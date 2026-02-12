18 душевных историй о том, что добро пришло откуда не ждали

Таксист явно влюбился и еще появится в жизни этой девушки, к гадалке не ходи
Иногда кажется, что все идет не так, и не стоит ждать от мира ничего хорошего. Но именно в такие моменты на горизонте появляются люди, которые без лишнего шума и пафоса «чинят» нашу реальность, просто потому что не могут пройти мимо. Мы собрали истории о добряках, которые не носят плащи супергероев и не ждут аплодисментов, а просто делают этот мир чуточку лучше.
- Потеряла кошелек с довольно крупной суммой денег, карточкой с только что перечисленной зарплатой. Денег ни копейки, живу одна, да и занять не у кого. Сижу, реву. Вдруг звонит телефон — какой-то парень нашел мой кошелек, по имени на карточке отыскал меня в соцсетях. Бегу на встречу — парень оказался типичным таким уличным пацаном, в спортивном костюме, кепаре и туфлях. Встретила бы такого ночью в переулке — не обрадовалась бы. Но кошелек отдал и сказал: «Ну ты че, блин? Не теряй больше». © psy_stori
- Коллега каждый день приносит на работу два обеда. Думал, жена его балует. Оказалось, второй обед не ему, а парню из соседнего отдела, который на стажерской зарплате. Он живет один, денег на еду впритык. Коллега об этом узнал случайно и начал приносить ему обед каждый день, а парню сказал, что столовая акцию делает «два обеда по цене одного». Нет акции. Есть человек, который каждый вечер готовит лишнюю порцию еды для чужого по сути парня. © romansamuel12
- Я подвернула ногу на ровном месте. Сразу вызвала такси, понимая, что надо ехать в больницу. Так вот, водитель такси помог мне забраться в машину, отвез в больницу и носил на руках от одного кабинета до другого. Отвез потом домой, а у меня лифта нет, пятый этаж. Еще и туда занес! Я была в шоке. Меня в жизни так никто на руках не носил, как этот водитель. Еще и денег не взял. © liudmila_vygovskaya
- У нас навалило снега. Соседи справа — мама, дочка, внучка. Поэтому ночью я втихаря расчистил им дорогу вдоль забора и калитки. Утром слышал разговор — озадачены, удивлены, обескуражены, но меня пока не спалили. Значит, продолжим незаметно творить добро, если надо. © Andrey.Avdey / Pikabu
- С соседями не общались. Оказалось, очень зря. У папы умыкнули телефон, и возможность купить новый появилась бы только через месяц. А поскольку папина работа вся связана, в первую очередь, с коммуникацией, то без связи ему просто нельзя было оставаться. Одолжить ни у кого не могли: переехали сюда недавно, все знакомые остались в другом месте. Соседи случайно услышали о нашей проблеме и без раздумий дали хороший телефон, сказали, мол, пользуйтесь, рады помочь. Мы были поражены до глубины души! Конечно же, мы потом их отблагодарили, но вот эта простота — она лично меня покорила. Когда рядом такие люди, то вспоминаешь, почему веришь в добро. © Карамель / VK
- Помню, как-то зашла в кофейню, смотрю: сидит молодая мамочка со сладким пухляшом, пытается пить кофе, а малышу все интересно, он пальцы в кружку сует. Вспомнила себя с моими детьми. Подошла к ней, говорю: «Если не сочтете странным, давайте я подержу карапузика, а вы выпьете кофе? У меня есть свободные 15 минут». Пара секунд сомнений, потом вопрос: «Я тогда себе еще десерт возьму, можно? И вам какой кофе?» 15 минут пролетели незаметно, мама немного отдохнула, да и я тоже. © amiseka
- Мне было 19 лет. Приехала я ночью из клуба, а в подъезде на лестнице сидит мужчина и горько плачет. Говорит, мол, заблудился, помогите домой добраться. Такси до него стоило как десятая часть моей зарплаты, но я оплатила. Он не вернул мне деньги, но зато после этого случая у меня случился такой взлет в жизни, что теперь для меня прежняя зарплата — это съездить пару раз позавтракать. Делайте добро, но не чтобы вернулось, а просто так. © mosbulochka
- Ехал домой в ливень, смотрю: идет девушка с коляской. Она коляску накрыла своей курточкой, а сама в футболке мокнет. Остановился, предложил подвезти, доставил до дома. Она попросила мой номер. А вечером позвонил ее муж и, поблагодарив, пригласил в гости. С тех пор дружим семьями уже 6 лет. © vladimirmerkushenkov
- Муж стал прятать телефон, постоянно куда-то уходил. А потом я нашла у него записку: «Алиса — 2 раза, Машка — 3». Сердце рухнуло. Я решила вывести этого гуляку на чистую воду, проследила за ним до гаража. Распахнула дверь, а там картина маслом: мой муж на коленях стоит возле коробки с бутылочкой молока и влажным кормом, а в коробке два котенка — бело-рыжий и серый. Оказалось, кто-то выбросил этих малышей в гаражах — две кошечки оказались. Муж назвал их Алисой и Машкой и втайне от меня пытался выходить, потому что знал — я не вынесу еще одной потери после нашего старого кота. Он просто не хотел меня расстраивать, пока не будет уверен, что они выживут. А в записке помечено, что Алиса поела 2 раза, а Машка — 3. В общем, забрали их домой. В Машку влюбилась моя сестра — она теперь у нее живет, а Алиска — с нами.
как хорошо, когда такие Алиски и Машки встречают нормальных мужиков на своем пути!
- Я когда-то, в махровом 2007 году, ездила в автобусный тур по Италии. Фотографировали тогда «мыльницами». У меня своей не было — я у начальницы одолжила. Была она дорогая по тем временам. В Риме после обзорной экскурсии мы зашли в кафе перекусить, и я забыла фотоаппарат в туалете на бачке. Хватилась где-то через полчаса. Вернулась в кафе без особой надежды. Фотоаппарат ждал меня под барной стойкой — какая-то женщина принесла и ушла. И контактов не оставила. © jekaterina101
- 20 лет назад трое моих очень состоятельных знакомых ездили на новогодние каникулы в область: париться в бане, кататься на снегоходах. Для этой цели там был приобретен участок и на нем построен нормальный такой домик с баней, гаражом, бассейном и прочими радостями. В один из дней они катались на снегоходах, увидели дым столбом, поехали на него и выехали к какой-то деревне. Оказалось, заброшенная деревня из десятка домов, в которых живут старики. И у одной из бабушек сгорела изба. Полностью, вместе с сарайчиком. Бабушка выскочила из дома в чем была, документы тоже сгорели. Эти трое тут же связались с замами, приказали немедленно найти и доставить в эту деревню сруб, пригнать бригаду строителей, найти кровельщиков. Был вызван водитель с автомобилем, которому поручили отвезти бабушку в сельсовет для восстановления документов, а потом в ближайший магазин купить одежду, обувь, тарелки, кастрюли, мебель — все, что нужно. Через месяц бабушка въехала в новую избу. А в сарайчике ее ждал десяток кур и коза. Ну, и годовой запас дров под навесом. © Kinodom / Pikabu
- Несколько лет назад в столице я на машине сел на брюхо во дворах. Застрял так, что ни туда, ни сюда: колеса просто в воздухе висят, крутятся — и все. Выбраться самому нереально. Люди мимо идут, останавливаются, предлагают помочь. Собралось человек десять, толкали — не идет. Тросом пробовали дернуть — трос порвали. Далее подъехал мужик на «Ауди», говорит: «Погоди, я сына быстро домой отвезу и вернусь». Минут через 5 он прибежал уже с лопатой. Начали снег откапывать из-под машины. К нам еще несколько человек подошло, все подключились. Копаем, вечер, темно, мороз. Потом таксист подъехал с другим тросом. Уже все вместе вытянули, наконец. На всю эту эпопею ушло часа два. И никто копейки не взял, просто разошлись все довольные. Кто себя узнает в этом рассказе, еще раз огромное вам спасибо, мужики! © nononik / Pikabu
- Сегодня я в очередной раз увидела, как выглядит человечность. Девушка поскользнулась на ступеньках, упала, неудачно подвернула ногу. Мы с подругой ее подняли, завели в ближайшую кофейню, вызвали скорую. Бариста сначала просто смотрела на нас, а потом, понимая, что девушку, скорее всего, ждет травмпункт и долгие часы ожидания, она собрала ей с собой булочки — чтобы та не осталась голодной. Нам она налила чая, приехавшим медикам сделала кофе и дала круассаны. Ни просьб, ни чеков, ни денег. Иногда мир кажется холодным и равнодушным. А потом ты видишь, как совершенно незнакомые люди собираются вокруг чужой проблемы, пытаясь сделать ее чуть меньше. И вот в такие моменты хочется верить в людей. © natia.17
- Студентка, подрабатываю в придорожной кафешке. У нас чисто, вкусно, но очень просто. Дежурила в Новый год, грустила, что буду одна со своей собачкой его тут встречать. Часов в десять вечера приехала дама на очень дорогой машине — обычно у нас таких и не бывает. Заказала что-то по мелочи, просто сидела и смотрела на лес. Я ничего не спрашивала, только поздравила и от себя предложила напиток. В итоге получила 30 тысяч чаевых. Дама сказала, что за такт — везде лезут в душу. © Подслушано / VK
- Сыну уже 37, а я до сих пор помню этого человека и доброе дело, которое он сделал. Я была молодой, шла по улице, и за мной увязался какой-то странный тип. Мне было не по себе. И вдруг ко мне подошел незнакомый парень и сказал: «О, вот ты где! Ты ж обещала меня подождать. Так куда мы идем?» Он проводил меня до перекрестка, где была автобусная остановка, подождал, пока я сяду в автобус, и пошел по своим делам. Некоторые герои не носят плащи. © NettleGnome / Reddit
- Мне было 17 лет, познакомилась с парнем на несколько лет старше. Говорит, мол, люблю, выходи за меня замуж, с мамой познакомлю, вместе новый год встретим. А жил он в другом городе в общаге. Я к нему поехала, а он подкатывать сильно начал, ну, я и ушла. В итоге оказалась на улице в незнакомом городе с разряженным телефоном (в дороге разрядился). Пошла стучать в комнаты, просить зарядить телефон. Одна женщина говорит: «Пока заряжается, давай чай попьем», а ее знакомая старушка (из этой же общаги) сказала: «Ты на мою дочку похожа. Не расстраивайся, давай вместе Новый год встречать! У меня гости будут, ты не помешаешь». Из-за снегопада дороги перекрыты были, обратно домой я уехать не могла, осталась. Хорошо, что так все закончилось. © Lisenok21 / ADME
- Гололед. Я повредила руку, хожу в ортезе на запястье, но дела никто не отменял. Вчера забирала ребенка из садика, он и все ребята из его группы наперебой мне помогали: куртку застегнуть, дверь подержать, бахилы надеть и снять. И все желали скорее выздороветь. Детишкам по шесть лет. © Подслушано / VK
- Иду домой, вижу — навстречу чешет фифа: шубка белая, губы уточкой, каблучки цок-цок. А на обочине девчонка лет двадцати тушь по лицу размазывает и в телефон кричит, что парень бросил, работы нет и идти ей некуда. Фифа тормозит и вдруг достает из сумочки визитку, отдает девушке и диктует: «Сегодня в 8 вечера будешь у меня в салоне, скажешь — от Кристины. Месяц поживешь в подсобке, там диван есть, зато обучу профессии». Девчонка опешила, а фифа поправила ей шапку и добавила: «Не реви, никто не стоит твоих слез!» Прошло три года, и я узнаю в топовом стилисте города ту самую плаксу! Оказывается, та случайная встреча круто перевернула ее жизнь, и девушка нашла дело всей своей жизни. Теперь я точно знаю, что иногда ангел-хранитель может принимать очень тюнингованный внешний вид.
А как вам помогали люди? Расскажите о спонтанных проявлениях доброты в ваш адрес в комментариях — пусть об этих добряках знает весь интернет!
Lisenok21 - поздравляю Вас💐 Вашу историю опубликовали. Да, хороших людей больше, чем плохих, но всё-таки осторожность не помешает.
