнила Мария Симонова, юная актриса, которую мы до этого видели только в эпизодах. В образе школьной учительницы зрители увидят Кристину Асмус, а роль отца девочки досталась Кириллу Кяро. Получится ли у нового фильма вызвать тот же нервный отклик, который когда-то сделал «Чучело» Быкова фильмом-легендой, неизвестно, но задеть чувства тех, кто нежно любит оригинал, создателям уже точно удалось.
Альтернативная версия «Морозко»
Культовая киносказка Александра Роу «Морозко», вышедшая на экраны в 1964 году, для многих до сих пор ассоциируется с детством и новогодними праздниками. В 2026-м на экраны выйдет ее новая версия — ремейк от Эдуарда Бордукова. Съемки прошли в Подмосковье, Карелии и Ленинградской области. Создатели обещают сохранить волшебный дух истории, добавив при этом современное визуальное оформление.
Главные роли распределены так: Настеньку играет Мария Канунникова, Марфушу — Виктория Серикова, Морозко воплотил Кирилл Зайцев, а в роли злой ведьмы выступает Елизавета Боярская. В фильме также задействованы Артем Быстров, Ольга Тумайкина, Владимир Сычев, Михаил Тарабукин и Валентина Мазунина. Авторы немного изменили сюжет: теперь Настя и Марфуша не враги, а союзницы, которым вместе с Морозко предстоит вернуть зиму и остановить чары темных сил.
Трилогия про деревянного мальчика
«Приключения Буратино» 1975 года — тот самый фильм, без которого трудно представить наше детство: песни звучали из каждого магнитофона, а обаятельная улыбка Димы Иосифова запала не в одно девичье сердечко. Теперь у этой истории появится новая жизнь: 1 января 2026 года выйдет ремейк «Буратино» от режиссера Игоря Волошина. Главный герой, в духе нового времени, создан при помощи технологий захвата движения и компьютерной графики: актеры работают в специальных костюмах, а зритель увидит цифрового Буратино с живой мимикой и пластикой.
В фильме появятся и маститые звезды — Александр Петров, Светлана Немоляева, Виктория Исакова и Федор Бондарчук, и молодые, сравнительно недавно привлекшие к себе зрительское внимание — Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Анастасия Талызина, Лев Зулькарнаев. Создатели обещают сохранить сказочный дух, но добавить масштабное фэнтези с современными визуальными эффектами. Проект задуман как франшиза: 1 января 2026-го года зрителям покажут первую часть, а вторую и третью в 2028 и 2029 годах. Композитором снова станет Алексей Рыбников. На что надеются создатели, понятно: они обещают сохранить музыкальную линию и обновить визуальный язык, чтобы сказка зазвучала для сегодняшних детей по-новому, но без потери узнаваемых интонаций для тех, кто вырос на известных мелодиях.
Новая экранизация «Трудно быть богом»
Повесть «Трудно быть богом» была экранизирована дважды. В 1989-м Петер Фляйшман снял свою версию, разочаровавшую поклонников Стругацких, в первую очередь, переделанным финалом, который снес весь глубочайший многоуровневый историко-философский подтекст произведения. В 2013-м Алексей Герман выпустил без трех минут трехчасовой артхаус, который стал фестивальным хитом и фильмом «на выдержку»: одни называют его шедевром, а другие так и не смогли досмотреть до конца. После него, казалось бы, взяться за экранизацию уже никто не рискнет.
Тем не менее, нас ждет первая в истории телеверсия культовой повести — восьмисерийный сериал «Трудно быть богом» должен выйти на экраны в 2026-м году. Каст подобрали так, чтобы было о чем поговорить: Федор Лавров играет дона Рэбу, Никита Кологривый — барона Пампу, Сергей Безруков — дона Кондора, а сам Федор Бондарчук не только продюсирует проект, но и появится на экране в роли дона Куба — персонажа, которого в книге вообще не было. Но на главный вопрос поклонников Стругацких — кто сыграет Румату Эсторского, центрального героя истории — ответа пока нет. Создатели явно сохраняют интригу, рассчитывая, что оглашение имени актера станет отдельным событием.
Авторы уверяют, что сериал не ограничится пересказом повести: зрителям обещают новые сюжетные линии, встречи с землянами-наблюдателями и истории, которые у Стругацких были даны лишь в общих чертах.
«Отель „У погибшего альпиниста“» тоже переснимут
В 1979 году на экраны вышел фантастический детектив «Отель „У погибшего альпиниста“» по повести братьев Стругацких. Фильм запомнился зрителю красочными горными пейзажами, нуарной атмосферой и сильной дозой абсурда: в отеле, отрезанном от мира лавиной, заправляют пришельцы и роботы.
Теперь режиссер Александр Домогаров-мл. готовит новую адаптацию, которая выйдет на экраны 28 января 2027 года. Это уже не просто ремейк, а вольная интерпретация повести — с новыми сюжетными линиями и иначе раскрытыми персонажами. «В картине есть новые линии, и часть персонажей раскрывается иначе, чем у Стругацких. Но посыл авторов мы оставили тот же. Наша задача — подарить новые эмоции поклонникам повести», — говорит он. Каст у фильма поистине звездный: Евгений Цыганов в роли инспектора Петера Глебски, Сергей Маковецкий сыграет хозяина отеля Алека Сневара, Александр Балуев и Светлана Ходченкова — господина и госпожу Мозес, Алена Михайлова — Брюн, а также Александр Балуев, Дмитрий Лысенков, Александр Лыков.
Для нас же звездой, чье появление на экране мы будем ждать с особенным нетерпением, стал красавец Риф, сыгравший Леля — пса Сневара, которого тот называет настоящим «хозяином отеля».
Легендарная сказка «Королевство кривых зеркал» будет переснята
«Королевство кривых зеркал» Александра Роу, вышедшее в 1963 году, стало одной из самых любимых наших киносказок. Главные роли — школьницу Олю и ее отражение Яло — сыграли сестры-близняшки Оля и Таня Югаевы, что придавало фильму особую магию: зрители видели настоящих зеркальных двойников. В картине также снялась яркая и завораживающая Лидия Вертинская и Георгий Милляр, без которого трудно представить сказки Роу.
Теперь готовится ремейк: Клим Шипенко, режиссер таких фильмов, как «Холоп» и «Вызов», снимает новую версию, премьера которой ожидается осенью 2026 года. Авторы обещают зрелищное фэнтези с современными эффектами, расширенной вселенной и ярким визуальным стилем. О фильме пока известно мало, но среди актеров, которых создатели хотят пригласить сниматься, упомянута Алиса Бруновна Фрейндлих — если великая актриса даст свое согласие, многие зрители начнут относиться к грядущему ремейку гораздо благосклонней.
История о бессмертии сознания и научной этике обретает новое воплощение
Когда в 1984 году на экраны вышло «Завещание профессора Доуэля» Леонида Менакера, зрители получили редкий для того времени подарок — настоящую научно-фантастическую драму. В основе лежал роман Александра Беляева, но фильм переосмыслил сюжет на свой лад. Главным украшением стала игра Ольгерта Кродерса: его профессор, лишенный тела, с сознанием, запертым в одной голове, производил впечатление куда более сильное, чем десятки героев, появившихся на экране во всей красе.
Теперь нас ждет новая попытка оживить историю — сериал «Остров профессора Доуэля», который готовит режиссер Клим Козинский. Изюминка проекта в том, что создатели собираются не просто «переснять классику», а сделать историю такой, как Беляев задумывал сто лет назад. Вопрос только в том, удастся ли авторам сохранить ту мрачную атмосферу, которую ценили в советском фильме, и при этом предложить зрителю что-то большее, чем эффектный визуал.
На пути в Лукоморье: как режиссеры ищут новый подход к сказкам Пушкина
В ближайшие годы зрителей ждет сразу несколько фильмов, в основу которых легли бессмертные строки великого поэта. Поэма «Руслан и Людмила» превращается в большой блокбастер. Новый фильм Егора Чичканова планируют снять к 2027 году, и, судя по амбициям, речь идет о попытке создать масштабное фэнтези. Но меряться придется с гигантами: музыкальной сказкой 1938 года, в которой звучали мелодии из оперы Александра Глинки, и оверсией Александра Птушко 1971-го года — той самой, которая считается вершиной творчества выдающегося режиссера.
В новой версии, которая увидит свет в 2027-году, Руслана сыграет Рузиль Минекаев, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», а Людмилу — Алена Долголенко, которая многим запомнилась по роли Натальи Гончаровой в фильме «Пророк. История Александра Пушкина». Злого колдуна Черномора будет играть Евгений Стычкин, ведьму Наину — Елена Николаева, а князя Владимира — Александр Робак.
Ренат Давлетьяров обещает снять фэнтези «Золотой петушок» — с приключениями, спецэффектами и знакомыми актерами. Сюжет останется верен пушкинской сказке, но по тональности это скорее драмеди о власти и соблазне. Сравнивать его творение мы, конечно, будем с легендарным мультфильмом Александры Снежко-Блоцкой 1967 года.
В феврале 2026 года в прокат выйдет фильм «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна. И ему придется попробовать хотя бы стать вровень с экранизацией великого Птушко, в которой царицу сыграла Лариса Голубкина, Гвидона — Олег Видов, а царевну‑лебедь — юная и грациозная Ксения Рябинкина. А есть ведь еще и красочный мультфильм классиков мультипликации Ивана Иванова-Вано и Льва Мильчина. В фильме Андреасяна нас ждет царица — Лиза Моряк, царь Салтан — Павел Прилучный, Гвидон — Алексей Онежен и Алиса Кот в роли Царвены-Лебедь.
Два новых взгляда на великий роман, который уже экранизировали гении
У великого романа Льва Толстого впереди сразу два новых воплощения. Первая версия — полнометражный фильм Сарика Андреасяна. Пока нам показан только официальный постер и нет и намека на то, кто будет играть в ленте, но проект заявлен громко и масштабно,а премьера уже назначена на 18 февраля 2027 года. Вторую экранизацию готовит Сергей Урсуляк, автор «Ликвидации» и «Праведника» — там речь идет о большом сериале, рассчитанном на подробное погружение в классику. Для романа-эпопеи это куда более естественная форма: не попытка уложить тысячи страниц в два часа, а возможность развернуться с размахом.
Но кто бы ни сел в режиссерское кресло, ему придется превзойти не только себя. Любая новая экранизация «Войны и мира» будет неминуемо сравниваться с легендарной эпопеей Сергея Бондарчука, снятой в 60-х и получившей «Оскар». В памяти живы и западные версии: голливудский фильм 1956 года с Одри Хепберн и Генри Фондой, европейский сериал 2007 года с Клеманс Поэзи и Малкольмом МакДауэллом, а также сравнительно недавний сериал от BBC с Лили Джеймс и Полом Дано. Так что теперь мы, зрители, ждем не только красивые костюмы и масштабные сцены, не просто удачный каст и хорошие актерские работы — это все уже было. Хотелось бы увидеть что-то, что объяснит — зачем режиссер взялся за экранизацию данного произведения? Что новое он хочет нам сказать?
Скоро мы узнаем: останется ли что-то от мелодрамы Меньшова в мюзикле Крыжовникова
«Москва слезам не верит» — фильм, который знают и любят даже те, кто родился спустя несколько десятилетий после премьеры. В 1980-м он стал культурным феноменом и принес Владимиру Меньшову «Оскар». Для зрителей это была история про любовь, разочарования и надежды в огромном городе, рассказанная так честно, что героини — Галина, Людмила и Катерина — стали символами целой эпохи.
Теперь к этой легенде возвращаются Жора Крыжовников и Ольга Долматовская. Их восьмисерийный проект получил название «Москва слезам не верит. Все только начинается». Сюжет перенесен в нулевые: в центре — молодая мать Ксюша, которая вместе с маленьким сыном приезжает в Москву, пытаясь вырваться из прошлого и начать все сначала. Авторы обещают не буквальный пересказ, а новую историю в знакомых декорациях — драму с элементами мюзикла. В ролях нескромный список успешных и любимых актеров: Иван Янковский, Юлия Топольницкая, Марина Александрова, Милош Бикович, Андрей Бурковский, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук и Марина Зудина. Премьера состоится осенью 2025-го года: сначала на онлайн-платформе, после чего сериал покажут и на телевидении.
В «Аленьком цветочке» нас ждет новая главная героиня
«Аленький цветочек» — сказка Аксакова, без которой трудно представить нашу культуру. Ее уже переносили на экран, и каждая версия по-своему хороша. В 1952 году Лев Атаманов на «Союзмультфильме» создал рисованный мультфильм — тонкий, поэтичный, с узнаваемой эстетикой, которая до сих пор будит ностальгию у зрителей. В 1977-м Ирина Поволоцкая сняла художественный фильм-сказку. Купца сыграл Лев Дуров, его младшую дочь — Марина Ильичева-Рыжакова, а Чудовищем-принцем стал молодой Александр Абдулов. В 1992 году Владимир Грамматиков предложил свою интерпретацию — «Сказку о купеческой дочери и таинственном цветке», с Екатериной Темниковой и Русланом Шегуровым.
Теперь к истории возвращаются снова. Режиссером станет Максим Свешников, съемки стартуют летом 2026-го. Создатели заявляют крупный бюджет и, главное, новую трактовку: вместо Насти во дворец чудища попадает ее сестра Марфа, которая ищет пропавшую мать.
Испытание нежностью: посмотрим, сможет ли CGI-ремейк передать тихую магию любимого мультфильма
«Умка» появился на экранах в 1969-м и сразу стал особенным мультфильмом. История про белого медвежонка и мальчика-чукчу, с которым он так хочет подружиться, выглядела удивительно просто, но именно эта простота и делала ее такой живой. А музыка Евгения Крылатова и голос Аиды Ведищевой добавила столько нежности, что наше сердце до сих пор тает, если звучит: «Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь?»
Сегодня режиссер Максим Пешков решился заново рассказать эту историю — и зрители ждут его версию с осторожным любопытством. Создатели обещают сохранить ту самую мягкую интонацию, но добавить современное дыхание. В ролях — Марина Кравец, Павел Прилучный, Лариса Брохман, Ярослав Матвеев. Медвежонка и его маму создадут при помощи CGI, но главный вопрос остаётся прежним: удастся ли создателям передать те чувства, ради которых мы возвращаемся к «Умке» уже больше полувека?
Сказка «Варвара-краса, длинная коса» получит современную версию
В конце 1970-го на экраны вышла сказка Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса». В главной роли — Татьяна Клюева, тогда еще студентка театрального института, чья нежная красота запала в душу многим. Ей составили компанию такие звезды, без которых сказки нашего детства были просто немыслимы — Михаил Пуговкин, Георгий Милляр, Вера Алтайская. Фильм посмотрели миллионы зрителей, и он прочно встал в ряд тех кинолент, которые нам бесконечно дороги.
И вот — новый проект, режиссером которого стал Антон Ланшаков. Варвару сыграет молодая актриса — Рината Тимербаева, а к ней присоединятся такие звезды, как Александр Петров — кузнец Андрей, Никита Полицеймако — царевич Елисей, Милош Бикович — водяной Ильмень и Леонид Ярмольник в роли Берендея.
Тайна подземных жителей: получится ли у новой версии сохранить мрачную магию оригинала
Повесть Антония Погорельского «Черная курица, или Подземные жители» вышла в 1829 году и стала одним из первых детских произведений, где простая сказка оборачивалась философской притчей. В 1975-м Юрий Трофимов снял кукольный мультфильм — камерный, тревожный, озвученный голосами Зиновия Гердта и Клары Румяновой. А уже в 1980-м Виктор Гресь предложил свою версию: фильм «Черная курица, или Подземные жители» вышел на большие экраны и получил призы на нескольких фестивалях. В этой ленте за сказочной оболочкой скрывался взрослый разговор о выборе, ответственности и цене обмана.
Теперь история возвращается снова. Режиссер Владимир Битоков готовит новую экранизацию — и она обещает быть не просто детской сказкой, а фильмом с серьезным драматическим дыханием. В дримкасте — Гоша Куценко, Тимофей Трибунцев и Ольга Лерман. Зрители будут ждать, сможет ли новая «Черная курица» сохранить ту зыбкую атмосферу тайны, благодаря которой эта история больше полутора веков живет в культуре, и при этом заговорить с сегодняшним зрителем на его языке.
Няня Оксана пойдет по стопам няни Вики
Создатели «Няни Оксаны» дружно утверждают, что их сериал — вовсе не ремейк любимого многими сериала. Но сюжет-то уж слишком знакомый: героиня приезжает в Москву к любимому, но остается одна и случайно попадает в дом к вдовцу-ресторатору. Трое детей, большой дом и новая няня, которая ничего не знает о воспитании, но мгновенно берет ситуацию под контроль, благодаря характеру и обаянию. А секрет в том, что это новая адаптация культового зарубежного ситкома The Nanny с Фрэн Дрешер. Того самого, который у нас уже «прожил жизнь» под названием «Моя прекрасная няня».
Режиссер Евгения Абдель-Фаттах собрала любопытный актерский состав: Оксану сыграет Олеся Иванченко — это актерский дебют известной юмористки, а ее партнером по площадке станет Виктор Хориняк, знакомый нам по «Последнему богатырю». Премьера состоится осенью 2025-го года. Посмотрим, сможет ли «Няня Оксана» повторить магию Фрэн Дрешер — и не потеряться в тени няни Вики.
«Бесприданницу» превратят в детективный сериал
Пьесу Островского «Бесприданница» экранизировали не раз. Первая версия появилась еще в эпоху немого кино, затем в 1937 году режиссер Яков Протазанов снял фильм с Ниной Алисовой в главной роли. Самой известной стала третья экранизация — фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс». В нем Ларису Огудалову сыграла юная Лариса Гузеева, а ее партнерами по площадке стали такие звезды, как Алиса Фрейндлих, Никита Михалков, Андрей Мягков, Виктор Проскурин. Отдельно «Жестокий романс» запомнился нам песнями в исполнении Валентины Пономаревой и музыкой Андрея Петрова — саундтрек стал культовым и до сих пор живет отдельно от фильма.
В 2011 году вышла «Бесприданница» режиссера Андреса Пуустусмаа — действие перенесли в наши дни, историю пересказали заново. Главную роль в картине сыграла Марина Александрова. Теперь к пьесе возвращаются снова: режиссер Александр Стриженов снимет сериал с подзаголовком «Кто убил Ларису О.?», в котором произведение Островского превратят в детективную драму.
И пока мы спорим, нужны ли нам все эти новые версии старых историй, кинокомпании продолжают смело запускать ремейки и продолжения. Так что остается только смотреть — и сравнивать с тем, что мы помним наизусть:
