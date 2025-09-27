14 случаев, когда современная звезда и роль из старого кино просто созданы друг для друга
3 минуты назад
Давайте на минутку представим, что киноделы решили запустить ремейки культовых фильмов, которые мы уже до дыр засмотрели. Кто из современных звезд мог бы претендовать на главные роли в этих картинах?
1. Анна Пересильд — Пеппи, «Пеппи Длинныйчулок»
2. Брэд Питт — Гоша, «Москва слезам не верит»
3. Светлана Ходченкова — Анна Сергеевна, «Бриллиантовая рука»
4. Ольга Бузова — Тося, «Девчата»
Зачем из Тоси татарку делать.
. Против татар ничего не имею. Соседи замечательные !
-
-
Ответить
5. Дмитрий Нагиев — Остап Бендер, «12 стульев»
6. Сара Джессика Паркер — Людмила Прокофьевна, «Служебный роман»
7. Юлия Пересильд — Надя Клюева, «Самая обаятельная и привлекательная»
8. Анна Михайловская — Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
9. Джек Николсон — Лёлик, «Бриллиантовая рука»
Представляю, как "новый" Лелик, прорубает дверь шефа топором и со словами: "Шеу, это я, Лелик.", пролезает через проем.
-
-
Ответить
10. Дарья Мельникова — Лариса Огудалова, «Жестокий романс»
11. Колин Ферт — Василий («Любовь и голуби»)
12. Екатерина Климова — Надя, «Любовь и голуби»
13. Наталья Бочкарева — Катерина Александровна, «Москва слезам не верит»
14. Арарат Кещян — Рубик Хачикян, «Мимино»
В статье использованы изображения, созданные искусственным интеллектом.
Фото на превью Девчата / Мосфильм, AI-generated image, Любовь и голуби / Мосфильм, AI-generated image
