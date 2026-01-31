15 добрых историй о подарках, которые поразили в самое сердечко

Подарки — это не просто вещи, а настоящие символы заботы, любви и внимания. Но есть такие моменты, когда подарок становится чем-то гораздо большим: он согревает душу, оставляет незабываемое впечатление и напоминает, что самые важные вещи в жизни — это не материальные ценности, а люди, которые нас окружают.

  • Новый год, мы нарядили елку, мой 8-летний сын говорит: «Мама, у нас такая красивая елка, правда? Посмотри, какие на ней игрушки!» Я отвечаю, мол, да-да, мы же сами ее наряжали! Он не отступает: «Ну, мама, подойди, посмотри!» Подхожу, а на елке висит маленький флакончик духов. Оказывается, сын долго откладывал деньги, которые я давала ему на карманные расходы, а перед Новым годом пошел в шикарный трехэтажный магазин в парфюмерный отдел, вывалил свои деньги и сказал, что хочет купить маме подарок. Продавцы были растроганы и очень постарались, выбрав чудесные духи с восхитительным ароматом. Кажется, французские. © Рина Семенова / Dzen
  • На 7-летие дедушка решил сделать мне ценный памятный подарок. А чтобы бабушка не нашла ему лучшее применение, спрятал свой дар в корешок книги про капитана Немо и вручил мне ее, подписав: «Зри в корень». А под корешком оказалось платиновое кольцо с бриллиантом! Дед знал, что ему недолго осталось, и сделал свой подарок на мое совершеннолетие сильно заранее. О тайне долгие годы знали только я и папа. © nellyne_the_cat
  • Мне всегда почему-то дарили одежду, а я так мечтала об игрушке! Любой, даже самой маленькой. Нет, игрушек мне покупали достаточно, но именно покупали, а не дарили. И вот на 5-летие повели меня в магазин. Шла я с мрачными мыслями: «Опять купят какое-нибудь платье или кофту. И зачем они мне?» Приходим, а там по пути в отдел одежды был отдел игрушек. И сидит там обезьяна, совершенно как живая. Большая, плюшевая, роскошная, с хвостом! Я так и замерла. Мама меня тянет за руку за платьем, а я как окаменела. Стою и глаз не могу оторвать от обезьяны. Вмешался папа. Он метнулся к кассе, пробил покупку — серьезная сумма по тем временам была, и тут же вручил мне обезьяну со словами: «Держи, это Плюш, он твой!» И тут я заревела. От счастья. Стою, прижала Плюша к себе, и реву в три ручья. Увели меня, в парке водой отпоили... А Плюш цел до сих пор. © Радда Пионова / Dzen
  • Сыну на 3-летие подарили разные игрушки и воздушный шар «Молния Маккуин» — огромный, гелиевый, блестящий, из фольги! Ребенок был в восторге от этого шарика. Весь день с ним играл и гулял в парке. А когда садились в машину, он случайно упустил этот шарик, и тот улетел в небо. Мама дорогая, сколько было слез! Уговоры, что он еще вернется, не помогали. Расстроены были все. Пока ехали, сын от переизбытка чувств заснул, мы перенесли его домой, уложили в кровать. А я побежала по магазинам искать такой же шарик. Оббежала весь район, нашла! Бегом домой, успела! Тихонько просунула его в дверь детской комнаты, и минут через 5 слышу радостный крик: «Мама, Маккуин вернулся!» Здорово, что чудо все-таки произошло. Сейчас сыну 16, и он до сих пор помнит этот случай. © Елена / Dzen
Lena Rom
17 часов назад

Мне в 6 лет на день рождение купили обезьянку. Она вся истерлась и до сих пор у меня храниться, а мне уже 57.

  • Помнятся два подарка. В один Новый год (мне было лет 7) мама дня за три до праздника сказала: «Ну, хорошим девочкам Дед Мороз может подарить подарок и чуть раньше. Возьми под елкой». В пакете был очень красивый красно-белый свитер. Может, кто-то из детей разочаровался бы, а я была очень рада: к сладостям и игрушкам я была равнодушна, а красный — мой любимый цвет. Мама подарила его чуть раньше, чтобы я могла в новом свитере пойти на праздник в школе. Носился он несколько лет, пока я окончательно не перестала в него влезать.
    А когда мне было лет 8, под Новый год я увидела в магазине свечи в виде котиков. Я их даже не просила: помнила, что у нас нет денег на ерунду. Но мама, видимо, заметила, и в праздник розовый котик ждал меня под елкой. Конечно, я и не думала его зажигать: «Мурзик» «обитал» на полке, а на Новый год я ставила его под елку. От возраста из ярко-розового он стал почти прозрачным. «Мурзик» «прожил» в моем доме ровно 40 лет. А недавно я решила передать его в музей игрушек. Все удивились, увидев 40-летнюю свечу. Я думаю, мой «Мурзик» — единственный из той партии, кому была уготована такая долгая жизнь. © Светлана Панкова / Dzen
  • Вчера моя подруга ходила на первое свидание. Оказалось, парень работает шеф-поваром, и он решил зайти с козырей: принес на встречу не букет из пышных роз, не тюльпаны и не лилии, а протянул ей хороший такой кусище слабосоленой семги и сказал, что солил его сам для нее специально. Вот это я понимаю — ну, просто красавчик! © katya.jung.msk
Lisenok21
15 часов назад

Это же классно! Выбирая между букетом и сёмгой, я бы больше обрадовалась сёмге. Тем более сам готовил, старался. Здорово же.

  • Встречалась с парнем. На Новый год я подарила ему хорошие духи, а он мне копилку в виде сердца. Мне обидно стало: не ценит — значит, не любит! Мы как-то быстро расстались. А через пару лет копилка заполнилась, я ее разбила и обомлела: внутри оказалась купюра в $ 100 и записка: «Деньги — ерунда. Моя любовь в тысячу раз сильнее!» Ну, что ж... Хороший подарок и, главное, он оказался очень вовремя.
  • У сестры выпал очередной молочный зуб. Перед сном она спросила у меня, давала ли мне в детстве зубная фея монетку за зуб. Сказал, что ничего она мне не давала. Тогда она с сожалением сказала, что у меня было грустное детство. Посмеялся и забыл. Ночью родители положили ей под подушку монетку вместо зуба, мол, зубная фея приходила. А утром я обнаружил на столе такую же монетку и листок, на котором почерком сестры написано, что это подарок мне. От зубной феи. © Подслушано / Ideer
  • Папа у меня всегда отличался практичностью в подарках. На все праздники маме стабильно дарил то сковородку, то утюг, то пылесос. Говорил, мол, «в хозяйстве пригодится». Самым «романтичным» был случай, когда он подарил ей новый спиннинг. Аргументировал тем, что вместе ездят на рыбалку, а рыбу он ей ловит, значит, подарок как бы и для нее. Мама тогда только вздохнула. А вот на папин недавний день рождения мама разошлась. Подарила себе пальтишко! И сказала при этом «Ну мы ведь вместе гуляем, тебе же приятно будет смотреть, как я красиво выгляжу?» Папа хмыкнул, но промолчал. Баланс восстановлен! © Мамдаринка / VK
  • С 16 лет я пишу стихи, но в печать они никогда не выходили. Месяц назад познакомилась с парнем, с которым у нас начали налаживаться взаимоотношения. Он художник. Когда я рассказала ему, что пишу, он очень заинтересовался и попросил дать ему почитать или задекламировать вслух. Я не такая смелая, чтобы читать свои стихи, поэтому просто дала ему блокнот на один вечер. Стас признался, что стихи пришлись ему по душе, а через неделю он сделал мне самый милый подарок: иллюстрированный самиздат моих стихов! Он, когда я давала блокнот ему, переписал себе все стихи и проиллюстрировал их. Такого для меня еще никто не делал! © Мамдаринка / VK
  • Самый неожиданный подарок мне сделала мать моего несостоявшегося жениха. Они покупали обычную туалетную бумагу, а я — пятислойную. Притаскивала ее на всех. Но его мама говорила, что им такая роскошь не нужна, она приносила огромные бобины бумаги. И вот однажды рядом с этой бобиной в их доме появился мой личный держатель для бумаги. С принцессой. Это было так мило и неожиданно. © Подслушано / Ideer
  • Рассказала маме, что хочу татуировку, поделилась идеей эскиза. Она вроде и не раскритиковала эту идею, но и не поддержала — вообще не сказала ничего. А через две недели на свое двадцатипятилетие я получила от родителей подарок — сертификат на тату именно в тот салон, в который я хотела бы пойти, а это мама уже выяснила у моего мужа. А еще она предложила набить две тату: одну сделать, как хотела, а второй перекрыть шрам от старой операции. И сумма сертификата к этому как раз располагает. Иногда мне кажется, что я живу в параллельной реальности. Но мне определенно не на что жаловаться © Подслушано / Ideer
  • Когда мне было 10, я сказал дедушке, что хочу в подарок кирпич. Объяснил, что если кину его в наш телевизор, то нам придется купить новый. Наступает мой день рождения, и передо мной очень, очень красиво упакованный подарок с кирпичом внутри. Я поднял глаза на дедушку, а он едва сдерживает смех. Ох, как же я по нему скучаю. © Trovernic / Reddit
  • Когда мне исполнилось 16, мой первый парень вышил мне брюки. Он использовал цветные нитки, чтобы вышить свечу, сердце, солнце и многое другое. В итоге получилось очень круто. Когда вывернула джинсы наизнанку, там были любовные записки по всей внутренней части. Вот тут я растаяла. © bkind2ppl / Reddit
  • Я всегда обожала больших котиков. И вот познакомилась с парнем, сходили на первое свидание, рассказали о себе, и я поделилась своей мечтой о мейн-куне. А на следующее свидание парень пришел с котенком породы мейн-кун! Вообще я считаю, что дарить животных — так себе идея, но этот кот стал для меня настоящим спасением: он оказался самым ласковым, умным и замурчательным питомцем на свете. В самые сложные времена он приходил обниматься и мурчать над ухом, он не давал мне опускать руки, а его красота завораживает меня до сих пор. С парнем у нас не сложилось, но кот до сих пор со мной, уже 12 лет, и о том, кто мне его подарил, я вспоминаю всегда с теплотой и благодарностью.

