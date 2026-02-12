18 душевных историй о том, что добро пришло откуда не ждали

Иногда кажется, что все идет не так, и не стоит ждать от мира ничего хорошего. Но именно в такие моменты на горизонте появляются люди, которые без лишнего шума и пафоса «чинят» нашу реальность, просто потому что не могут пройти мимо. Мы собрали истории о добряках, которые не носят плащи супергероев и не ждут аплодисментов, а просто делают этот мир чуточку лучше.