11 киноляпов костюмеров, от которых глаза лезут на лоб

Даже самые крупнобюджетные фильмы с претензией на историческую точность не обходятся без ляпов. В них можно увидеть и Моцарта с застежками в виде молний, и Робин Гуда с еще не изобретенным телескопом, и перчатки из спандекса в эпоху Регентства. Мы собрали 11 самых заметных промахов, которые внезапно обнаружились в фильмах и сериалах.

«Бриджертоны» (2020 — 2026)

Сериал «Бриджертоны» невероятно богат на самые разные костюмы, платья и другие элементы нарядов. Хоть создатели и сделали ставку на костюмы, неточности в них были. Например, это касается перчаток, которые сидят очень плотно и, вероятнее всего, сшиты из спандекса, а он впервые появился только в 1958 году. А на самом же деле они должны быть из хлопка или кожи и быть гораздо длиннее, чем они есть, например, у Пенелопы.

«Мумия» (1999)

В фильме «Мумия» героиня Эвелин готовится пересечь пустыню на верблюде. Однако одета она так, как будто собирается исполнить танец живота. Ни головного убора от солнца, ни плотного платка, чтобы замотать лицо в случае песчаной бури. Странно, что спутники не предупредили девушку о том, как надо одеться.

«Титаник» (1997)

Костюмы в «Титанике» славятся своей исторической достоверностью в деталях, материалах и цветах. Однако создатели сознательно пошли на некоторые допущения ради художественных задач.

Яркий тому пример — сцена, где мать зашнуровывает Роуз в корсет. Хотя к 1912 году корсеты уже эволюционировали в сторону более мягких и удобных форм, в фильме был выбран более архаичный и жесткий вариант. Это решение служит двум целям: эстетическому эффекту и символическому противопоставлению старых викторианских порядков новым, свободным веяниям эпохи.

Тем не менее, даже в рамках моды того времени корсет Роуз является скорее художественной метафорой, чем точной реконструкцией. Реалии 1912 года — это более длинные корсеты, которые мягко ниспадали на бедра и формировали «голубиный» силуэт, а не агрессивно приподнимали грудь.

Судя по всему, костюмеры просто выбрали узнаваемый «викторианский» образ, который был максимально понятен зрителю. Это был осознанный компромисс: пожертвовать исторической точностью ради мощного визуального образа, который выигрышно смотрелся в кадре.

«Гладиатор» (2000)

В оскароносном фильме Луцилла и Максимус носят отороченные мехом плащи в сценах, действие которых происходит в лесах Германии. И вроде бы логика понятна — в тех краях банально должно быть холоднее, чем на римской родине. Однако в античном мире все было несколько иначе.

Ношение меха тогда считалось прерогативой именно неотесанных варваров, с которыми так боролись римляне. Так что крайне маловероятно, что дочь императора или высокопоставленный римский полководец могли бы когда-либо напялить на себя нечто подобное.

«Маленькие женщины» (2019)

История о четырех сестрах Марч разворачивается во времена правления королевы Виктории. Тогда неотъемлемыми частями гардероба женщин были корсет, нижняя юбка, шаровары и обруч. Но для лучшей передачи индивидуальности каждой из героинь, художники по костюмам избавили образы Бет и Джо от некоторых элементов. Джо вместо корсета предпочитает жилетку, а Бет спокойно обходится без кринолина.

«Разум и чувства» (1995)

Фильм был основан на одноименном романе Джейн Остин 1811 года. И да, несомненно, и в начале 19-го века уже существовали подгузники. Только сделаны они были из ткани и полотенец. В фильме же режиссер и костюмеры решили, что это не столь уж значимая деталь, и использовали вполне себе современные материалы.

«Гордость и предубеждение» (2005)

Классический роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» был опубликован в 1813 году. В голливудской экранизации Лиззи носит резиновые сапоги-веллингтоны. И все бы ничего, только их стали выпускать 40 годами позже.

«Матильда» (2017)

С балеринами в фильме вышла небольшая накладка. Ведь на экране они красуются в тонких колготках, а в реальности в те времена танцовщицы выступали в довольно плотных трико. Однако художник по костюмам Надежда Васильева призналась, что сознательно пошла на этот шаг, а все из-за того, что трико в кадре смотрелись бы не очень изящно.

«Авиатор» (2004)

В одном из кадров Роберт Гросс появляется в тонких очках без оправы, что выглядит слишком современно для 1920-х годов. В те годы наиболее характерными были небольшие круглые стекла в металлической оправе.

«Робин Гуд: Принц воров» (1991)

Робин Гуд появился в английском фольклоре, литературе и балладах еще в 1377 году. В фильме с Кевином Костнером и Морганом Фриманом Робин пользуется телескопом. Это устройство было изобретено только в 17 веке.

«Амадей» (1984)

Во многих нарядах на протяжении всего фильма то тут, то там появляются молнии. Очень удобное приспособление. Вот только сами застежки были изобретены лишь через 120 лет после смерти великого композитора.

