11 киноляпов костюмеров, от которых глаза лезут на лоб

Костюмы в «Титанике» славятся своей исторической достоверностью в деталях, материалах и цветах. Однако создатели сознательно пошли на некоторые допущения ради художественных задач.

Яркий тому пример — сцена, где мать зашнуровывает Роуз в корсет. Хотя к 1912 году корсеты уже эволюционировали в сторону более мягких и удобных форм, в фильме был выбран более архаичный и жесткий вариант. Это решение служит двум целям: эстетическому эффекту и символическому противопоставлению старых викторианских порядков новым, свободным веяниям эпохи.