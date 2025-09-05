Что стало с актерами, которые покорили сердца зрителей, а потом исчезли с радаров
Дадли из «Гарри Поттера», андроид Бишоп из «Чужих», Бэби из «Грязных танцев» — эти и другие персонажи в свое время запомнились практически каждому из нас. А что же стало с актерами, которые с блеском воплотили эти образы на экране? Сейчас вы об этом узнаете.
Шон Янг
Многим из нас она запомнилась в роли репликанта Рэйчел в фильме «Бегущий по лезвию». После этого актриса попала в целую череду скандалов и даже умудрилась устроить не особо приятную сцену после 84-й церемонии вручения премии «Оскар». В 2017 году Янг подключилась к производству киноленты «Бегущий по лезвию 2049» и стала тренером по актерскому мастерству для Лорен Петы, которая играла Рэйчел. В 2025 году Шон Янг исполнится 66 лет. Последние 2 года она не снимается в кино.
Гарри Меллинг
Актера, получившего известность благодаря роли Дадли Дурсля в фильмах о Гарри Поттере, теперь практически не узнать. Он сбросил вес и радуется, что теперь зрители не ассоциируют его с вредным Дадли. 36-летний Меллинг уже успел попробовать себя и как драматург, и как исполнитель серьезных ролей. В 2022 году он сыграл молодого писателя Эдгара Аллана По в фильме «Всевидящее око».
Лэнс Хенриксен
Да-да, это тот самый андроид Бишоп из фильма Кэмерона «Чужие» и заодно Майкл Вейланд, создатель Бишопа, из третьей части фантастического ужастика. Сейчас Хенриксену 85 лет. Он продолжает сниматься в фильмах и параллельно не оставляет занятия искусством. До того, как начать карьеру в кино, он рисовал муралы и создавал изделия из глины. Актер продолжает утверждать, что «нет ничего проще и прекраснее сырой глины» и говорит, что «в гончарах сохранилась душа кочевников».
Холли Хантер
После воплощения образа немой шотландки в фильме «Пианино» она получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Сейчас актрисе 67 лет и она реже снимается в кино. Зато вы могли услышать ее голос в серии мультиков «Суперсемейка» — в них Холли Хантер озвучивает Эластику.
Габриэль Анвар
Актрисе сейчас 55 лет. Наверняка вы помните ее волнующее танго с Аль Пачино в «Запахе женщины». После успеха этого фильма она сыграла в киноленте «Библиотекарь: Возвращение в копи царя Соломона» и снялась в сериалах «Тюдоры» и «Однажды в сказке». В последние несколько лет Анвар полностью посвятила себя семье: она восстановила теплые отношения с дочерью и стала любящей бабушкой для внучки, которая появилась на свет в 2024 году.
Хейден Кристенсен
В 2007 году бывший Энакин Скайуокер из «Звездных войн» купил ферму, самостоятельно отремонтировал ее и начал изучать животноводство. Позже он сотрудничал с сетью модных магазинов и снимался в рекламе известных брендов, став лицом известной парфюмерной линии. Сейчас 44-летний Кристенсен продолжает работу с медиафраншизой «Звездные войны» и появляется перед поклонниками в образе Дарта Вейдера. Несколько лет назад он снялся в сериалах «Оби-Ван Кеноби» и «Асока».
Кэрри Отис
В 1989 году юная Отис дебютировала в кино в фильме «Дикая орхидея», где она снималась вместе со своим будущим мужем Микки Рурком. После сложного развода с Рурком Отис постепенно возобновила карьеру модели. Она восстановилась после заболевания на нервной почве и теперь поддерживает других людей с расстройством пищевого поведения. Сейчас Отис 56 лет и она в браке с инженером-химиком Мэтью Саттоном. Этот союз оказался счастливым и подарил им двоих детей.
Изабелла Росселлини
Да, в Конклаве она уже в возрасте, в монашеской рясе, экранного времени немного, и все равно - глаз не оторвать… Личность!…
Таинственной красотке Лисли фон Руман из хита начала 90-х «Смерть ей к лицу» исполнилось 73 года. Все это время она продолжала сниматься в кино. В 2024 году вышел фильм «Конклав», в котором актриса сыграла сестру Агнес. За нее она была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. А еще Росселлини воспитывает и тренирует собак-поводырей для людей с проблемами со зрением.
Наталья Орейро
Актрисе, сыгравшей Милли в сериале «Дикий ангел», исполнилось 48 лет. Вы же помните, что она сама исполняла звучавшие в нем песни? На пике своей популярности Орейро продала более 10 миллионов пластинок по всему миру и была номинирована на премию MTV. Сейчас она продолжает сниматься в сериалах и ведет местные телешоу. К примеру, ее можно было увидеть в качестве ведущей уругвайского шоу «Голос».
Дженнифер Грей
В 2025 году актрисе, запомнившейся нам по роли Бэби в «Грязных танцах», исполнилось 65 лет. Прямо перед премьерой этого фильма она попала в автомобильную аварию и получила серьезные травмы. После этого Грей временно поставила актерскую карьеру на паузу. В 2010 году, несмотря на проблемы со здоровьем, она выиграла одиннадцатый сезон шоу «Танцы со звездами». Сейчас актриса не особо часто появляется на экране. В 2022 году она выпустила свои мемуары.
Тэйлор Лотнер
33-летний актер по-прежнему старается поддерживать себя в форме. Он до сих пор соблюдает особую диету, которая помогла ему обрести накачанное тело и сыграть оборотня Джейкоба в «Сумерках». Сейчас Лотнер практически не снимается в кино. Он увлекается боевыми искусствами, болеет за футбольную команду «Детройт Лайонс» и дружит с певицей Тейлор Свифт. В 2023 году Лотнер снялся в одном из ее музыкальных клипов.
Фредди Принц-младший
В 1997 году он завоевал сердца поклонниц в роли Рэя Бронсона из триллера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Сейчас Принцу-младшему 49 лет. Он женат на актрисе Саре Мишель Геллар (той самой Баффи — истребительнице вампиров), ведет спортивный интернет-канал и коллекционирует комиксы. В 2024 году стало известно, что он примет участие в разработке мобильного приложения для любителей спорта.
Кайл Маклахлен
Красивый и без альфа замашек, нерядовой парень. Сам Твин Пикс странный и цепляющий, одна эта музыка инопланетная🙃
Роль агента Дейла Купера в сериале «Твин Пикс» принесла ему «Золотой глобус» и две номинации на премию «Эмми». Многие поклонники запомнили его еще и в образе Пола Атрейдеса в «Дюне» 1984 года. Сейчас актеру 66 лет. В его профессиональной копилке роли в сериалах «Отчаянные домохозяйки» и «Как я встретил вашу маму». Он ведет аккаунты в социальных сетях, где легко находит общий язык с молодежью. А еще Маклахлен озвучил отца девочки Райли в обеих частях мультфильма «Головоломка».
Надо же, как сильно изменились эти звезды! Интересно, кто из них в свое время покорил вас своей игрой? Или у вас есть свой актер-любимчик? Расскажите о нем в комментариях к этой статье.
Комментарии
Когда смотришь на таких красавиц, как Шон Янг и Изабелла Росселини, начинаешь понимать, почему люди боятся стареть.
Даже рада, что у меня внешность обычная. Внезапно.
Но хорошо, что они были такими невозможными красавицами. И что их запечатлели такими.
Ну да, люди с возрастом меняются, кто-то стареет красиво, кто-то нет, это конечно зависит от человека, его характера, образа жизни.