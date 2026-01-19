18 человек, чья схожесть настолько удивительна, что ДНК-тест был бы лишним

Истрия про непонятную мне логику.

Моя свекровь ростом 160см. Свекр 170см.

Муж 185см

Я 179 см

Наша дочь 169см. Ей 14. Маловероятно, что она существенно вырастет еще, я в ее возрасте была 176.



Просто КАЖДЫЙ раз вопрос от свекрови!

"В кого наша внученька ТАКАЯ высокая" (для нее 170см почти для девочки - это почти рост мутанта). При этом дочку это сильно задевает, но не потому что она "высокая", а потому что она хотела еще выше(как мама, как ее старшие сестры - все ок 180)



Я вот прям тоже не знаю, в КОГО же моя дочень такая.... маленькая 😂 с моей стороны, например, вся родня высокая.

П. С. Я , конечно, понимаю в кого дочка. И меня ее рост устраивает абсолютно.

У меня только вопросик... в кого муж с его братом высокие😂