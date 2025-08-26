15+ фильмов, сериалов и мультфильмов, которые получили продолжение или перезапуск. И мы не знаем, как к ним относиться

Спустя сорок лет историю решили рассказать заново. Новое «Чучело» снял Илья Хотиненко, который открыто признался, что не смотрел фильм Быкова и не читал Железникова. В его версии истории появляются соцсети, музыка и даже элементы мюзикла. Главные герои получают другие имена, вместо деда мы видим отца девочки, фильм напичкан анимацией и спецэффектами. От старой истории осталась разве что самая суть: новенькая девочка в школе, травля и дети, которые не отдают себе отчета в том, что такое жестокость и каковы ее границы.

Съемки проходили в Тарусе — городе, где была написана повесть Железникова. Главную роль исполнила Мария Симонова, юная актриса, которую мы до этого видели только в эпизодах. В образе школьной учительницы зрители увидят Кристину Асмус, а роль отца девочки досталась Кириллу Кяро. Получится ли у нового фильма вызвать тот же нервный отклик, который когда-то сделал «Чучело» Быкова фильмом-легендой, неизвестно, но задеть чувства тех, кто нежно любит оригинал, создателям уже точно удалось.