14 случаев, когда современная звезда и роль из старого кино просто созданы друг для друга

Давайте на минутку представим, что киноделы решили запустить ремейки культовых фильмов, которые мы уже до дыр засмотрели. Кто из современных звезд мог бы претендовать на главные роли в этих картинах?

1. Анна Пересильд — Пеппи, «Пеппи Длинныйчулок»

2. Брэд Питт — Гоша, «Москва слезам не верит»

3. Светлана Ходченкова — Анна Сергеевна, «Бриллиантовая рука»

4. Ольга Бузова — Тося, «Девчата»

5. Дмитрий Нагиев — Остап Бендер, «12 стульев»

6. Сара Джессика Паркер — Людмила Прокофьевна, «Служебный роман»

7. Юлия Пересильд — Надя Клюева, «Самая обаятельная и привлекательная»

8. Анна Михайловская — Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

9. Джек Николсон — Лёлик, «Бриллиантовая рука»

Каргусик
1 день назад

Представляю, как "новый" Лелик, прорубает дверь шефа топором и со словами: "Шеу, это я, Лелик.", пролезает через проем.

-
-
Ответить

10. Дарья Мельникова — Лариса Огудалова, «Жестокий романс»

11. Колин Ферт — Василий («Любовь и голуби»)

12. Екатерина Климова — Надя, «Любовь и голуби»

13. Наталья Бочкарева — Катерина Александровна, «Москва слезам не верит»

14. Арарат Кещян — Рубик Хачикян, «Мимино»

В статье использованы изображения, созданные искусственным интеллектом.

Фото на превью Девчата / Мосфильм, AI-generated image, Любовь и голуби / Мосфильм, AI-generated image

