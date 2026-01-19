Если человеку удобно в позе цапли, это может быть признаком дисплазии соединительной ткани, а она передается по наследству.
18 человек, чья схожесть настолько удивительна, что ДНК-тест был бы лишним
Что делать, если вы с мужем жгучие брюнеты, а дети родились со светлыми кудряшками? Прежде чем подозревать подвох, загляните в старые фотоальбомы! В этой подборке вы узнаете, как по наследству может передаться поза цапли, почерк и даже способность крайне педантично укладывать чемодан.
- Когда мне впервые сделали 3D УЗИ, я едва не упала в обморок, глядя на снимок. И сразу сказала: «Да он же просто его копия! Как две капли воды!» — и была абсолютно права. Ведь еще у меня в животе сын точно так же поджимал губы — мимика была один в один как у его отца. А когда он родился... о, это был настоящий ворчун и топотун! Абсолютное продолжение своего папы. По походке, по голосу, да и по внешности — копия! © user.***user.005 / YouTube
- У меня есть привычка принимать «позу цапли», когда приходится долго чего-то ждать стоя. Делаю я это неосознанно, просто это удобное для меня положение. Когда мама это заметила, она сказала, что мой дедушка в молодости тоже постоянно принимал «позу цапли». А я ведь ни разу в жизни не видела, чтобы он так стоял. © praseghost / YouTube
- Я носила сына и говорила, что он точно будет кареглазый и темноволосый, как я. Родился наш первенец — красивый блондин с небесно-голубыми глазами. Я забеременела дочерью. Думала, ну, вот сейчас-то точно будут темные волосы и карие глаза. Да-да, конечно. Дочке уже почти 2 года — она блондинка и глаза у нее синие-синие. В итоге имеем: муж — блондин с голубыми глазами, дети — блондины с голубыми глазами, а я темненькая и глаза у меня карие. Муж шутит, что, когда они вырастут, мы скажем, что я у них приемная. © ВалерияЛемова / YouTube
«Унаследовала от папы промежуток между средним и безымянным пальцами. На обеих руках так»
- У моего мужа на лбу часть волос растет не по линии роста, а в обратном направлении. Он всегда говорил, что у него была там рана и остался шрам, поэтому так. Потом у нас родился сын. И у него ровно в этом же месте точно такой же рост волос! © Yarik-narikovich / YouTube
- У меня одно ухо заостренное, как у эльфа. У моего деда такое же. И у его деда было точно такое же. Эта особенность пропускает поколение и появляется только у одного ребенка (ни у кого из моих братьев и сестер такого уха нет). Вот так вот. © I_hate_Swansea / Reddit
- Я унаследовала от папы смешную привычку — чихание по утрам, раз так 8-10 подряд. У нас это нормально, все уже привыкли к тому, что мы чихаем. И вот родилась у меня дочь, а спустя два месяца тоже начала чихать по утрам. Папа ходит довольный, после каждого чиха говорит ей: «Будь здорова», — и радуется. © Подслушано / Ideer
Яблочко от яблоньки, как говорится
- У меня, мамы и бабушки (по маме) одинаковый почерк. Очень мелкий, почти печатный и с таким наклоном вбок, что кажется, будто буквы лежат на строчке. Мы одинаково пишем множество букв. Хотя разницу между письмом заметить все же можно: у бабушки почерк более красивый (она пишет медленно и в детстве много трудилась над чистописанием), у мамы почти нет пробелов между словами (она медик), а у меня более печатные промежутки между словами (я много печатаю). Но если нас попросить написать что-то своим спокойным почерком, все надписи будут одинаковые. © kassilake3846 / YouTube
- Я в детстве лунатила. Могла, например, встать, взять скакалку и начать прыгать. Или просто стоять по часу. При этом утром ничего не помнила. Сын, видимо, перенял это от меня. Самым запоминающимся был раз, когда я после просмотра фильма ужасов, уже сонная, поворачиваюсь набок, а надо мной, подсвеченный лунным светом из окна, стоит сынуля. И молчит. Долго мы после этого спали с включенным ночником. © Подслушано / Ideer
- Мою маму всю жизнь бесила походка папы — он заваливается в одну сторону. Нас с братом она учила ходить ровно, но мой сын ходит точь-в-точь как его дедушка! Бабуля к такому подвоху не была готова. © assiya_antai
«Дочь, похоже, унаследовала мои непослушные волосы»
- У меня и у брата есть привычка покусывать предметы, когда мы задумываемся над чем-то. Мама всегда злилась из-за этого, так как ее косметичка находилась у компьютера, а так уж вышло, что у нас у всех в семье любимыми играми всегда были стратегии или квесты, где надо было думать очень много. А однажды отец помогал мне с домашкой, и я заметил, что он точно так же пожевывает ручку — в этот момент я понял, что он точно мой отец. © intaravert7117 / YouTube
- У мужа и у меня вся родня брюнеты, а вот сын у нас блондин. Свекровь все на мозги капала, мол, не подменили ли его. Тут привели мы ей дите на ночь. Утром пришли, а она щебечет: «А мальчик-то наш! Я проверила — перед сном сунула ему мягкую игрушку, а он ее выкинул, обнял себя за коленки и так и уснул!» Оказалось, муж мой все детство в такой позе спал, а мягкие игрушки с кровати скидывал.
- Наблюдала за мужем и сыном (3.5 года) в магазине. Они одновременно подошли к стенду с рулетками, взяли по одной, вытянули ленты вправо и синхронно склонили головы влево. Ощущение было такое, что реальность заглючила! © i_love_glitterr / Reddit
«Мой сын тоже любит машины. У него и модель покруче моей будет!»
- Брат как-то копался среди бабушкиных фотографий и нашел карточку, на которой стояли два мальчика на фоне ковра на стене. Показал на одного из них и сказал: «Я не знаю, что это за мальчик рядом и где это сфоткали, но это я!» Тем временем «мальчик рядом» оказался нашим дядей (старший брат папы). А «это я» — это папа в детстве. © cherraa / YouTube
- Когда муж пакует чемодан, он использует каждый миллиметр пространства. Как будто в «Тетрис» играет. Я же — его полная противоположность. Я просто запихиваю вещи в сумку как попало, главное, чтоб поместилось. Так вот, нашему сыну было 2-3 годика, и он упаковывал себе чемоданчик, чтобы к бабушке ехать. Взял планшет, аккуратно завернул в одеяло, чтобы не разбился, разложил внутри игрушки, между ними пижаму засунул, чтобы они не повредились. Не чемодан, а предмет искусства получился. И никто его не учил этому — он как будто родился с таким умением. © frillyfun / Reddit
- Лет в 28 я начал лысеть. Уверенно так и бодренько. Боролся года полтора, потом махнул рукой и просто начал стричься под машинку. Недавно сын старший позвонил и спросил унылым голосом, где я машинку для стрижки покупал. Генетика! © adzareiko / Pikabu
«Пошла в парк гулять с отцом и дочкой. И вдруг осознала, что они совершенно одинаково оделись!»
- Жила рядом с многодетной семьей. Все дети темненькие, а один — блондин с конопушками. «Какие молодцы, — думаю, — у самих 9 детей и еще одного усыновили». Тут к ним в гости пришел брат отца семейства — рыжий весь. Так оказалось, что этот мальчик — родной их сын, просто родился похожим на своего дядю. © sofiyavita8627 / YouTube
- Сын пошел в мою родню, на мужа не похож совсем. Свекровь — дама богатая, но скупая — намекала, что что-то тут нечисто. Однажды заявилась с какой-то потертой коробкой. Со словами: «Сейчас проверим, наш или не наш!» — на пол перед дитем высыпала кучу монеток. И стоит ждет. Сын трогает одну монетку, вторую — и увлеченно начинает раскладывать их в аккуратные стопочки по номиналу. Сразу понятно, в кого!
- У моей сестры сын в детстве был рыжим и кудрявым. А сами родители были с гладкими русыми волосами. Мальчик был таким хорошеньким — прямо как ангелочек, даже прохожие любовались им. Но сколько сестра выслушала фраз типа: «В кого это он такой рыжий» или «На папаньку-то не похож». А у отца дед по материнской линии был рыжий! © Помогуспилитьваширога / YouTube
Комментарии
Истрия про непонятную мне логику.
Моя свекровь ростом 160см. Свекр 170см.
Муж 185см
Я 179 см
Наша дочь 169см. Ей 14. Маловероятно, что она существенно вырастет еще, я в ее возрасте была 176.
Просто КАЖДЫЙ раз вопрос от свекрови!
"В кого наша внученька ТАКАЯ высокая" (для нее 170см почти для девочки - это почти рост мутанта). При этом дочку это сильно задевает, но не потому что она "высокая", а потому что она хотела еще выше(как мама, как ее старшие сестры - все ок 180)
Я вот прям тоже не знаю, в КОГО же моя дочень такая.... маленькая 😂 с моей стороны, например, вся родня высокая.
П. С. Я , конечно, понимаю в кого дочка. И меня ее рост устраивает абсолютно.
У меня только вопросик... в кого муж с его братом высокие😂
У меня все подруги были свято уверены, что сын оч похож на меня, до тех пор, пока я не показывала фото мужа в том же возрасте.
Муж говорит мы с отцом как отражения в зеркале. абсолютно одинаковые - носы, манера говорить, бесимся одинаково и собаку передразниваем одинаковым писклявым голосом