Что стало с актерами, которые покорили сердца зрителей, а потом исчезли с радаров

В 2025 году актрисе, запомнившейся нам по роли Бэби в «Грязных танцах», исполнилось 65 лет. Прямо перед премьерой этого фильма она попала в автомобильную аварию и получила серьезные травмы. После этого Грей временно поставила актерскую карьеру на паузу. В 2010 году, несмотря на проблемы со здоровьем, она выиграла одиннадцатый сезон шоу «Танцы со звездами». Сейчас актриса не особо часто появляется на экране. В 2022 году она выпустила свои мемуары.